Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас перед пунктами досмотра со стороны Керчи в три раза выросла очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Тамани проезд к пунктам досмотра свободен.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

