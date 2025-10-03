https://crimea.ria.ru/20251003/bakhchisaray-i-sosednie-sela-ostanutsya-bez-gaza-na-pyat-dney-1149905684.html
Бахчисарай и соседние села останутся без газа на пять дней
Бахчисарай и соседние села останутся без газа на пять дней
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Бахчисарае и еще 13 селах временно ограничат подачу газа из-за проведения плановых работ, сообщают "Крымгазсети".Возобновлять подачу газа планируют с 9 октября. На время проведения работ специалисты рекомендуют перекрыть все краны на газовых приборах.Ранее сообщалось, что больше 20 улиц Керчи с 7 по 9 октября останутся без газа из-за планового ремонта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму газ провели в два села Нижнегорского районаКрым опережает план по газификацииВ Крыму к газу подключили еще более 4,5 тысяч абонентов
