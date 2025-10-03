Какой сегодня праздник: 3 октября

https://crimea.ria.ru/20251003/kakoy-segodnya-prazdnik-3-oktyabrya-1131791946.html

В этот день во всем мире отмечают День трезвости и День грибников. 119 лет назад утвержден международный сигнал бедствия "SOS". Именинники дня – русский поэт... РИА Новости Крым, 03.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В этот день во всем мире отмечают День трезвости и День грибников. 119 лет назад утвержден международный сигнал бедствия "SOS". Именинники дня – русский поэт Сергей Есенин, народный артист СССР Армен Джигарханян, лидер культовой российской рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, звезда сериала "Саша и Таня" Валентина Рубцова.Что празднуют в мире3 октября 1887 года в Америке скончался главный активист трезвеннического движения Джон Финч, посвятивший жизнь борьбе с пьянством. Соратники Джона решили увековечить его память и предложили в этот день отмечать Всемирный день трезвости.В России грибы любят особенно сильно. Покойный музыкант Сергей Курехин так любил грибы, что даже Ленина считал грибом. В остальном мире их тоже едят, но с некоторой опаской. Или вообще не едят. Например, во многих скандинавских странах. Несмотря на это День грибников все-таки считается всемирным.В 1988 году, когда всем в нашей стране вдруг захотелось свободы, в самых высоких кабинетах подписали указ о создании отрядов милиции особого назначения. Как в воду глядели: очень скоро эти отряды пригодились для борьбы с рэкетирами и разными другими бандитами. Все это настолько сурово, что даже шутить страшно. Вот и не будем. Просто поздравляем с профессиональным праздником бойцов ОМОН!А вот еще парочка забавных праздников, которые предлагается отмечать именно сегодня: День потрясающих диких женщин и День карамели с заварным кремом. И пусть никто не знает, почему именно сегодня, зато эмпирическим путем установлено, что женщины большие сладкоежки. Одна из причин женской любви к сладкому связана с количеством вкусовых сосочков на языке, которых у женщин обычно больше, чем у мужчин. А у потрясающих диких женщин, наверное, еще больше.Еще сегодня можно отметить День скромного смеха, День поиска каштанов, Всемирный день смузи или День бойфренда. Именины у Михаила, Олега, Федора, Татьяны, Евстафия, Ивана, Василия.Знаменательные датыТри точки – три тире – три точки. Международный сигнал бедствия SOS утвержден в этот день в 1906 году на Международной морской конференции в Берлине. Кстати, SOS – это никакая не аббревиатура: знаменитое американское "Save Our Spirits" ("Спасите наши души") или наше отечественное "Спасите от смерти" – просто выдумки моряков. На самом деле это симметричный набор самых запоминающихся и самых заметных комбинаций из азбуки Морзе. Существует легенда, что первым сигнал SOS отправил радист знаменитого "Титаника". Так ли это на самом деле, мог бы рассказать только сам радист.3 октября 35 лет назад, в соответствии с Договором об объединении Германии, ГДР присоединили к ФРГ и немцы снова стали жителями одной страны. Сначала предлагали отмечать праздник 9 ноября – в день падения Берлинской стены. Но потом хорошенько подумали и вспомнили, что в этот же день в 1923 году в Германии случился пивной путч, а в 1938 – ноябрьские погромы. "Грешное с праведным" мешать не стали и решили отмечать День единства Германии именно сегодня.Жители Тибета провели первый конкурс красоты всего 21 год назад. Организаторы получили 10 заявок от претенденток, но в итоге на участие в конкурсе решилась только одна из них – 20-летняя Церинг Кьи, которая и получила титул "Мисс Тибет" и 2 тыс. долларов США в качестве приза. В 2005 из-за давления сторонников традиционных тибетских ценностей и духовенства от борьбы за корону и вовсе отказались все девушки. А в 2013 опыт Кьи повторила Тензин Ламо, которая также стала единственной участницей конкурса.Кто родилсяВ 1895 году, 21 сентября по старому или 3 октября по новому стилю родился главный хулиган русской поэзии Сергей Есенин. О выдающейся силе есенинского таланта знают все. А вот не столь известные факты: некоторое время он был вегетарианцем и всегда носил с собой револьвер. Первые стихи написал в 8 лет. Всю жизнь больше всего боялся милиционеров. Кстати, сегодня в России именем Есенина названы 611 площадей и улиц, а в 1995 году марка с изображением Сергея Есенина была издана даже в Албании.3 октября 1935 года родился народный артист СССР Армен Джигарханян. На его счету более 250 ролей в кино- и телефильмах. Некоторые источники даже утверждают, что Джигарханян занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый отечественный актер. Правда, на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса такой информации нет. Впрочем, от этого Армен Борисович не перестает быть любимым артистом миллионов зрителей.Лидер культовой российской рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов родился в этот день 61 год назад в Свердловске. Инженер-радиоконструктор и КВН-щик, собственную группу он основал в 1985 году и стал единственным участником, игравшим в ней на протяжении всех лет ее существования, вплоть до распада в 2010. А еще Самойлов являлся продюсером групп "Чичерина" и "Смысловые галлюцинации".Будущая звезда сериала "Саша и Таня" Валентина Рубцова появилась на свет 3 октября 1977 года. Сейчас уже не многие помнят, но первую известность Валентина приобрела в качестве участницы группы "Девочки", популярной в начале 2000-х годов. С 2004 года стала появляться на телевидении, а в 2008 году зрители впервые увидели Таню в исполнении Рубцовой. Тогда еще в сериале "Универ".А еще сегодня день рождения у российской актрисы Елены Кореневой, американской поп-звезды Эшли Симпсон, американской певицы, вокалистки группы No Doubt Гвен Стефани.

