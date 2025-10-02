https://crimea.ria.ru/20251002/vosstanovit-podachu-elektroenergii-na-chernobylskoy-aes-poka-ne-udalos-1149902517.html

Восстановить подачу электроэнергии на Чернобыльской АЭС пока не удалось

Восстановить подачу электроэнергии на Чернобыльской АЭС пока не удалось - РИА Новости Крым, 02.10.2025

Восстановить подачу электроэнергии на Чернобыльской АЭС пока не удалось

Перебои с электроснабжением на объектах Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) были вызваны неполадками на линии электропередачи от подстанции в Славутиче. РИА Новости Крым, 02.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Перебои с электроснабжением на объектах Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) были вызваны неполадками на линии электропередачи от подстанции в Славутиче. Восстановить подачу электричества на новый саркофаг над четвертым энергоблоком пока не удалось, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.О временном перебое в электроснабжении нового саркофага (конфайнмента) над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС сообщалось накануне.По данным МАГАТЭ, полностью восстановить подачу электроэнергии на новый саркофаг над разрушенным четвертым энергоблоком пока не удалось. В настоящее время он снабжается электричеством через два аварийных дизель-генератора.По словам министра энергетики Украины Светланы Гринчук, уровень радиации на объекте не превышает контрольных значений, угроз для населения нет.Авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая 26 апреля 1986 года, считается крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофой XX века. Чернобыльская АЭС расположена в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МАГАТЭ назвали последствия ударов по атомным станциямУкраинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2На ЗАЭС из-за огневого воздействия ВСУ отключено внешнее электроснабжение

