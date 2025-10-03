Рейтинг@Mail.ru
Ан-2 полностью разрушен при жесткой посадке – погибли оба пилота - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Ан-2 полностью разрушен при жесткой посадке – погибли оба пилота
Ан-2 полностью разрушен при жесткой посадке – погибли оба пилота - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Ан-2 полностью разрушен при жесткой посадке – погибли оба пилота
Оба пилота, которые находились на борту самолета Ан-2 во время ЧП в Красноярском крае, погибли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Межгосударственный... РИА Новости Крым, 03.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Оба пилота, которые находились на борту самолета Ан-2 во время ЧП в Красноярском крае, погибли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет (МАК).Самолет Ан-2 авиакомпании "Борус" в пятницу совершил жесткую посадку в районе поселка Танзыбей Красноярского края. На его борту находилось два пилота. О гибели одного из них ранее сообщили в краевом МЧС.МАК сформировал комиссию по расследованию авиационного происшествия, она приступила к работе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
прокуратура красноярского края, красноярский край, происшествия, крушение самолета, авиакатастрофа, новости, авиация
Ан-2 полностью разрушен при жесткой посадке – погибли оба пилота

Оба пилота погибли при крушении самолета Ан-2 в Красноярском крае

17:04 03.10.2025
 
© Западно-Сибирская транспортная прокуратура Ан-2 совершил жесткую посадку в Красноярском крае
Ан-2 совершил жесткую посадку в Красноярском крае
© Западно-Сибирская транспортная прокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Оба пилота, которые находились на борту самолета Ан-2 во время ЧП в Красноярском крае, погибли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет (МАК).
Самолет Ан-2 авиакомпании "Борус" в пятницу совершил жесткую посадку в районе поселка Танзыбей Красноярского края. На его борту находилось два пилота. О гибели одного из них ранее сообщили в краевом МЧС.
"По имеющейся информации, находившиеся на борту два пилота погибли, воздушное судно разрушено", - сообщил комитет.
МАК сформировал комиссию по расследованию авиационного происшествия, она приступила к работе.
Прокуратура Красноярского краяКрасноярский крайПроисшествияКрушение самолетаАвиакатастрофаНовостиАвиация
 
