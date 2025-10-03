https://crimea.ria.ru/20251003/s-uchetom-mneniya-lyudey-v-feodosii-blagoustroyat-naberezhnuyu-1149937588.html

С учетом мнения людей: в Феодосии благоустроят набережную

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии проведут благоустройство набережной, при этом кардинально менять пространство не будут, поскольку горожане выступают за сохранение исторического облика. Об этом в эфир радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации города Владимир Ким.По его словам, учитывая желание горожан сохранить разработанный в советское время греческий стиль приморского променада, также решено не менять стилистику освещения – новое закажут в том же стиле. Вопрос замены плиточного покрытия пока остается открытым: состояние плитки сейчас в целом удовлетворительное."В рамках благоустройства НТО (нестационарные торговые объекты – ред.), которые есть на спусках с набережной к морю, будут демонтированы. У нас будет променадная набережная, прогулочная зона, часть НТО перейдет на другую сторону от пляжа", – продолжил Ким.Также на феодосийской набережной поставят новые малые архитектурные формы, лавочки, урны и навесы, проведут озеленение.В минувшем году в Феодосии благоустроили общественное пространство на территории от цветомузыкального фонтана до галереи Айвазовского по проекту "Уездный город". Стоимость работ составила почти 134,2 млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На набережной Феодосии установят якорь дореволюционного броненосца"Город воинской славы" – в Феодосии завершают установку памятной стелыВласти Крыма потребовали ускорить реконструкцию набережной в Коктебеле

