Колоссальные потери ВСУ и освобожденные территории - сводка за неделю

Колоссальные потери ВСУ и освобожденные территории - сводка за неделю - РИА Новости Крым, 03.10.2025

Колоссальные потери ВСУ и освобожденные территории - сводка за неделю

Армия России за неделю боев в зоне СВО сократила ряды вооруженных формирований Украины на 10 670 боевиков и освободила семь населенных пунктов, сообщается в... РИА Новости Крым, 03.10.2025

2025-10-03T14:33

новости сво

потери всу

вооруженные силы россии

армия и флот

министерство обороны рф

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Армия России за неделю боев в зоне СВО сократила ряды вооруженных формирований Украины на 10 670 боевиков и освободила семь населенных пунктов, сообщается в сводке Минобороны РФ.За неделю в ходе наступления ВС РФ освободили семь населенных пунктов, из которых три – в ДНР (Кировск, Шандриголово, Дерилово, Майское и Северск Малый) и два – в Днепропетровской области (Степовое и Вербовое).При этом подразделения "Южной" группировки войск поразили живую силу и технику пяти механизированных бригад Украины, а также аэромобильной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований достигли порядка 1760 военнослужащих, отметили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" тем временем поразили три механизированные, мотопехотную, егерскую и десантно-штурмовую бригады, а также силы и средства десантно-штурмового и двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны.Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели также продвинулись в глубину обороны противника, поразив формирования шести механизированных бригад, одной аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник здесь потерял в боях более 1600 боевиков.Подразделения группировки войск "Восток" за семь дней продвинулись вперед, разбив четыре механизированных бригады ВСУ, штурмовую бригаду, две бригады теробороны и бригаду нацгвардии. Потери противника в результате превысили 2110 человек.Одновременно подразделения группировки войск "Центр" продолжили активное наступление на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, подчеркивают в Минобороны России.Кроме того, бойцы "Днепра" за неделю поразили формирования двух механизированных бригад, а также пехотной, десантно-штурмовой и горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. В результате ВСУ потеряли на данном направлении еще около 390 военнослужащих, отметили в МО РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины Наши войска уверенно идут вперед – Путин рассказал о ситуации в зоне СВО Путин назвал потери ВСУ за сентябрь

