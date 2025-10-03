https://crimea.ria.ru/20251003/Zasluzhennyy-i-narodnyy-russkiy-armyanin-Kakim-byl-Armen-Dzhigarkhanyan-1118941403.html

Заслуженный и народный русский армянин. Каким был Армен Джигарханян

Заслуженный и народный русский армянин. Каким был Армен Джигарханян - РИА Новости Крым, 03.10.2025

Заслуженный и народный русский армянин. Каким был Армен Джигарханян

"Лучше износиться, чем заржаветь" - так говорил Армен Джигарханян о своей работоспособности.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. "Лучше износиться, чем заржаветь" - так говорил Армен Джигарханян о своей работоспособности.Множество ролей в театре и кино, неповторимый голос в радиоспектаклях и мультфильмах – это все останется нам в наследство от Армена Борисовича. Его не приняли в ГИТИС из-за армянского акцента, но в Ереванском театре его заметил режиссер Эфрос и благословил на Москву.Все роли сыграны: памяти Армена Джигарханяна >>Смешной и серьезный, душевный и строгий, бандит и офицер – он мог быть разным, амплуа у него не было, и быть не могло, как у настоящего артиста, владеющего искусством перевоплощения.А в жизни он любил животных ("канал "Animal planet" могу смотреть бесконечно" – цитата!) и болел за футбольную команду "Спартака".За эпиграммой эпиграмма: второе амплуа Валентина Гафта >>Он был красивым человеком, потому что был всегда на своем месте.Мы его таким и запомним – красивым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

