В России появятся новые дорожные знаки

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. На дорогах России появятся новые знаки и изменится ширина парковочных мест. Это требования нового ГОСТа, который начнет действовать с 1 января 2026 года по всей территории страны. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.Так, по его информации, знак "Вертикальная стоп-линия", на котором буквы "СТОП" расположены одна под другой, появится там, где сложно установить привычный горизонтальный знак. Кроме того, знак "Глухие пешеходы" будет предупреждать водителей о людях с нарушением слуха."Ширина парковочных мест вдоль дорог немного уменьшится, а также появится знак, рекомендующий скорость на лежачем полицейском, он поможет водителям сохранить подвеску автомобиля и повысит комфорт при проезде", – уточнил депутат.Вводящиеся изменения – результат многолетней работы по снижению "визуального шума" на дорогах и часть системной политики по снижению аварийности и смертности в ДТП, добавил Федяев.Ранее сообщалось, что новые дорожные знаки появятся и в Крыму, их будут устанавливать уже в 2025 году. Все проекты по организации дорожного движения на полуострове будут разрабатываться с учетом нововведений в ГОСТ Р 52289-2019. Крымские специалисты уже определяют места установки и количество новых знаков. Внедрять проект начнут сразу после согласования с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (ГИБДД) республики и утверждением минтранса Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вдоль дорог высадят 150 тысяч "защитных" саженцевВ Красногвардейском районе Крыма завершили противоаварийные работы мостаСтроительство Азовского кольца в ДНР идет полным ходом – Хуснуллин

