В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт - РИА Новости Крым, 02.10.2025

В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

В Севастополе вечером в четверг остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 02.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в четверг остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах временной остановки не сообщается. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

