Крупный взрыв произошел на Солнце – к земле идут потоки плазмы - РИА Новости Крым, 03.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251003/krupnyy-vzryv-proizoshel-na-solntse--k-zemle-idut-potoki-plazmy-1149934815.html
Крупный взрыв произошел на Солнце – к земле идут потоки плазмы
Крупный взрыв произошел на Солнце – к земле идут потоки плазмы - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Крупный взрыв произошел на Солнце – к земле идут потоки плазмы
Крупный выброс плазмы произошел на Солнце утром в пятницу. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института... РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T10:40
2025-10-03T11:49
вспышки на солнце
магнитные бури
космос
солнце
земля
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911389_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_5f607e29f14d44fb0c834440b8c90a19.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Крупный выброс плазмы произошел на Солнце утром в пятницу. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, потоки направлены в сторону Земли.Вспышка произошла в самом крупном из наблюдающихся сейчас на Солнце активных центров, расположенном точно на линии Солнце-Земля, и это практически не оставляет плазменному облаку шансов пройти мимо планеты, уточнили в Лаборатории. При этом сохраняется вероятность, что плазма не сможет набрать достаточные скорости для отрыва от Солнца."Через 2-3 часа должны поступить наблюдения солнечных коронографов, которые прямо покажут или не покажут появление выброшенного вещества в окрестностях около Солнца. Исходя из визуальных наблюдений, событие является крупным и должно в случае подтверждения его ухода от Солнца достичь планеты во второй половине дня в воскресенье, 5 октября", - добавили в Лаборатории.Сильные магнитные бури фиксируют на Земле в течение нескольких дней подряд. Как пояснял ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, доктор физико-математических наук Сергей Кузин, сейчас на Солнце происходят процессы, связанные с энерговыделением. Причем одна сторона более активна, чем вторая. Всплеск связан с тем, что к Земле повернулась именно та часть Солнца, на которой практически все области активны. Такая активность, по всей вероятности, будет видна еще около двух недель.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури
космос
вспышки на солнце, магнитные бури, космос, солнце, земля, новости
Крупный взрыв произошел на Солнце – к земле идут потоки плазмы

На Солнце произошел крупный выброс плазмы в сторону Земли – ученые

10:40 03.10.2025 (обновлено: 11:49 03.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Крупный выброс плазмы произошел на Солнце утром в пятницу. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, потоки направлены в сторону Земли.

"На Солнце около часа назад зарегистрирована сильная вспышка уровня M1.5, сопровождавшаяся крупным выбросом плазмы в сторону Земли... За последние 3-4 суток было зарегистрировано несколько плазменных выбросов, но направленных мимо планеты", – проинформировали ученые.

Вспышка произошла в самом крупном из наблюдающихся сейчас на Солнце активных центров, расположенном точно на линии Солнце-Земля, и это практически не оставляет плазменному облаку шансов пройти мимо планеты, уточнили в Лаборатории. При этом сохраняется вероятность, что плазма не сможет набрать достаточные скорости для отрыва от Солнца.
"Через 2-3 часа должны поступить наблюдения солнечных коронографов, которые прямо покажут или не покажут появление выброшенного вещества в окрестностях около Солнца. Исходя из визуальных наблюдений, событие является крупным и должно в случае подтверждения его ухода от Солнца достичь планеты во второй половине дня в воскресенье, 5 октября", - добавили в Лаборатории.
Сильные магнитные бури фиксируют на Земле в течение нескольких дней подряд. Как пояснял ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, доктор физико-математических наук Сергей Кузин, сейчас на Солнце происходят процессы, связанные с энерговыделением. Причем одна сторона более активна, чем вторая. Всплеск связан с тем, что к Земле повернулась именно та часть Солнца, на которой практически все области активны. Такая активность, по всей вероятности, будет видна еще около двух недель.
Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика
Мощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури
