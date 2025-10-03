https://crimea.ria.ru/20251003/putin-ofitsery-armii-rf-dostoyno-vyderzhali-ekzamen-na-vernost-otchizne-1149949183.html
Путин: офицеры армии РФ достойно выдержали экзамен на верность Отчизне
Путин: офицеры армии РФ достойно выдержали экзамен на верность Отчизне - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Путин: офицеры армии РФ достойно выдержали экзамен на верность Отчизне
Участники специальной военной операции проявляют мужество и отвагу, отстаивая национальные интересы России, офицеры достойно выдержали экзамен на верность... РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T16:26
2025-10-03T16:26
2025-10-03T16:26
владимир путин (политик)
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
россия
общество
время героев
участники сво
ветераны сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/03/1149949051_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_2ebd283a537cb8ea6d1f74fa3b05f014.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции проявляют мужество и отвагу, отстаивая национальные интересы России, офицеры достойно выдержали экзамен на верность Родине. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на торжественной церемонии вручения государственных наград наставникам и учителям участников СВО.Путин подчеркнул, что основы характера и мировоззрения героев СВО были заложены в семьях их родителями, и важно об этом никогда не забывать.Президент РФ также выразил уверенность, что и на гражданском поприще воины, прошедшие СВО, достойно справятся с поставленными задачами. В этом заключается суть программы "Время героев" – чтобы ветераны специальной военной операции продолжили путь служения Отечеству, работали в государственном и муниципальном управлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/03/1149949051_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_b3d99c843eca594fd5359a68746c322e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), вооруженные силы россии, армия и флот, новости, россия, общество, время героев, участники сво, ветераны сво
Путин: офицеры армии РФ достойно выдержали экзамен на верность Отчизне
Офицеры российской армии достойно выдержали экзамен на верность Родине – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции проявляют мужество и отвагу, отстаивая национальные интересы России, офицеры достойно выдержали экзамен на верность Родине. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на торжественной церемонии вручения государственных наград наставникам и учителям участников СВО.
"Ваши ученики, офицеры армии России, достойно выдержали главный экзамен на верность Отчизне. В ходе специальной военной операции проявили мужество, отвагу, отстаивая национальные интересы, свободу и государственность нашей страны, ее суверенитет", - сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что основы характера и мировоззрения героев СВО были заложены в семьях их родителями, и важно об этом никогда не забывать.
Президент РФ также выразил уверенность, что и на гражданском поприще воины, прошедшие СВО, достойно справятся с поставленными задачами. В этом заключается суть программы "Время героев" – чтобы ветераны специальной военной операции продолжили путь служения Отечеству, работали в государственном и муниципальном управлении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.