В России появятся новые дорожные знаки
В России появятся новые дорожные знаки
На дорогах России появятся новые знаки и изменится ширина парковочных мест. Это требования нового ГОСТа, который начнет действовать с 1 января 2026 года по всей РИА Новости Крым, 02.10.2025
12:40 02.10.2025 (обновлено: 13:11 02.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. На дорогах России появятся новые знаки и изменится ширина парковочных мест. Это требования нового ГОСТа, который начнет действовать с 1 января 2026 года по всей территории страны. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.
"Новый ГОСТ ("Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств"), который начнет действовать с 1 января 2026 года, призван сделать дороги безопаснее и комфортнее для всех. Будут введены новые дорожные знаки, и изменится ширина парковочных мест вдоль дорог", – рассказал Федяев РИА Новости.
Так, по его информации, знак "Вертикальная стоп-линия", на котором буквы "СТОП" расположены одна под другой, появится там, где сложно установить привычный горизонтальный знак. Кроме того, знак "Глухие пешеходы" будет предупреждать водителей о людях с нарушением слуха.
"Ширина парковочных мест вдоль дорог немного уменьшится, а также появится знак, рекомендующий скорость на лежачем полицейском, он поможет водителям сохранить подвеску автомобиля и повысит комфорт при проезде", – уточнил депутат.
Вводящиеся изменения – результат многолетней работы по снижению "визуального шума" на дорогах и часть системной политики по снижению аварийности и смертности в ДТП, добавил Федяев.
"Мы приветствуем эти изменения, спасибо экспертам, которые разрабатывали их несколько лет. Будем отслеживать, как новые знаки покажут себя, какую пользу принесут", – подытожил первый зампред комитета Госдумы по транспорту.
Ранее сообщалось, что новые дорожные знаки появятся
и в Крыму, их будут устанавливать уже в 2025 году. Все проекты по организации дорожного движения на полуострове будут разрабатываться с учетом нововведений в ГОСТ Р 52289-2019. Крымские специалисты уже определяют места установки и количество новых знаков. Внедрять проект начнут сразу после согласования с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (ГИБДД) республики и утверждением минтранса Крыма.
