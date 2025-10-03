Рейтинг@Mail.ru
Заслуженный и народный русский армянин. Каким был Армен Джигарханян
Заслуженный и народный русский армянин. Каким был Армен Джигарханян
Заслуженный и народный русский армянин. Каким был Армен Джигарханян - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Заслуженный и народный русский армянин. Каким был Армен Джигарханян
"Лучше износиться, чем заржаветь" - так говорил Армен Джигарханян о своей работоспособности. РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T19:29
2025-10-03T19:02
фотоленты
звезды и судьбы
армен джигарханян
культура
кино
театр
россия
ссср
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. "Лучше износиться, чем заржаветь" - так говорил Армен Джигарханян о своей работоспособности.Множество ролей в театре и кино, неповторимый голос в радиоспектаклях и мультфильмах – это все останется нам в наследство от Армена Борисовича. Его не приняли в ГИТИС из-за армянского акцента, но в Ереванском театре его заметил режиссер Эфрос и благословил на Москву.Все роли сыграны: памяти Армена Джигарханяна &gt;&gt;Смешной и серьезный, душевный и строгий, бандит и офицер – он мог быть разным, амплуа у него не было, и быть не могло, как у настоящего артиста, владеющего искусством перевоплощения.А в жизни он любил животных ("канал "Animal planet" могу смотреть бесконечно" – цитата!) и болел за футбольную команду "Спартака".За эпиграммой эпиграмма: второе амплуа Валентина Гафта &gt;&gt;Он был красивым человеком, потому что был всегда на своем месте.Мы его таким и запомним – красивым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Заслуженный и народный русский армянин. Каким был Армен Джигарханян

Каким был Армен Джигарханян - к 90-летию со дня рождения артиста

19:29 03.10.2025
 
© РИА Новости . Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян
Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости . Ekaterina Chesnokova
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. "Лучше износиться, чем заржаветь" - так говорил Армен Джигарханян о своей работоспособности.
Множество ролей в театре и кино, неповторимый голос в радиоспектаклях и мультфильмах – это все останется нам в наследство от Армена Борисовича. Его не приняли в ГИТИС из-за армянского акцента, но в Ереванском театре его заметил режиссер Эфрос и благословил на Москву.
Все роли сыграны: памяти Армена Джигарханяна >>
Смешной и серьезный, душевный и строгий, бандит и офицер – он мог быть разным, амплуа у него не было, и быть не могло, как у настоящего артиста, владеющего искусством перевоплощения.
А в жизни он любил животных ("канал "Animal planet" могу смотреть бесконечно" – цитата!) и болел за футбольную команду "Спартака".
За эпиграммой эпиграмма: второе амплуа Валентина Гафта >>
Он был красивым человеком, потому что был всегда на своем месте.
Мы его таким и запомним – красивым.
© Foto Odessa Film Studio (1979)

Армен Джигарханян в роли бандита Горбатого в советском пятисерийном телевизионном фильме "Место встречи изменить нельзя" (1979).

© РИА Новости . Galina Kmit / Перейти в фотобанкАктеры Олег Борисов, Анатолий Ромашин (слева), Армен Джигарханян (справа) и режиссер Евгений Гинзбург (в центре) на съемках фильма "Рецепт ее молодости" по мотивам произведения К. Чапека "Средство Макрополуса".
© РИА Новости . Georgy Ter-Ovanesov / Перейти в фотобанк

Армен Джигарханян в роли штабс-капитана контрразведки в фильме "Новые приключения неуловимых".

© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Армен Джигарханян в роли Макса и Наталья Белохвостикова в роли Мари на съемках фильма "Тегеран-43" режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова.

© Foto Lenfilm (1978)

Армен Джигарханян в роли Тристана в двухсерийном музыкальном художественном телефильме "Собака на сене" (1977).

© Foto Studio Ekran (1975)

Армен Джигарханян в роли судьи Кригса и Александр Калягин в роли Бабса Баберлея в двухсерийном художественном телефильме "Здравствуйте, я ваша тетя!" (1975)

© Mosfilm (1995)Армен Джигарханян в роли Козюльского в российской комедии "Ширли-мырли" (1995).
© РИА Новости . Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк

Армен Джигарханян с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра "Ленком".

© РИА Новости . Fred Greenberg / Перейти в фотобанк

Армен Джигарханян в роли Большого Па в спектакле "Кошка на раскаленной крыше". Московский академический театр им. Вл. Маяковского.

© РИА Новости . Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк

Армен Джигарханян на концерте "Три века Петербургского балета", посвященный 275-летию петербургской Академии Русского балета им. Вагановой.

