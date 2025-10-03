Все роли сыграны: памяти Армена Джигарханяна
Все роли сыграны - 90-лет со дня рождения Армена Джигарханяна
Галина Оленева, РИА Новости Крым.
В детстве он хотел стать клоуном, но помешала боязнь высоты. В многочисленных интервью называл себя жестоким практиком, но признавался, что постоянно теряет деньги. Главной своей слабостью считал любовь, в том числе – к театру.
В этом году народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян отметил бы свой 90-й день рождения. Из этих 90 лет он 65 отдал театру и кино. 14 ноября 2020 года мэтра не стало...
65 в театре: "Вася или Джигарханян?"
Родился в Ереване, рос без отца, учился в школе для мальчиков и не был особенно компанейским. Зато всегда любил актерство, участвовал в самодеятельности и сразу после окончания учебы впервые приехал покорять Москву.
"Тогда кто-то из моих друзей посоветовал мне поменять фамилию. "Джигяр" по-армянски означает печенка. Мой друг говорит: будешь Печенкиным или Ханом - по окончанию моей фамилии. "Хан" так и есть - хан. Начальник. Будешь Армен Хан. Или Армен Печенкин. Потом выяснилось, что и "благозвучная" фамилия не имеет значения", - вспоминает артист в одном из интервью.
Тогда он не поступил в ГИТИС. В столицу вернулся спустя несколько лет, уже получив актерскую профессию в ереванском вузе, послужив в местном театре, на сцену которого впервые вышел в январе 1955 года. В спектакле по пьесе Виктора Гусева "Иван Рыбаков" он произнес одну только фразу: "Товарищ капитан, вам телефонограмма". Уже потом, на этой же сцене, актерский талант Джигарханяна покорит столичную гостью – актрису Московского театра имени Ленинского комсомола Ольгу Яковлеву, которая рекомендует ереванского юношу главрежу Ленкома Анатолию Эфросу.
Так для Армена Джигарханяна открылась Москва.
Спустя много лет, сыграв более полусотни театральных ролей, возглавив собственный - Московский драматический - театр, в год своего 82-летия он говорил:
"Театр — очень опасное занятие: нужно каждый день доказывать, кто ты: Вася из художественной самодеятельности или все-таки Джигарханян. И я говорю без кокетства - до сих пор не знаю: кто я — Вася или Джигарханян".
"Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян"
"Я замечательно отношусь к данной фразе. Это – остроумно и очень хорошо сказано!", - комментировал эту эпиграмму Валентина Гафта Армен Борисович.
Действительно, в 70-е годы кинематографическая слава Джигарханяна заметно опередила театральную. Всего на его счету более 300 киноролей, за что, по слухам, артист попал в книгу рекордов Гиннеса. Правда, этот факт никак не отражен на сайте самой книги.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗаслуженный артист РСФСР Аркадий Толбузин, народный артист СССР Ефим Копелян и народный артист СССР Армен Джигарханян (слева направо) в сцене из фильма "Новые приключения неуловимых"
Заслуженный артист РСФСР Аркадий Толбузин, народный артист СССР Ефим Копелян и народный артист СССР Армен Джигарханян (слева направо) в сцене из фильма "Новые приключения неуловимых"
Первая киношная роль случилась в 1960-м. Он играл рабочего Акопа в фильме "Обвал". Хромого героя звали Качалка. Картина повествовала о жизни молодого рабочего в сложных условиях.
"На первый гонорар купил черно-белый телевизор для мамы и отчима. Это был действительно серьезный подарок", - вспоминает актер.
© Стоп-кадрКадр из мини-сериала "Место встречи изменить нельзя" (1979)
© Стоп-кадр
Кадр из мини-сериала "Место встречи изменить нельзя" (1979)
Дальше было множество ролей, многие-многие работы, в числе которых – роль плутоватого лакея Тристана в "Собаке на сене". Этот фильм снимали в любимом киношниками Крыму, в Ливадии. Изначально играть Тристана должен был Леонид Каневский, но худсовет выступил против этого кандидата. В итоге находчивого слугу сыграл Джигарханян.
