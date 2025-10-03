Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту растет очередь – ситуация сейчас - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
На Крымском мосту растет очередь – ситуация сейчас
На Крымском мосту растет очередь – ситуация сейчас - РИА Новости Крым, 03.10.2025
На Крымском мосту растет очередь – ситуация сейчас
На Крымском мосту к 10 утра со стороны Керчи собралась очередь к пункту досмотра из 160 машин, сообщается в Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 03.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту к 10 утра со стороны Керчи собралась очередь к пункту досмотра из 160 машин, сообщается в Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.Часом ранее очередей по обе стороны моста не было.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы выбирают Крым для длинных поездок в октябреВ России начинают подбирать "правильные" машины для таксиНа 60 тысяч больше: Крым посетили более 6 млн туристов с начала года
Новости
крым, новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика
На Крымском мосту растет очередь – ситуация сейчас

На Крымском мосту со стороны Керчи к 10 утра собралась очередь из 160 машин

10:32 03.10.2025
 
Пункты раздачи питьевой воды на подъездах к Крымскому мосту
Пункты раздачи питьевой воды на подъездах к Крымскому мосту
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту к 10 утра со стороны Керчи собралась очередь к пункту досмотра из 160 машин, сообщается в Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 160 транспортных средств", – сказано в сообщении.
Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.
Часом ранее очередей по обе стороны моста не было.
На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Лента новостейМолния