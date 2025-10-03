Рейтинг@Mail.ru
Колоссальные потери ВСУ и освобожденные территории - сводка за неделю - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Колоссальные потери ВСУ и освобожденные территории - сводка за неделю
Колоссальные потери ВСУ и освобожденные территории - сводка за неделю - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Колоссальные потери ВСУ и освобожденные территории - сводка за неделю
Армия России за неделю боев в зоне СВО сократила ряды вооруженных формирований Украины на 10 670 боевиков и освободила семь населенных пунктов, сообщается в... РИА Новости Крым, 03.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Армия России за неделю боев в зоне СВО сократила ряды вооруженных формирований Украины на 10 670 боевиков и освободила семь населенных пунктов, сообщается в сводке Минобороны РФ.За неделю в ходе наступления ВС РФ освободили семь населенных пунктов, из которых три – в ДНР (Кировск, Шандриголово, Дерилово, Майское и Северск Малый) и два – в Днепропетровской области (Степовое и Вербовое).При этом подразделения "Южной" группировки войск поразили живую силу и технику пяти механизированных бригад Украины, а также аэромобильной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований достигли порядка 1760 военнослужащих, отметили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" тем временем поразили три механизированные, мотопехотную, егерскую и десантно-штурмовую бригады, а также силы и средства десантно-штурмового и двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны.Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели также продвинулись в глубину обороны противника, поразив формирования шести механизированных бригад, одной аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник здесь потерял в боях более 1600 боевиков.Подразделения группировки войск "Восток" за семь дней продвинулись вперед, разбив четыре механизированных бригады ВСУ, штурмовую бригаду, две бригады теробороны и бригаду нацгвардии. Потери противника в результате превысили 2110 человек.Одновременно подразделения группировки войск "Центр" продолжили активное наступление на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, подчеркивают в Минобороны России.Кроме того, бойцы "Днепра" за неделю поразили формирования двух механизированных бригад, а также пехотной, десантно-штурмовой и горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. В результате ВСУ потеряли на данном направлении еще около 390 военнослужащих, отметили в МО РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины Наши войска уверенно идут вперед – Путин рассказал о ситуации в зоне СВО Путин назвал потери ВСУ за сентябрь
новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, армия и флот, министерство обороны рф, инфографика
Колоссальные потери ВСУ и освобожденные территории - сводка за неделю

Армия РФ сократила ряды ВСУ на 10 670 боевиков и освободила 7 населенных пунктов

14:33 03.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Армия России за неделю боев в зоне СВО сократила ряды вооруженных формирований Украины на 10 670 боевиков и освободила семь населенных пунктов, сообщается в сводке Минобороны РФ.
За неделю в ходе наступления ВС РФ освободили семь населенных пунктов, из которых три – в ДНР (Кировск, Шандриголово, Дерилово, Майское и Северск Малый) и два – в Днепропетровской области (Степовое и Вербовое).
При этом подразделения "Южной" группировки войск поразили живую силу и технику пяти механизированных бригад Украины, а также аэромобильной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований достигли порядка 1760 военнослужащих, отметили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" тем временем поразили три механизированные, мотопехотную, егерскую и десантно-штурмовую бригады, а также силы и средства десантно-штурмового и двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны.
"На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили более 1250 военнослужащих", – уточнили в военном ведомстве.
Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели также продвинулись в глубину обороны противника, поразив формирования шести механизированных бригад, одной аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник здесь потерял в боях более 1600 боевиков.
Сводка Минобороны РФ с 26 сентября до 3 октября 2025 годаСводка Минобороны РФ с 26 сентября до 3 октября 2025 года
Подразделения группировки войск "Восток" за семь дней продвинулись вперед, разбив четыре механизированных бригады ВСУ, штурмовую бригаду, две бригады теробороны и бригаду нацгвардии. Потери противника в результате превысили 2110 человек.
Одновременно подразделения группировки войск "Центр" продолжили активное наступление на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, подчеркивают в Минобороны России.
"Нанесено поражение формированиям восьми механизированных, егерской, мотопехотной, воздушно-десантной, аэромобильной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял более 3560 военнослужащих", – уточнили в ведомстве.
Кроме того, бойцы "Днепра" за неделю поразили формирования двух механизированных бригад, а также пехотной, десантно-штурмовой и горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. В результате ВСУ потеряли на данном направлении еще около 390 военнослужащих, отметили в МО РФ.
