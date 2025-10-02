Рейтинг@Mail.ru
В Судаке начнут топить в школах и больницах - РИА Новости Крым, 02.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251002/v-sudake-nachnut-topit-v-shkolakh-i-bolnitsakh-1149924742.html
В Судаке начнут топить в школах и больницах
В Судаке начнут топить в школах и больницах - РИА Новости Крым, 02.10.2025
В Судаке начнут топить в школах и больницах
В Судаке во всех социальных объектах 3 октября начнется отопительный сезон. Об этом сообщил глава городской администрации Кирилл Чебышев. РИА Новости Крым, 02.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Судаке во всех социальных объектах 3 октября начнется отопительный сезон. Об этом сообщил глава городской администрации Кирилл Чебышев.При этом в многоквартирных домах, которые подключены к централизованной системе теплоснабжения, начнут топить, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней подряд опустится ниже +8 градусов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что регион на 95 процентов готов к предстоящему отопительному сезону. Республиканские детские сады, школы и поликлиники обеспечены всем необходимым для бесперебойной работы.
В Судаке начнут топить в школах и больницах

В Судаке 3 октября включат отопление в больницах, школах и детских садах – власти

19:18 02.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Судаке во всех социальных объектах 3 октября начнется отопительный сезон. Об этом сообщил глава городской администрации Кирилл Чебышев.
"С завтрашнего дня в нашем городе будет начат отопительный сезон для всех социальных объектов: школ, детских садов, учреждений культуры и здравоохранения. Это позволит обеспечить комфорт и безопасность для детей, педагогов, врачей и всех, кто посещает эти учреждения", - написал он в своем Telegram-канале в четверг.
При этом в многоквартирных домах, которые подключены к централизованной системе теплоснабжения, начнут топить, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней подряд опустится ниже +8 градусов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что регион на 95 процентов готов к предстоящему отопительному сезону. Республиканские детские сады, школы и поликлиники обеспечены всем необходимым для бесперебойной работы.
