Ан-2 полностью разрушен при жесткой посадке – погибли оба пилота
2025-10-03T17:04
2025-10-03T17:04
2025-10-03T16:53
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/03/1149949773_0:231:960:771_1920x0_80_0_0_af087b94d05e7de3d77a7cb92a03b421.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Оба пилота, которые находились на борту самолета Ан-2 во время ЧП в Красноярском крае, погибли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет (МАК).Самолет Ан-2 авиакомпании "Борус" в пятницу совершил жесткую посадку в районе поселка Танзыбей Красноярского края. На его борту находилось два пилота. О гибели одного из них ранее сообщили в краевом МЧС.МАК сформировал комиссию по расследованию авиационного происшествия, она приступила к работе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/03/1149949773_0:206:960:926_1920x0_80_0_0_281bd99dd063be1e2050433b04bf0492.jpg
