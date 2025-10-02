Рейтинг@Mail.ru
Восстановить подачу электроэнергии на Чернобыльской АЭС пока не удалось - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251002/vosstanovit-podachu-elektroenergii-na-chernobylskoy-aes-poka-ne-udalos-1149902517.html
Восстановить подачу электроэнергии на Чернобыльской АЭС пока не удалось
Восстановить подачу электроэнергии на Чернобыльской АЭС пока не удалось - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Восстановить подачу электроэнергии на Чернобыльской АЭС пока не удалось
Перебои с электроснабжением на объектах Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) были вызваны неполадками на линии электропередачи от подстанции в Славутиче. РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T07:43
2025-10-02T10:08
магатэ
рафаэль гросси
новости
чаэс
атомная энергетика
происшествия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0d/1119577230_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e46676048a3501946e233f075e20ad84.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Перебои с электроснабжением на объектах Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) были вызваны неполадками на линии электропередачи от подстанции в Славутиче. Восстановить подачу электричества на новый саркофаг над четвертым энергоблоком пока не удалось, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.О временном перебое в электроснабжении нового саркофага (конфайнмента) над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС сообщалось накануне.По данным МАГАТЭ, полностью восстановить подачу электроэнергии на новый саркофаг над разрушенным четвертым энергоблоком пока не удалось. В настоящее время он снабжается электричеством через два аварийных дизель-генератора.По словам министра энергетики Украины Светланы Гринчук, уровень радиации на объекте не превышает контрольных значений, угроз для населения нет.Авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая 26 апреля 1986 года, считается крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофой XX века. Чернобыльская АЭС расположена в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МАГАТЭ назвали последствия ударов по атомным станциямУкраинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2На ЗАЭС из-за огневого воздействия ВСУ отключено внешнее электроснабжение
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0d/1119577230_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9fccc45ee588a8c83aee9af51b082722.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
магатэ, рафаэль гросси, новости, чаэс, атомная энергетика, происшествия, украина
Восстановить подачу электроэнергии на Чернобыльской АЭС пока не удалось

Перебои с электроснабжением на Чернобыльской АЭС вызваны аварией на подстанции в Славутиче

07:43 02.10.2025 (обновлено: 10:08 02.10.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНовый безопасный конфайнмент (НБК) на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС)
Новый безопасный конфайнмент (НБК) на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Перебои с электроснабжением на объектах Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) были вызваны неполадками на линии электропередачи от подстанции в Славутиче. Восстановить подачу электричества на новый саркофаг над четвертым энергоблоком пока не удалось, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
О временном перебое в электроснабжении нового саркофага (конфайнмента) над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС сообщалось накануне.

"На Чернобыльской АЭС на Украине произошли скачки напряжения после потери связи с 330 кВт линией электропередачи от подстанции в Славутиче. Объект оперативно переключился на резервные линии и электроснабжение было восстановлено", – проинформировал Гросси.

По данным МАГАТЭ, полностью восстановить подачу электроэнергии на новый саркофаг над разрушенным четвертым энергоблоком пока не удалось. В настоящее время он снабжается электричеством через два аварийных дизель-генератора.
По словам министра энергетики Украины Светланы Гринчук, уровень радиации на объекте не превышает контрольных значений, угроз для населения нет.
Авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая 26 апреля 1986 года, считается крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофой XX века. Чернобыльская АЭС расположена в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В МАГАТЭ назвали последствия ударов по атомным станциям
Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2
На ЗАЭС из-за огневого воздействия ВСУ отключено внешнее электроснабжение
 
МАГАТЭРафаэль ГроссиНовостиЧАЭСАтомная энергетикаПроисшествияУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:19В Крыму вдоль дорог высадят 150 тысяч "защитных" деревьев
11:08Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в три раза за час
10:55В Крыму объявлено экстренное предупреждение
10:41"Эхо прошедшей войны": на востоке Крыма уничтожают взрывоопасные предметы
10:34"Солнце на работе": магнитная буря бушует над Землей третий день
10:25В ВТБ рассказали, как защитить свои биометрические данные от мошенников
10:18Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова начала расти очередь
10:12Чтобы остаться: украинцы переезжают жить в Крым
10:04Крымчанка передала украинской разведке координаты склада с горючим
09:25Севастопольца осудили за призывы к терактам и подрыву Крымского моста
09:07Моряк и девушка: как великий композитор увековечил войну и любовь
08:48В Крыму бензин есть на 70 АЗС – перечень
08:28Первый полет Ил-2: начало истории "летающего танка"
08:11Крымский мост: оперативная обстановка утром в четверг
07:43Восстановить подачу электроэнергии на Чернобыльской АЭС пока не удалось
07:2785 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще шесть регионов страны
07:09"Поссорила" ли Украина Мерца и фон дер Ляйен – мнение
06:40США предоставят Киеву разведданные для дальнобойных ударов по России
06:07"Приятная аномалия": сколько туристов ехали в Крым на автобусах
00:01Что ждать от погоды в Крыму 2 октября
Лента новостейМолния