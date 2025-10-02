Рейтинг@Mail.ru
В Турции произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251002/v-turtsii-proizoshlo-silnoe-zemletryasenie-1149917753.html
В Турции произошло сильное землетрясение
В Турции произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 02.10.2025
В Турции произошло сильное землетрясение
Жители Стамбула ощутили сильные толчки, в регионе Мраморного моря произошло землетрясение. Как сообщает корреспондент РИА Новости, жители и гости Стамбула... РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T16:03
2025-10-02T16:03
турция
новости
происшествия
стихия
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140194544_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_074bf8e9b72c7e583b1f52a14d71e130.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Жители Стамбула ощутили сильные толчки, в регионе Мраморного моря произошло землетрясение. Как сообщает корреспондент РИА Новости, жители и гости Стамбула ощутили толчки около 15 часов по московскому времени.У некоторых горожан началась паника, люди вышли на улицу из ресторанов и квартир.По информации местных властей, магнитуда землетрясения достигала пяти баллов.30 сентября на Филиппинах произошло сильное землетрясение, в результате которого погибли порядка 60 человек. Также во вторник сразу два землетрясения в течение часа произошли акватории у берегов Камчатки. 19 сентября у берегов Камчатки произошло сразу три землетрясения.15 сентября на востоке Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Крыму: ждать ли большого сейсмического удараЗемлетрясение в Турции: есть ли риски для КрымаМощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 году
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140194544_0:0:1081:811_1920x0_80_0_0_ea9d865e08dd0ba8cd76441106d95330.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, новости, происшествия, стихия, землетрясение
В Турции произошло сильное землетрясение

В Турции произошло сильное землетрясение – толчки ощутили в Стамбуле

16:03 02.10.2025
 
© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности
© iStock.com / Adventtr
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Жители Стамбула ощутили сильные толчки, в регионе Мраморного моря произошло землетрясение. Как сообщает корреспондент РИА Новости, жители и гости Стамбула ощутили толчки около 15 часов по московскому времени.
У некоторых горожан началась паника, люди вышли на улицу из ресторанов и квартир.
По информации местных властей, магнитуда землетрясения достигала пяти баллов.
30 сентября на Филиппинах произошло сильное землетрясение, в результате которого погибли порядка 60 человек. Также во вторник сразу два землетрясения в течение часа произошли акватории у берегов Камчатки. 19 сентября у берегов Камчатки произошло сразу три землетрясения.15 сентября на востоке Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Землетрясение в Крыму: ждать ли большого сейсмического удара
Землетрясение в Турции: есть ли риски для Крыма
Мощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 году
 
ТурцияНовостиПроисшествияСтихияЗемлетрясение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:11Еще 10 жителей Курской области возвращаются домой с территории Украины
17:02Противочумная станция в Крыму работает на отечественном оборудовании
16:54Житель Севастополя вырастил помидоры с секретом
16:42В Детском парке Симферополя появится пешеходный фонтан
16:27Большой конкурс фотографий о Крыме в 12 номинациях пройдет на полуострове
16:13Экс-помощника министра ЧС Крыма осудили за махинации с землей
16:03В Турции произошло сильное землетрясение
15:52Конопля в ведре: на крымчанку завели дело за выращивание марихуаны
15:37Доложили "точно": как разведданные США для Украины повлияют на ход СВО
15:21"Здесь уже огонь" – Захарова об отношениях России и Запада
15:08Россия и Украина провели обмен пленными 185 на 185
14:52Солнце атакует: сколько продлятся магнитные бури и как их пережить
14:38Крыму угрожают в Британии: кто и почему готов к эскалации с Россией
14:28Крымский мост сейчас - актуальные данные по очередям
14:12Миллиарды рублей в казну: что даст Крыму мегакурорт в Евпатории
13:55146 лет назад выдали первый патент на "вагон с бесконечными рельсами"
13:3912 лет за шпионаж: украинца осудили за "слив" данных об армии России
13:23Новости СВО: противник несет потери от ударов российских войск
13:06Крупное наступление ВСУ на Крым: что стоит за словами британцев
12:52В Феодосии проведут учебные стрельбы – когда будет громко в городе
Лента новостейМолния