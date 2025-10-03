https://crimea.ria.ru/20251003/krupnyy-vzryv-proizoshel-na-solntse--k-zemle-idut-potoki-plazmy-1149934815.html

Крупный взрыв произошел на Солнце – к земле идут потоки плазмы

Крупный взрыв произошел на Солнце – к земле идут потоки плазмы

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Крупный выброс плазмы произошел на Солнце утром в пятницу. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, потоки направлены в сторону Земли.Вспышка произошла в самом крупном из наблюдающихся сейчас на Солнце активных центров, расположенном точно на линии Солнце-Земля, и это практически не оставляет плазменному облаку шансов пройти мимо планеты, уточнили в Лаборатории. При этом сохраняется вероятность, что плазма не сможет набрать достаточные скорости для отрыва от Солнца."Через 2-3 часа должны поступить наблюдения солнечных коронографов, которые прямо покажут или не покажут появление выброшенного вещества в окрестностях около Солнца. Исходя из визуальных наблюдений, событие является крупным и должно в случае подтверждения его ухода от Солнца достичь планеты во второй половине дня в воскресенье, 5 октября", - добавили в Лаборатории.Сильные магнитные бури фиксируют на Земле в течение нескольких дней подряд. Как пояснял ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, доктор физико-математических наук Сергей Кузин, сейчас на Солнце происходят процессы, связанные с энерговыделением. Причем одна сторона более активна, чем вторая. Всплеск связан с тем, что к Земле повернулась именно та часть Солнца, на которой практически все области активны. Такая активность, по всей вероятности, будет видна еще около двух недель.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури

