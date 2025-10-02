https://crimea.ria.ru/20251002/v-turtsii-proizoshlo-silnoe-zemletryasenie-1149917753.html

В Турции произошло сильное землетрясение

В Турции произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 02.10.2025

В Турции произошло сильное землетрясение

02.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Жители Стамбула ощутили сильные толчки, в регионе Мраморного моря произошло землетрясение. Как сообщает корреспондент РИА Новости, жители и гости Стамбула ощутили толчки около 15 часов по московскому времени.У некоторых горожан началась паника, люди вышли на улицу из ресторанов и квартир.По информации местных властей, магнитуда землетрясения достигала пяти баллов.30 сентября на Филиппинах произошло сильное землетрясение, в результате которого погибли порядка 60 человек. Также во вторник сразу два землетрясения в течение часа произошли акватории у берегов Камчатки. 19 сентября у берегов Камчатки произошло сразу три землетрясения.15 сентября на востоке Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Крыму: ждать ли большого сейсмического удараЗемлетрясение в Турции: есть ли риски для КрымаМощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 году

