https://crimea.ria.ru/20251002/v-sudake-nachnut-topit-v-shkolakh-i-bolnitsakh-1149924742.html

В Судаке начнут топить в школах и больницах

В Судаке во всех социальных объектах 3 октября начнется отопительный сезон. Об этом сообщил глава городской администрации Кирилл Чебышев. РИА Новости Крым, 02.10.2025

2025-10-02T19:18

2025-10-02T19:18

2025-10-02T19:18

крым

судак

отопительный сезон в крыму

отопительный сезон

новости крыма

общество

жкх

кирилл чебышев

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121112121_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5c9d5cb70668f9ec7168ecfde32ecd14.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Судаке во всех социальных объектах 3 октября начнется отопительный сезон. Об этом сообщил глава городской администрации Кирилл Чебышев.При этом в многоквартирных домах, которые подключены к централизованной системе теплоснабжения, начнут топить, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней подряд опустится ниже +8 градусов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что регион на 95 процентов готов к предстоящему отопительному сезону. Республиканские детские сады, школы и поликлиники обеспечены всем необходимым для бесперебойной работы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во сколько обошлась Крыму подготовка к отопительному сезонуЕсть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топливаЗима близко – в Крыму энергетики готовят сети к отопительному сезону

крым

судак

2025

Новости

ru-RU

крым, судак, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, новости крыма, общество, жкх, кирилл чебышев