Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости Крым, 03.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251003/reyd-v-sevastopole-zakryt-1149955766.html
Рейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Рейд в Севастополе закрыт
В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T21:54
2025-10-03T21:56
севастополь
паромы и катера в севастополе
департамент транспорта севастополя
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
новости севастополя
логистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/94/1103559426_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_d9f1d076e6b84a1fe9ccb0a96524dae7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причины временной остановки сообщения не уточняются. При этом для жителей организованы компенсационные автобусные маршруты, которые следуют от площадей Нахимова и Захарова.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
севастополь
севастополь, паромы и катера в севастополе, департамент транспорта севастополя, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, новости севастополя, логистика
Рейд в Севастополе закрыт

В Севастополе закрыли рейд

21:54 03.10.2025 (обновлено: 21:56 03.10.2025)
 
© РИА НовостиСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт движение не осуществляет", - говорится в сообщении.
Причины временной остановки сообщения не уточняются. При этом для жителей организованы компенсационные автобусные маршруты, которые следуют от площадей Нахимова и Захарова.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
СевастопольПаромы и катера в СевастополеДепартамент транспорта СевастополяТранспортОбщественный транспортМорской транспортНовости СевастополяЛогистика
 
