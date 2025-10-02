https://crimea.ria.ru/20251002/v-vtb-rasskazali-kak-zaschitit-svoi-biometricheskie-dannye-ot-moshennikov-1149904956.html
В ВТБ рассказали, как защитить свои биометрические данные от мошенников
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В ВТБ описали, как мошенники могут украсть биометрические данные и как их надежно защитить - нельзя переходить по сомнительным ссылкам и давать доступ к камере и микрофону непроверенным сервисам. Использовать подтверждение по аудио или видео стоит только в официальных приложениях банков и на "Госуслугах".ВТБ предупреждает, что мошенники собирают персональные данные - фотографии и голоса россиян - для создания дипфейков. Такие аудио или видеозаписи не способны обойти защиту банковских приложений, поэтому злоумышленники используют их для обмана близких, друзей и коллег потенциальных "жертв".Специалисты ВТБ подчеркивают, что банковские биометрические сервисы устойчивы к дипфейкам, даже если они сделаны на основе собранных данных по таким сценариям. При подтверждении операции в банковском приложении - например, заявки на выдачу кредита - изображение клиента анализируется сложными алгоритмами с применением искусственного интеллекта по более чем 2000 параметров, включая проверку на дипфейки, маски и подставные вместо человека фотографии.Также рекомендуется использовать биометрию только в официальных приложениях банков, "Госуслуг" и помнить, что никакие государственные службы и компании не звонят клиентам по видеосвязи и не требуют подтверждения личности там.
"Как мошенники собирают аудио и видеозаписи: звонят людям по видеосвязи и во время общения записывают образ человека, его голос. Под предлогом оплаты услуги или составления заявки требуют подтвердить личность: включить камеру и показать лицо со всех ракурсов, или, глядя в камеру, помахать рукой", - предупреждают в банке.
"ВТБ предупреждает о простых правилах, которые не позволят мошенникам получить вашу биометрию: не переходить по сомнительным ссылкам и не давать доступ к камере и микрофону незнакомым и не проверенным сервисам; не подтверждать личность через видеозвонки или приложения, если вы не инициировали такие действия", - говорится в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.