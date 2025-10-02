Рейтинг@Mail.ru
"Здесь уже огонь" – Захарова об отношениях России и Запада
"Здесь уже огонь" – Захарова об отношениях России и Запада
"Здесь уже огонь" – Захарова об отношениях России и Запада - РИА Новости Крым, 02.10.2025
"Здесь уже огонь" – Захарова об отношениях России и Запада
Запад реконструирует схемы периода холодной войны, но конфликт уже перешел в "горячую" стадию, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости Крым, 02.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Запад реконструирует схемы периода холодной войны, но конфликт уже перешел в "горячую" стадию, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, страны ЕС давно находятся в прямом конфликте с Россией, а заявления о так называемых российских беспилотниках в европейском воздушном пространстве служат для оправдания этого факта.Европейские страны бездоказательно обвиняют Россию в нарушении воздушного пространства ЕС, чтобы в очередной раз ее демонизировать, при этом игнорируют реальные преступления ВСУ в отношении мирных граждан РФ, заявляла ранее Захарова.Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Запад всегда будет ненавидеть Россию, и какие-либо дружеские отношения с европейскими странами вряд ли возможны в будущем.
Новости
мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), коллективный запад, россия, политика, новости
"Здесь уже огонь" – Захарова об отношениях России и Запада

Отношения России и Запада вышли за рамки холодной войны - Захарова

15:21 02.10.2025 (обновлено: 16:13 02.10.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Запад реконструирует схемы периода холодной войны, но конфликт уже перешел в "горячую" стадию, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Безусловно, западники реконструируют схемы того периода, который мы называем холодной войной… С сравнением с холодной войной не по временным рамкам, а по сути я бы не согласилась. Мы уже находимся в состоянии иной формы конфликта: здесь уже холодом давно не несет – здесь уже огонь, о чем говорят и сами западники", – цитируют Захарову РИА Новости.

По ее словам, страны ЕС давно находятся в прямом конфликте с Россией, а заявления о так называемых российских беспилотниках в европейском воздушном пространстве служат для оправдания этого факта.
Европейские страны бездоказательно обвиняют Россию в нарушении воздушного пространства ЕС, чтобы в очередной раз ее демонизировать, при этом игнорируют реальные преступления ВСУ в отношении мирных граждан РФ, заявляла ранее Захарова.
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Запад всегда будет ненавидеть Россию, и какие-либо дружеские отношения с европейскими странами вряд ли возможны в будущем.
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Коллективный ЗападРоссияПолитикаНовости
 
