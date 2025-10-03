Рейтинг@Mail.ru
Гросси обсуждает с Россией и Украиной восстановление энергоснабжения ЗАЭС - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Гросси обсуждает с Россией и Украиной восстановление энергоснабжения ЗАЭС
Гросси обсуждает с Россией и Украиной восстановление энергоснабжения ЗАЭС - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Гросси обсуждает с Россией и Украиной восстановление энергоснабжения ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсуждает варианты восстановления энергоснабжения Запорожской АЭС с Россией и Украиной. Об этом сообщает Агентство. РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T22:10
2025-10-03T22:14
заэс (запорожская атомная электростанция)
рафаэль гросси
магатэ
россия
украина
энергодар
энергоресурсы
аэс
новости
безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсуждает варианты восстановления энергоснабжения Запорожской АЭС с Россией и Украиной. Об этом сообщает Агентство.23 сентября из-за ударов ВСУ была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВт "Днепровская", которая питает ЗАЭС. С этого дня питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин допустил возможность зеркального ответа на обстрелы ЗАЭС УкраинойВ МАГАТЭ назвали последствия ударов по атомным станциямДроны взорвались над учебным центром ЗАЭС с сотрудниками МАГАТЭ
заэс (запорожская атомная электростанция)
россия
украина
энергодар
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция), рафаэль гросси, магатэ, россия, украина, энергодар, энергоресурсы, аэс, новости, безопасность, запорожская область
Гросси обсуждает с Россией и Украиной восстановление энергоснабжения ЗАЭС

МАГАТЭ обсуждает с Россией и Украиной варианты восстановления энергоснабжения ЗАЭС

22:10 03.10.2025 (обновлено: 22:14 03.10.2025)
 
© Официальный Telegram-канал Запорожской АЭСЗАЭС
ЗАЭС
© Официальный Telegram-канал Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсуждает варианты восстановления энергоснабжения Запорожской АЭС с Россией и Украиной. Об этом сообщает Агентство.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил сегодня, что он обсуждает с Российской Федерацией и Украиной подробные предложения о том, как восстановить внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая последние десять дней работает на аварийном резервном источнике электроэнергии", - говорится в пресс-релизе.

23 сентября из-за ударов ВСУ была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВт "Днепровская", которая питает ЗАЭС. С этого дня питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Рафаэль ГроссиМАГАТЭРоссияУкраинаЭнергодарЭнергоресурсыАЭСНовостиБезопасностьЗапорожская область
 
