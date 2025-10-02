https://crimea.ria.ru/20251002/v-krymu-benzin-est-na-70-azs--perechen-1149903108.html
В Крыму бензин есть на 70 АЗС – перечень
В Крыму бензин есть на 70 АЗС – перечень - РИА Новости Крым, 02.10.2025
В Крыму бензин есть на 70 АЗС – перечень
Несмотря на сложную ситуацию на топливном рынке, светлые нефтепродукты продолжают поступать в Крым. Стоит задача обеспечить пропорциональное распределение между
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Несмотря на сложную ситуацию на топливном рынке, светлые нефтепродукты продолжают поступать в Крым. Стоит задача обеспечить пропорциональное распределение между муниципалитетами республики. Об этом проинформировал глава правительства РК Юрий Гоцанюк.И сообщил, что сегодня топливо в свободной продаже будет доступно по 70 адресам, указанным в списке:Также глава правительства РК отметил, что реализация топлива по талонам осуществляется в прежнем режиме на всех автозаправочных станциях. Общественный транспорт, социальные учреждения, коммунальные и экстренные службы обеспечены топливом в полном объеме.Информация о наличии топлива будет публиковаться в социальных сетях, официальном сайте Министерства топлива и энергетики Республики Крым, сайтах администраций муниципальных образований, а также в СМИ, проинформировал Гоцанюк.Актуальные данные о наличии топлива на АЗС Республики Крым размещены на портале Минтопэнерго Крыма.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводится ограничение на продажу – не более 20 литров в одни руки.
Заправки Крыма с бензином – список
08:48 02.10.2025 (обновлено: 10:14 02.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Несмотря на сложную ситуацию на топливном рынке, светлые нефтепродукты продолжают поступать в Крым. Стоит задача обеспечить пропорциональное распределение между муниципалитетами республики. Об этом проинформировал глава правительства РК Юрий Гоцанюк.
"Главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым поставлена задача – обеспечить пропорциональное распределение топлива между всеми муниципальными образованиями. В связи с этим, начиная с сегодняшнего дня и до нормализации поставок, будем ежедневно в утренние часы информировать крымчан о том, на каких АЗС можно свободно приобрести бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо", – сказал Гоцанюк.
И сообщил, что сегодня топливо в свободной продаже будет доступно по 70 адресам, указанным в списке:
Также глава правительства РК отметил, что реализация топлива по талонам осуществляется в прежнем режиме на всех автозаправочных станциях. Общественный транспорт, социальные учреждения, коммунальные и экстренные службы обеспечены топливом в полном объеме.
Информация о наличии топлива будет публиковаться в социальных сетях, официальном сайте Министерства топлива и энергетики Республики Крым, сайтах администраций муниципальных образований, а также в СМИ, проинформировал Гоцанюк.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц
. Кроме того, вводится ограничение на продажу – не более 20 литров в одни руки
.
