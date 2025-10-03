https://crimea.ria.ru/20251003/krymskiy-most-seychas---situatsiya-na-13-chasov-1149938981.html

Крымский мост сейчас - ситуация на 13 часов

На Крымском мосту к 13 часам со стороны Керчи собралась очередь из 310 машин к пункту досмотра, сообщается в Telegram-канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 03.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту к 13 часам со стороны Керчи собралась очередь из 310 машин к пункту досмотра, сообщается в Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы выбирают Крым для длинных поездок в октябреВ России начинают подбирать "правильные" машины для таксиНа 60 тысяч больше: Крым посетили более 6 млн туристов с начала года

2025

