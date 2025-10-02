https://crimea.ria.ru/20251002/zdes-uzhe-ogon--zakharova-ob-otnosheniyakh-rossii-i-zapada-1149916797.html
"Здесь уже огонь" – Захарова об отношениях России и Запада
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Запад реконструирует схемы периода холодной войны, но конфликт уже перешел в "горячую" стадию, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, страны ЕС давно находятся в прямом конфликте с Россией, а заявления о так называемых российских беспилотниках в европейском воздушном пространстве служат для оправдания этого факта.Европейские страны бездоказательно обвиняют Россию в нарушении воздушного пространства ЕС, чтобы в очередной раз ее демонизировать, при этом игнорируют реальные преступления ВСУ в отношении мирных граждан РФ, заявляла ранее Захарова.Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Запад всегда будет ненавидеть Россию, и какие-либо дружеские отношения с европейскими странами вряд ли возможны в будущем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США готовятся к войне: с кем и зачем"Ответ прилетит мгновенно": Лукашенко об угрозах НАТО сбивать самолеты РФРоссия никогда не атакует гражданские объекты – Лавров
15:21 02.10.2025 (обновлено: 16:13 02.10.2025)