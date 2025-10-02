https://crimea.ria.ru/20251002/v-sevastopole-ostanovili-morskoy-passazhirskiy-transport-1149922810.html
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт - РИА Новости Крым, 02.10.2025
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
В Севастополе вечером в четверг остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 02.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в четверг остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах временной остановки не сообщается. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
