В Крыму бензин есть на 70 АЗС – перечень - РИА Новости Крым, 02.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251002/v-krymu-benzin-est-na-70-azs--perechen-1149903108.html
В Крыму бензин есть на 70 АЗС – перечень
В Крыму бензин есть на 70 АЗС – перечень - РИА Новости Крым, 02.10.2025
В Крыму бензин есть на 70 АЗС – перечень
Несмотря на сложную ситуацию на топливном рынке, светлые нефтепродукты продолжают поступать в Крым. Стоит задача обеспечить пропорциональное распределение между РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T08:48
2025-10-02T10:14
новости крыма
бензин
топливо
азс
транспорт
юрий гоцанюк
крым
автомобиль
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149903770_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_829f8d20e1c16715669cae75eeaa2193.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Несмотря на сложную ситуацию на топливном рынке, светлые нефтепродукты продолжают поступать в Крым. Стоит задача обеспечить пропорциональное распределение между муниципалитетами республики. Об этом проинформировал глава правительства РК Юрий Гоцанюк.И сообщил, что сегодня топливо в свободной продаже будет доступно по 70 адресам, указанным в списке:Также глава правительства РК отметил, что реализация топлива по талонам осуществляется в прежнем режиме на всех автозаправочных станциях. Общественный транспорт, социальные учреждения, коммунальные и экстренные службы обеспечены топливом в полном объеме.Информация о наличии топлива будет публиковаться в социальных сетях, официальном сайте Министерства топлива и энергетики Республики Крым, сайтах администраций муниципальных образований, а также в СМИ, проинформировал Гоцанюк.Актуальные данные о наличии топлива на АЗС Республики Крым размещены на портале Минтопэнерго Крыма.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводится ограничение на продажу – не более 20 литров в одни руки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путину доложат о варианте решения проблемы с бензином в КрымуФАС проверяет сети АЗС из-за дорогого бензинаВ Крыму цены на бензин зафиксируют на месяц
крым
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149903770_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_efe3e76a8f19549a909bde51841120c2.jpg.webp
1920
1920
true
новости крыма, бензин, топливо, азс, транспорт, юрий гоцанюк, крым, автомобиль
В Крыму бензин есть на 70 АЗС – перечень

Заправки Крыма с бензином – список

08:48 02.10.2025 (обновлено: 10:14 02.10.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Несмотря на сложную ситуацию на топливном рынке, светлые нефтепродукты продолжают поступать в Крым. Стоит задача обеспечить пропорциональное распределение между муниципалитетами республики. Об этом проинформировал глава правительства РК Юрий Гоцанюк.

"Главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым поставлена задача – обеспечить пропорциональное распределение топлива между всеми муниципальными образованиями. В связи с этим, начиная с сегодняшнего дня и до нормализации поставок, будем ежедневно в утренние часы информировать крымчан о том, на каких АЗС можно свободно приобрести бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо", – сказал Гоцанюк.

И сообщил, что сегодня топливо в свободной продаже будет доступно по 70 адресам, указанным в списке:
Наличие бензина на заправках Крыма
Наличие бензина на заправках Крыма
Также глава правительства РК отметил, что реализация топлива по талонам осуществляется в прежнем режиме на всех автозаправочных станциях. Общественный транспорт, социальные учреждения, коммунальные и экстренные службы обеспечены топливом в полном объеме.
Информация о наличии топлива будет публиковаться в социальных сетях, официальном сайте Министерства топлива и энергетики Республики Крым, сайтах администраций муниципальных образований, а также в СМИ, проинформировал Гоцанюк.
Актуальные данные о наличии топлива на АЗС Республики Крым размещены на портале Минтопэнерго Крыма.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводится ограничение на продажу – не более 20 литров в одни руки.
Новости КрымаБензинТопливоАЗСТранспортЮрий ГоцанюкКрымАвтомобиль
 
