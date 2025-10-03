https://crimea.ria.ru/20251003/Vse-roli-sygrany-pamyati-Armena-Dzhigarkhanyana-1118792458.html

Все роли сыграны: памяти Армена Джигарханяна

Все роли сыграны: памяти Армена Джигарханяна - РИА Новости Крым, 03.10.2025

Все роли сыграны: памяти Армена Джигарханяна

РИА Новости Крым, 03.10.2025

2025-10-03T15:41

2025-10-03T15:41

2025-10-03T15:15

культура

новости

звезды и судьбы

армен джигарханян

кино

театр

россия

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/02/1118792475_0:133:2048:1285_1920x0_80_0_0_a6ec11e1cb877705e5da85f284f74b7f.jpg

Галина Оленева, РИА Новости Крым.В детстве он хотел стать клоуном, но помешала боязнь высоты. В многочисленных интервью называл себя жестоким практиком, но признавался, что постоянно теряет деньги. Главной своей слабостью считал любовь, в том числе – к театру.В этом году народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян отметил бы свой 90-й день рождения. Из этих 90 лет он 65 отдал театру и кино. 14 ноября 2020 года мэтра не стало...65 в театре: "Вася или Джигарханян?"Родился в Ереване, рос без отца, учился в школе для мальчиков и не был особенно компанейским. Зато всегда любил актерство, участвовал в самодеятельности и сразу после окончания учебы впервые приехал покорять Москву.Тогда он не поступил в ГИТИС. В столицу вернулся спустя несколько лет, уже получив актерскую профессию в ереванском вузе, послужив в местном театре, на сцену которого впервые вышел в январе 1955 года. В спектакле по пьесе Виктора Гусева "Иван Рыбаков" он произнес одну только фразу: "Товарищ капитан, вам телефонограмма". Уже потом, на этой же сцене, актерский талант Джигарханяна покорит столичную гостью – актрису Московского театра имени Ленинского комсомола Ольгу Яковлеву, которая рекомендует ереванского юношу главрежу Ленкома Анатолию Эфросу.Так для Армена Джигарханяна открылась Москва.Спустя много лет, сыграв более полусотни театральных ролей, возглавив собственный - Московский драматический - театр, в год своего 82-летия он говорил:Счастливый билет Ларисы Долиной >>"Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян""Я замечательно отношусь к данной фразе. Это – остроумно и очень хорошо сказано!", - комментировал эту эпиграмму Валентина Гафта Армен Борисович.Действительно, в 70-е годы кинематографическая слава Джигарханяна заметно опередила театральную. Всего на его счету более 300 киноролей, за что, по слухам, артист попал в книгу рекордов Гиннеса. Правда, этот факт никак не отражен на сайте самой книги.Первая киношная роль случилась в 1960-м. Он играл рабочего Акопа в фильме "Обвал". Хромого героя звали Качалка. Картина повествовала о жизни молодого рабочего в сложных условиях.Дальше было множество ролей, многие-многие работы, в числе которых – роль плутоватого лакея Тристана в "Собаке на сене". Этот фильм снимали в любимом киношниками Крыму, в Ливадии. Изначально играть Тристана должен был Леонид Каневский, но худсовет выступил против этого кандидата. В итоге находчивого слугу сыграл Джигарханян."Я пел куплеты о женщинах. Другие песни в картине исполнены Михаилом Боярским. А говорил я голосом Игоря Ефремова", - признается Армен Борисович. Дело в том, что в это время актер был нарасхват: одновременно снимался в нескольких картинах. Из-за этого снятые со спины сцены с участием Джигарханяна даже пришлось играть дублеру.И признается: в профессии он счастливчик.Галантный герой Георгий Тараторкин >>Кот, Америка и жены"У меня был кот по имени Фил. Я часами мог смотреть на его морду — там было все, что нужно артисту, вся палитра эмоций. Кот научил меня не изображать ничего! Не выкобениваться. И самое важное: не сидеть и не лежать в неудобной позе. Мы, люди, часто бываем в "неудобных позах". Потому что кому-то хотим угодить. Не боюсь сказать, что Фил был моей самой последней любовью. Ну, еще театр. А все остальное… Мы состоим из разочарований. Фил и театр меня не разочаровали"- сказал как-то артист.Один из поклонников даже подарил актеру 7-комнатный дом в Техасе. "Если бы не подарил, я сам купил бы", - отмечал актер. В 1998 году за океан переехала вторая его супруга Татьяна Власова. Армен Борисович часто летал к супруге и несколько лет жил в США.Но то ли его утомили такие "перебежки", то ли взыграла горячая кавказская кровь, но в 2016-м 81-летний Джигарханян развелся с супругой и заключил третий брак с 38-летней Виталиной Цымбалюк-Романовской. Уже в 2017 пара развелась с большим скандалом и взаимными обвинениями. Об этом не говорили только ленивые, и вся эта история очень подорвала здоровье артиста. В 2019 в Москву вернулась Власова, которая некоторое время находилась с бывшим мужем и помогала ему в быту.Последние годы Армен Борисович болел, часто попадал в больницу. С прессой он и вовсе не общался. Все итоги подвел раньше.Сын Крестного отца и отец лжи: роли и фильмы Аль Пачино >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20210316/Begi-dyad-Mit-derevenskiy-pyanitsa-i-grustnyy-Bender-Sergey-Yurskiy-1118044774.html

https://crimea.ria.ru/20200915/Negrityanskiy-ostrov-Krym-gde-Govorukhin-snimal-kino-po-Agate-Kristi-1118689798.html

https://crimea.ria.ru/20250902/O-kollegakh-i-miroustroystve-Ostryy-yazyk-Valentina-Gafta-1118683911.html

https://crimea.ria.ru/20231120/Lyubov-i-zhuravli-Gosha-on-zhe-Goga-on-zhe-Aleksey-Batalov_-1117647986.html

https://crimea.ria.ru

россия

ссср

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, новости, звезды и судьбы, армен джигарханян, кино, театр, россия, ссср