Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251002/v-sevastopole-ostanovili-morskoy-passazhirskiy-transport-1149922810.html
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт - РИА Новости Крым, 02.10.2025
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
В Севастополе вечером в четверг остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T18:25
2025-10-02T18:25
севастополь
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
логистика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378117_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4b311665866b2bc534602150e59221fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в четверг остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах временной остановки не сообщается. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378117_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_af6abd3ac2c2c55e26059e2443e8239c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, новости севастополя, логистика, общество
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

В Севастополе закрыли рейд

18:25 02.10.2025
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в четверг остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт движение не осуществляет", - говорится в сообщении.
О причинах временной остановки не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольТранспортОбщественный транспортМорской транспортДепартамент транспорта СевастополяНовости СевастополяЛогистикаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:41Путин назвал потери ВСУ за сентябрь
19:38Российская армия является самой боеспособной в мире – Путин
19:34Путин оценил взаимоотношения России и США
19:31Россия очень убедительно ответит на милитаризацию Европы – Путин
19:28В Севастополе объявили воздушную тревогу
19:22Добрая воля возьмет верх: Путин об урегулировании конфликта на Украине
19:18В Судаке начнут топить в школах и больницах
19:10Более 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес"
19:05"Уймитесь": Путин обратился к европейским элитам
19:03Мировой баланс без России не выстраивается – Путин
18:48Россия стала абсолютным рекордсменом мира по санкциям – Путин
18:34Зима близко – в Крыму энергетики готовят сети к отопительному сезону
18:25В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
18:06Капремонт водовода в Евпатории - в эксплуатацию ввели новый участок
17:51Подделала решение суда: в Крыму юрист обманула клиента на 150 тысяч
17:40Россия никогда не хотела войны – Оливер Стоун
17:33На Крымском мосту растет очередь – актуальная информация
17:25В Севастополе бензин подешевеет на 4 рубля
17:22Выплаты для семей с детьми – в Севастополе продлили сроки подачи заявок
17:11Еще 10 жителей Курской области возвращаются домой с территории Украины
Лента новостейМолния