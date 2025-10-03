Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
У Крымского моста сейчас перед пунктами досмотра со стороны Керчи в три раза выросла очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 03.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас перед пунктами досмотра со стороны Керчи в три раза выросла очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Тамани проезд к пунктам досмотра свободен.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас

16:07 03.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас перед пунктами досмотра со стороны Керчи в три раза выросла очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 610 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - сказано в сообщении.
При этом со стороны Тамани проезд к пунктам досмотра свободен.
На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
