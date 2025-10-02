https://crimea.ria.ru/20251002/v-krymu-obyavleno-ekstrennoe-preduprezhdenie-1149906125.html
В Крыму объявлено экстренное предупреждение
В Крыму на период с 3 по 5 октября объявлено экстренное предупреждение о высокой пожароопасности. Об этом предупреждает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 02.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Крыму на период с 3 по 5 октября объявлено экстренное предупреждение о высокой пожароопасности. Об этом предупреждает республиканский главк МЧС России.С 1 мая на территории полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещается развить костры, использовать открытый огонь в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также нельзя сжигать сухую растительность и бытовой мусор.За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей, в некоторых случаях – уголовная ответственность.Как сообщал ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев, со 2 октября для жителей и гостей регионы будут открыты лесные массивы и туристические маршруты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялтинский заповедник в Крыму открыли для туристовЛесные пожары в Крыму – кто виновники и как их накажутЗаповедники Крыма: как попасть и что меняют для туристов
крым