© Скриншот с художественного фильма "Собака на сене"Кадр из художественного фильма "Собака на сене"
© Скриншот с художественного фильма "Собака на сене"
Кадр из художественного фильма "Собака на сене"
"Я пел куплеты о женщинах. Другие песни в картине исполнены Михаилом Боярским. А говорил я голосом Игоря Ефремова", - признается Армен Борисович. Дело в том, что в это время актер был нарасхват: одновременно снимался в нескольких картинах. Из-за этого снятые со спины сцены с участием Джигарханяна даже пришлось играть дублеру.
"Нет ролей, которые я хотел, но не смог сыграть! Если у меня есть желание сыграть Короля Лира, то я все равно в любой другой пьесе (даже в "Красной шапочке") сыграю это. Не текст роли, а проблему", - говорил артист, подводя итоги большого творческого пути.
И признается: в профессии он счастливчик.
"Я счастливую жизнь прожил в искусстве. Меня не снимали с роли, не выгоняли из театра. Если я пробовался в кино, в подавляющем большинстве побеждал".
Кот, Америка и жены
"У меня был кот по имени Фил. Я часами мог смотреть на его морду — там было все, что нужно артисту, вся палитра эмоций. Кот научил меня не изображать ничего! Не выкобениваться. И самое важное: не сидеть и не лежать в неудобной позе. Мы, люди, часто бываем в "неудобных позах". Потому что кому-то хотим угодить. Не боюсь сказать, что Фил был моей самой последней любовью. Ну, еще театр. А все остальное… Мы состоим из разочарований. Фил и театр меня не разочаровали"- сказал как-то артист.
© РИА Новости . Рудольф Алфимов / Перейти в фотобанкНародный артист СССР Армен Борисович Джигарханян (слева), народная артистка России Светлана Мизери (в центре) и Народная артистка РСФСР Светлана Владимировна Немоляева (справа) в сцене из спектакля "Трамвай "Желание" Московского театра имени Маяковского
Народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян (слева), народная артистка России Светлана Мизери (в центре) и Народная артистка РСФСР Светлана Владимировна Немоляева (справа) в сцене из спектакля "Трамвай "Желание" Московского театра имени Маяковского
Еще одна любовь Джигарханяна – Америка: "Я очень люблю Америку. Осознанно люблю: знаю, что хорошо, что плохо. Мне очень комфортно там в быту, все остальное меня не волнует".
Один из поклонников даже подарил актеру 7-комнатный дом в Техасе.
"Если бы не подарил, я сам купил бы", - отмечал актер.
В 1998 году за океан переехала вторая его супруга Татьяна Власова. Армен Борисович часто летал к супруге и несколько лет жил в США.
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"
© Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"
"Я очень любил ее и люблю до сих пор, правда, не слепо. И она меня вроде как. Признаюсь в этом ей часто, хотя никаких безумств ради любви никогда не совершал. Это нельзя превращать в шоу", - говорил актер в этот период в одном из интервью.
Но то ли его утомили такие "перебежки", то ли взыграла горячая кавказская кровь, но в 2016-м 81-летний Джигарханян развелся с супругой и заключил третий брак с 38-летней Виталиной Цымбалюк-Романовской. Уже в 2017 пара развелась с большим скандалом и взаимными обвинениями. Об этом не говорили только ленивые, и вся эта история очень подорвала здоровье артиста. В 2019 в Москву вернулась Власова, которая некоторое время находилась с бывшим мужем и помогала ему в быту.
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра "Ленком"
Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра "Ленком"
Последние годы Армен Борисович болел, часто попадал в больницу. С прессой он и вовсе не общался. Все итоги подвел раньше.
"Я никогда не писал мемуаров. Для того, чтобы писать, надо уметь писать. Если кто-то за меня это будет делать – получится еще хуже. Насколько мне жизнь подсказала, я рожден актером. Я – клоун. Скоморох, балаганный шут. Все, что я хотел сказать – я сказал со сцены".