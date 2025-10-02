Рейтинг@Mail.ru
В Крыму вдоль дорог высадят 150 тысяч "защитных" деревьев - РИА Новости Крым, 02.10.2025
В Крыму вдоль дорог высадят 150 тысяч "защитных" деревьев
В Крыму вдоль дорог высадят 150 тысяч "защитных" деревьев - РИА Новости Крым, 02.10.2025
В Крыму вдоль дорог высадят 150 тысяч "защитных" деревьев
Вдоль крымских дорог в ноябре специалисты планируют высадить 150 тысяч саженцев. Молодые деревья появятся на тех участках, где зеленые насаждения должны служить РИА Новости Крым, 02.10.2025
крымавтодор
безопасность
дороги крыма
новости крыма
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Вдоль крымских дорог в ноябре специалисты планируют высадить 150 тысяч саженцев. Молодые деревья появятся на тех участках, где зеленые насаждения должны служить природными барьерами против снежных заносов. Об этом сообщили на предприятии "Крымавтодор".Это поспособствует повышению безопасности движения, подчеркивают дорожники. Все саженцы крымские, их выращивают в Джанкойском питомнике, уточнили в "Крымавтодоре". Обследование уже высаженных деревьев показало высокий процент их приживаемости.Как сообщалось, на обновленной трассе между Алуштой и Ялтой вместо вырубленных ради расширения дороги зеленых насаждений посадят кипарисы. При этом часть деревьев, которые ранее предполагалось снести, все же были сохранены.
В Крыму вдоль дорог высадят 150 тысяч "защитных" деревьев

Вдоль крымских дорог высадят 150 тысяч саженцев против снежных заносов

11:19 02.10.2025 (обновлено: 11:22 02.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Вдоль крымских дорог в ноябре специалисты планируют высадить 150 тысяч саженцев. Молодые деревья появятся на тех участках, где зеленые насаждения должны служить природными барьерами против снежных заносов. Об этом сообщили на предприятии "Крымавтодор".
"В ноябре предприятие планирует высадить 150 тысяч саженцев. Посадки будут выполнены на участках дорог, где зеленые насаждения служат природным барьером против снежных заносов", – сказано в сообщении.
Это поспособствует повышению безопасности движения, подчеркивают дорожники.
Все саженцы крымские, их выращивают в Джанкойском питомнике, уточнили в "Крымавтодоре". Обследование уже высаженных деревьев показало высокий процент их приживаемости.
Как сообщалось, на обновленной трассе между Алуштой и Ялтой вместо вырубленных ради расширения дороги зеленых насаждений посадят кипарисы. При этом часть деревьев, которые ранее предполагалось снести, все же были сохранены.
