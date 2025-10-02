https://crimea.ria.ru/20251002/v-krymu-vdol-dorog-vysadyat-150-tysyach-zaschitnykh-sazhentsev--1149907383.html

В Крыму вдоль дорог высадят 150 тысяч "защитных" деревьев

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Вдоль крымских дорог в ноябре специалисты планируют высадить 150 тысяч саженцев. Молодые деревья появятся на тех участках, где зеленые насаждения должны служить природными барьерами против снежных заносов. Об этом сообщили на предприятии "Крымавтодор".Это поспособствует повышению безопасности движения, подчеркивают дорожники. Все саженцы крымские, их выращивают в Джанкойском питомнике, уточнили в "Крымавтодоре". Обследование уже высаженных деревьев показало высокий процент их приживаемости.Как сообщалось, на обновленной трассе между Алуштой и Ялтой вместо вырубленных ради расширения дороги зеленых насаждений посадят кипарисы. При этом часть деревьев, которые ранее предполагалось снести, все же были сохранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:47 свай на 300 метров: под Бахчисараем укрепили опасный склон дорогиВ Крыму на дороге из Алушты в Феодосию "сгладили" крутые поворотыТрасса "Новороссия" продолжает расширяться до четырeх полос

