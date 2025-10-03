Рейтинг@Mail.ru
Что происходит с мобильным интернетом и связью в Запорожской области - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Что происходит с мобильным интернетом и связью в Запорожской области
Что происходит с мобильным интернетом и связью в Запорожской области - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Что происходит с мобильным интернетом и связью в Запорожской области
В Запорожской области количество базовых станций сотовой связи увеличилось в 2,5 раза, 90% территории региона покрыто качественной мобильной связью. Об этом РИА РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T20:03
2025-10-03T20:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Запорожской области количество базовых станций сотовой связи увеличилось в 2,5 раза, 90% территории региона покрыто качественной мобильной связью. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области Григорий Прохватилов.По его словам, услуги мобильной связи в регионе на данный момент предоставляют три оператора.Параллельно ведется активная работа по развитию теле- и радиовещания. Как отметил Прохватилов, в рамках федеральной программы социально-экономического развития новых регионов в Запорожской области запланировано строительство четырех новых объектов для "Российской телевизионной и радиовещательной сети". Все они уже находятся на разных стадиях строительства, при этом их проектирование ведется с учетом всех геоклиматических особенностей для обеспечения долгосрочной службы."Ввод этих объектов в эксплуатацию позволит жителям ощутить значительное улучшение качества теле- и радиосигнала", - подчеркнул министр.Также для обеспечения доступности российского телевидения в области уже установлено свыше 45 тысяч спутниковых комплектов "Русский Мир". Благодаря этому жители имеют доступ к 20 основным российским телеканалам, 7 региональным каналам из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, Крыма и Севастополя, а также к 13 развлекательным телеканалам и 3 трем радиостанциям.Развитием инфраструктуры проводного интернета в Запорожской области, по словам главы минцифры, занимаются 17 операторов связи, восемь из которых объединены в Ассоциацию провайдеров для координации усилий, особенно в отдаленных районах. В рамках федеральной программы "Цифровая экономика" успешно реализуется подключение социально значимых объектов к проводному интернету. С 2022 года к сети подключено 1 634 объекта, включая школы, детские сады, фельдшерские пункты, больницы и социальные учреждения, органы государственного управления и городские службы. Это приносит существенную экономию областному бюджету за счет бесплатного доступа к сети для областных учреждений, заключил министр.
Что происходит с мобильным интернетом и связью в Запорожской области

Территория Запорожской области на 90% покрыта качественной мобильной связью – власти

20:03 03.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Запорожской области количество базовых станций сотовой связи увеличилось в 2,5 раза, 90% территории региона покрыто качественной мобильной связью. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области Григорий Прохватилов.
"Слаженная работа бизнеса и власти позволила добиться значительного прогресса в развитии инфраструктуры. За три года количество базовых станций выросло в 2,5 раза и сейчас достигло 3 317 единиц. Этот масштабный рост позволил не только увеличить территориальное покрытие мобильной связью до 90%, но и существенно повысить качество предоставляемых услуг", - сказал глава ведомства.
По его словам, услуги мобильной связи в регионе на данный момент предоставляют три оператора.
Параллельно ведется активная работа по развитию теле- и радиовещания. Как отметил Прохватилов, в рамках федеральной программы социально-экономического развития новых регионов в Запорожской области запланировано строительство четырех новых объектов для "Российской телевизионной и радиовещательной сети". Все они уже находятся на разных стадиях строительства, при этом их проектирование ведется с учетом всех геоклиматических особенностей для обеспечения долгосрочной службы.
"Ввод этих объектов в эксплуатацию позволит жителям ощутить значительное улучшение качества теле- и радиосигнала", - подчеркнул министр.
Также для обеспечения доступности российского телевидения в области уже установлено свыше 45 тысяч спутниковых комплектов "Русский Мир". Благодаря этому жители имеют доступ к 20 основным российским телеканалам, 7 региональным каналам из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, Крыма и Севастополя, а также к 13 развлекательным телеканалам и 3 трем радиостанциям.
Развитием инфраструктуры проводного интернета в Запорожской области, по словам главы минцифры, занимаются 17 операторов связи, восемь из которых объединены в Ассоциацию провайдеров для координации усилий, особенно в отдаленных районах. В рамках федеральной программы "Цифровая экономика" успешно реализуется подключение социально значимых объектов к проводному интернету. С 2022 года к сети подключено 1 634 объекта, включая школы, детские сады, фельдшерские пункты, больницы и социальные учреждения, органы государственного управления и городские службы. Это приносит существенную экономию областному бюджету за счет бесплатного доступа к сети для областных учреждений, заключил министр.
