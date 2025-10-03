Рейтинг@Mail.ru
20 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 03.10.2025
20 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь
20 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 03.10.2025
20 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь
Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в пятницу утром в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в пятницу утром в Минобороны РФ.Уточняется, что девять дронов сбиты над акваторией Черного моря, четыре – над территорией Воронежской области, по три – над Белгородской областью и Крымом и один – над территорией Курской области.Накануне вечером Силы противовоздушной обороны России за два часа уничтожили 11 беспилотников ВСУ. Все БПЛА были сбиты над Черным морем. Атаки были отражены с 18 до 20:00 по московскому времени. В ночь на четверг российские военные перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников над регионами России – 13 дронов ВСУ были ликвидированы над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
министерство обороны рф, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, пво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
20 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь

20 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь - Минобороны

07:13 03.10.2025 (обновлено: 08:36 03.10.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в пятницу утром в Минобороны РФ.
"С 23:00 2 октября до 7:00 3 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Уточняется, что девять дронов сбиты над акваторией Черного моря, четыре – над территорией Воронежской области, по три – над Белгородской областью и Крымом и один – над территорией Курской области.
Накануне вечером Силы противовоздушной обороны России за два часа уничтожили 11 беспилотников ВСУ. Все БПЛА были сбиты над Черным морем. Атаки были отражены с 18 до 20:00 по московскому времени. В ночь на четверг российские военные перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников над регионами России – 13 дронов ВСУ были ликвидированы над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе военные отражают налет беспилотников ВСУ
85 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще шесть регионов страны
Украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России
 
Министерство обороны РФАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаПВООбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
Лента новостейМолния