https://crimea.ria.ru/20251002/vosstanovit-podachu-elektroenergii-na-chernobylskoy-aes-poka-ne-udalos-1149902517.html
Восстановить подачу электроэнергии на Чернобыльской АЭС пока не удалось
Восстановить подачу электроэнергии на Чернобыльской АЭС пока не удалось - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Восстановить подачу электроэнергии на Чернобыльской АЭС пока не удалось
Перебои с электроснабжением на объектах Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) были вызваны неполадками на линии электропередачи от подстанции в Славутиче. РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T07:43
2025-10-02T07:43
2025-10-02T10:08
магатэ
рафаэль гросси
новости
чаэс
атомная энергетика
происшествия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0d/1119577230_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e46676048a3501946e233f075e20ad84.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Перебои с электроснабжением на объектах Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) были вызваны неполадками на линии электропередачи от подстанции в Славутиче. Восстановить подачу электричества на новый саркофаг над четвертым энергоблоком пока не удалось, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.О временном перебое в электроснабжении нового саркофага (конфайнмента) над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС сообщалось накануне.По данным МАГАТЭ, полностью восстановить подачу электроэнергии на новый саркофаг над разрушенным четвертым энергоблоком пока не удалось. В настоящее время он снабжается электричеством через два аварийных дизель-генератора.По словам министра энергетики Украины Светланы Гринчук, уровень радиации на объекте не превышает контрольных значений, угроз для населения нет.Авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая 26 апреля 1986 года, считается крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофой XX века. Чернобыльская АЭС расположена в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МАГАТЭ назвали последствия ударов по атомным станциямУкраинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2На ЗАЭС из-за огневого воздействия ВСУ отключено внешнее электроснабжение
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0d/1119577230_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9fccc45ee588a8c83aee9af51b082722.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магатэ, рафаэль гросси, новости, чаэс, атомная энергетика, происшествия, украина
Восстановить подачу электроэнергии на Чернобыльской АЭС пока не удалось
Перебои с электроснабжением на Чернобыльской АЭС вызваны аварией на подстанции в Славутиче
07:43 02.10.2025 (обновлено: 10:08 02.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Перебои с электроснабжением на объектах Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) были вызваны неполадками на линии электропередачи от подстанции в Славутиче. Восстановить подачу электричества на новый саркофаг над четвертым энергоблоком пока не удалось, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
О временном перебое в электроснабжении нового саркофага (конфайнмента) над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС сообщалось накануне.
"На Чернобыльской АЭС на Украине произошли скачки напряжения после потери связи с 330 кВт линией электропередачи от подстанции в Славутиче. Объект оперативно переключился на резервные линии и электроснабжение было восстановлено", – проинформировал Гросси.
По данным МАГАТЭ, полностью восстановить подачу электроэнергии на новый саркофаг над разрушенным четвертым энергоблоком пока не удалось. В настоящее время он снабжается электричеством через два аварийных дизель-генератора.
По словам министра энергетики Украины Светланы Гринчук, уровень радиации на объекте не превышает контрольных значений, угроз для населения нет.
Авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая 26 апреля 1986 года, считается крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофой XX века. Чернобыльская АЭС расположена в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: