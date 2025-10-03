https://crimea.ria.ru/20251003/grossi-obsuzhdaet-s-rossiey-i-ukrainoy-vosstanovlenie-energosnabzheniya-zaes-1149955902.html

Гросси обсуждает с Россией и Украиной восстановление энергоснабжения ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсуждает варианты восстановления энергоснабжения Запорожской АЭС с Россией и Украиной. Об этом сообщает Агентство. РИА Новости Крым, 03.10.2025

2025-10-03T22:10

заэс (запорожская атомная электростанция)

рафаэль гросси

магатэ

россия

украина

энергодар

энергоресурсы

аэс

новости

безопасность

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/01/1142289210_0:35:666:410_1920x0_80_0_0_70bbe89ad1ebbe9a9a309942bf34add5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсуждает варианты восстановления энергоснабжения Запорожской АЭС с Россией и Украиной. Об этом сообщает Агентство.23 сентября из-за ударов ВСУ была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВт "Днепровская", которая питает ЗАЭС. С этого дня питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин допустил возможность зеркального ответа на обстрелы ЗАЭС УкраинойВ МАГАТЭ назвали последствия ударов по атомным станциямДроны взорвались над учебным центром ЗАЭС с сотрудниками МАГАТЭ

2025

Новости

