https://crimea.ria.ru/20251003/chto-proiskhodit-s-mobilnym-internetom-i-svyazyu-v-zaporozhskoy-oblasti-1149951206.html

Что происходит с мобильным интернетом и связью в Запорожской области

Что происходит с мобильным интернетом и связью в Запорожской области - РИА Новости Крым, 03.10.2025

Что происходит с мобильным интернетом и связью в Запорожской области

В Запорожской области количество базовых станций сотовой связи увеличилось в 2,5 раза, 90% территории региона покрыто качественной мобильной связью. Об этом РИА РИА Новости Крым, 03.10.2025

2025-10-03T20:03

2025-10-03T20:03

2025-10-03T20:03

эксклюзивы риа новости крым

запорожская область

мобильная связь

новые регионы россии

интернет

григорий прохватилов

минцифры рф

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111411/84/1114118491_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_4d6a19c60d28d780ba2ba85a600ce3f6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Запорожской области количество базовых станций сотовой связи увеличилось в 2,5 раза, 90% территории региона покрыто качественной мобильной связью. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области Григорий Прохватилов.По его словам, услуги мобильной связи в регионе на данный момент предоставляют три оператора.Параллельно ведется активная работа по развитию теле- и радиовещания. Как отметил Прохватилов, в рамках федеральной программы социально-экономического развития новых регионов в Запорожской области запланировано строительство четырех новых объектов для "Российской телевизионной и радиовещательной сети". Все они уже находятся на разных стадиях строительства, при этом их проектирование ведется с учетом всех геоклиматических особенностей для обеспечения долгосрочной службы."Ввод этих объектов в эксплуатацию позволит жителям ощутить значительное улучшение качества теле- и радиосигнала", - подчеркнул министр.Также для обеспечения доступности российского телевидения в области уже установлено свыше 45 тысяч спутниковых комплектов "Русский Мир". Благодаря этому жители имеют доступ к 20 основным российским телеканалам, 7 региональным каналам из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, Крыма и Севастополя, а также к 13 развлекательным телеканалам и 3 трем радиостанциям.Развитием инфраструктуры проводного интернета в Запорожской области, по словам главы минцифры, занимаются 17 операторов связи, восемь из которых объединены в Ассоциацию провайдеров для координации усилий, особенно в отдаленных районах. В рамках федеральной программы "Цифровая экономика" успешно реализуется подключение социально значимых объектов к проводному интернету. С 2022 года к сети подключено 1 634 объекта, включая школы, детские сады, фельдшерские пункты, больницы и социальные учреждения, органы государственного управления и городские службы. Это приносит существенную экономию областному бюджету за счет бесплатного доступа к сети для областных учреждений, заключил министр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, мобильная связь, новые регионы россии, интернет, григорий прохватилов, минцифры рф, новости