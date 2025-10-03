https://crimea.ria.ru/20251003/krymskiy-most-seychas---situatsiya-na-13-chasov-1149938981.html
Крымский мост сейчас - ситуация на 13 часов
Крымский мост сейчас - ситуация на 13 часов - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Крымский мост сейчас - ситуация на 13 часов
На Крымском мосту к 13 часам со стороны Керчи собралась очередь из 310 машин к пункту досмотра, сообщается в Telegram-канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T13:13
2025-10-03T13:13
2025-10-03T13:13
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
крым
новости крыма
транспорт
керчь
керченский пролив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745837_0:541:964:1083_1920x0_80_0_0_8b21dfd10b702529d5392b209138f27a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту к 13 часам со стороны Керчи собралась очередь из 310 машин к пункту досмотра, сообщается в Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы выбирают Крым для длинных поездок в октябреВ России начинают подбирать "правильные" машины для таксиНа 60 тысяч больше: Крым посетили более 6 млн туристов с начала года
крымский мост
крым
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745837_0:557:964:1280_1920x0_80_0_0_f44b4c270399d0d605ab674d4f5d257f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
очереди на крымском мосту, крымский мост, крым, новости крыма, транспорт, керчь, керченский пролив
Крымский мост сейчас - ситуация на 13 часов
Крымский мост сейчас - в очереди 310 машин