20 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь
20 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в пятницу утром в Минобороны РФ.Уточняется, что девять дронов сбиты над акваторией Черного моря, четыре – над территорией Воронежской области, по три – над Белгородской областью и Крымом и один – над территорией Курской области.Накануне вечером Силы противовоздушной обороны России за два часа уничтожили 11 беспилотников ВСУ. Все БПЛА были сбиты над Черным морем. Атаки были отражены с 18 до 20:00 по московскому времени. В ночь на четверг российские военные перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников над регионами России – 13 дронов ВСУ были ликвидированы над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе военные отражают налет беспилотников ВСУ85 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще шесть регионов страныУкраинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России
07:13 03.10.2025 (обновлено: 08:36 03.10.2025)