Рейтинг@Mail.ru
В Крыму объявлено экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251002/v-krymu-obyavleno-ekstrennoe-preduprezhdenie-1149906125.html
В Крыму объявлено экстренное предупреждение
В Крыму объявлено экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 02.10.2025
В Крыму объявлено экстренное предупреждение
В Крыму на период с 3 по 5 октября объявлено экстренное предупреждение о высокой пожароопасности. Об этом предупреждает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T10:55
2025-10-02T11:02
пожароопасный сезон в крыму
крым
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111439/01/1114390162_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_127064a11a091d5f16cca703ff83a580.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Крыму на период с 3 по 5 октября объявлено экстренное предупреждение о высокой пожароопасности. Об этом предупреждает республиканский главк МЧС России.С 1 мая на территории полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещается развить костры, использовать открытый огонь в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также нельзя сжигать сухую растительность и бытовой мусор.За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей, в некоторых случаях – уголовная ответственность.Как сообщал ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев, со 2 октября для жителей и гостей регионы будут открыты лесные массивы и туристические маршруты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялтинский заповедник в Крыму открыли для туристовЛесные пожары в Крыму – кто виновники и как их накажутЗаповедники Крыма: как попасть и что меняют для туристов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111439/01/1114390162_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_998d798c82cf0b96849e40e00ba24bd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожароопасный сезон в крыму, крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, безопасность
В Крыму объявлено экстренное предупреждение

В Крыму объявлено экстренное предупреждение на три дня из-за высокой пожарной опасности

10:55 02.10.2025 (обновлено: 11:02 02.10.2025)
 
© РИА Новости . Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости . Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Крыму на период с 3 по 5 октября объявлено экстренное предупреждение о высокой пожароопасности. Об этом предупреждает республиканский главк МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 3, 4, 5 октября в западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится высокая пожарная опасность", – говорится в сообщении.
С 1 мая на территории полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещается развить костры, использовать открытый огонь в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также нельзя сжигать сухую растительность и бытовой мусор.
За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей, в некоторых случаях – уголовная ответственность.
Как сообщал ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев, со 2 октября для жителей и гостей регионы будут открыты лесные массивы и туристические маршруты.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ялтинский заповедник в Крыму открыли для туристов
Лесные пожары в Крыму – кто виновники и как их накажут
Заповедники Крыма: как попасть и что меняют для туристов
 
Пожароопасный сезон в КрымуКрымНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:19В Крыму вдоль дорог высадят 150 тысяч "защитных" деревьев
11:08Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в три раза за час
10:55В Крыму объявлено экстренное предупреждение
10:41"Эхо прошедшей войны": на востоке Крыма уничтожают взрывоопасные предметы
10:34"Солнце на работе": магнитная буря бушует над Землей третий день
10:25В ВТБ рассказали, как защитить свои биометрические данные от мошенников
10:18Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова начала расти очередь
10:12Чтобы остаться: украинцы переезжают жить в Крым
10:04Крымчанка передала украинской разведке координаты склада с горючим
09:25Севастопольца осудили за призывы к терактам и подрыву Крымского моста
09:07Моряк и девушка: как великий композитор увековечил войну и любовь
08:48В Крыму бензин есть на 70 АЗС – перечень
08:28Первый полет Ил-2: начало истории "летающего танка"
08:11Крымский мост: оперативная обстановка утром в четверг
07:43Восстановить подачу электроэнергии на Чернобыльской АЭС пока не удалось
07:2785 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще шесть регионов страны
07:09"Поссорила" ли Украина Мерца и фон дер Ляйен – мнение
06:40США предоставят Киеву разведданные для дальнобойных ударов по России
06:07"Приятная аномалия": сколько туристов ехали в Крым на автобусах
00:01Что ждать от погоды в Крыму 2 октября
Лента новостейМолния