Путин: офицеры армии РФ достойно выдержали экзамен на верность Отчизне - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Путин: офицеры армии РФ достойно выдержали экзамен на верность Отчизне
Путин: офицеры армии РФ достойно выдержали экзамен на верность Отчизне - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Путин: офицеры армии РФ достойно выдержали экзамен на верность Отчизне
Участники специальной военной операции проявляют мужество и отвагу, отстаивая национальные интересы России, офицеры достойно выдержали экзамен на верность... РИА Новости Крым, 03.10.2025
владимир путин (политик)
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
россия
общество
время героев
участники сво
ветераны сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции проявляют мужество и отвагу, отстаивая национальные интересы России, офицеры достойно выдержали экзамен на верность Родине. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на торжественной церемонии вручения государственных наград наставникам и учителям участников СВО.Путин подчеркнул, что основы характера и мировоззрения героев СВО были заложены в семьях их родителями, и важно об этом никогда не забывать.Президент РФ также выразил уверенность, что и на гражданском поприще воины, прошедшие СВО, достойно справятся с поставленными задачами. В этом заключается суть программы "Время героев" – чтобы ветераны специальной военной операции продолжили путь служения Отечеству, работали в государственном и муниципальном управлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Путин: офицеры армии РФ достойно выдержали экзамен на верность Отчизне

Офицеры российской армии достойно выдержали экзамен на верность Родине – Путин

16:26 03.10.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин вручил госнаграды наставникам и учителям участников СВО
Президент Владимир Путин вручил госнаграды наставникам и учителям участников СВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции проявляют мужество и отвагу, отстаивая национальные интересы России, офицеры достойно выдержали экзамен на верность Родине. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на торжественной церемонии вручения государственных наград наставникам и учителям участников СВО.
"Ваши ученики, офицеры армии России, достойно выдержали главный экзамен на верность Отчизне. В ходе специальной военной операции проявили мужество, отвагу, отстаивая национальные интересы, свободу и государственность нашей страны, ее суверенитет", - сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что основы характера и мировоззрения героев СВО были заложены в семьях их родителями, и важно об этом никогда не забывать.
Президент РФ также выразил уверенность, что и на гражданском поприще воины, прошедшие СВО, достойно справятся с поставленными задачами. В этом заключается суть программы "Время героев" – чтобы ветераны специальной военной операции продолжили путь служения Отечеству, работали в государственном и муниципальном управлении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
