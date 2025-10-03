Рейд в Севастополе закрыт

https://crimea.ria.ru/20251003/reyd-v-sevastopole-zakryt-1149955766.html
В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T21:54
2025-10-03T21:54
2025-10-03T21:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причины временной остановки сообщения не уточняются. При этом для жителей организованы компенсационные автобусные маршруты, которые следуют от площадей Нахимова и Захарова.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
