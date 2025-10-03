https://crimea.ria.ru/20251003/putin-ofitsery-armii-rf-dostoyno-vyderzhali-ekzamen-na-vernost-otchizne-1149949183.html

Путин: офицеры армии РФ достойно выдержали экзамен на верность Отчизне

Путин: офицеры армии РФ достойно выдержали экзамен на верность Отчизне

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции проявляют мужество и отвагу, отстаивая национальные интересы России, офицеры достойно выдержали экзамен на верность Родине. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на торжественной церемонии вручения государственных наград наставникам и учителям участников СВО.Путин подчеркнул, что основы характера и мировоззрения героев СВО были заложены в семьях их родителями, и важно об этом никогда не забывать.Президент РФ также выразил уверенность, что и на гражданском поприще воины, прошедшие СВО, достойно справятся с поставленными задачами. В этом заключается суть программы "Время героев" – чтобы ветераны специальной военной операции продолжили путь служения Отечеству, работали в государственном и муниципальном управлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

