В Крыму бензин есть на 70 АЗС – перечень

В Крыму бензин есть на 70 АЗС – перечень - РИА Новости Крым, 02.10.2025

В Крыму бензин есть на 70 АЗС – перечень

Несмотря на сложную ситуацию на топливном рынке, светлые нефтепродукты продолжают поступать в Крым. Стоит задача обеспечить пропорциональное распределение между

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Несмотря на сложную ситуацию на топливном рынке, светлые нефтепродукты продолжают поступать в Крым. Стоит задача обеспечить пропорциональное распределение между муниципалитетами республики. Об этом проинформировал глава правительства РК Юрий Гоцанюк.И сообщил, что сегодня топливо в свободной продаже будет доступно по 70 адресам, указанным в списке:Также глава правительства РК отметил, что реализация топлива по талонам осуществляется в прежнем режиме на всех автозаправочных станциях. Общественный транспорт, социальные учреждения, коммунальные и экстренные службы обеспечены топливом в полном объеме.Информация о наличии топлива будет публиковаться в социальных сетях, официальном сайте Министерства топлива и энергетики Республики Крым, сайтах администраций муниципальных образований, а также в СМИ, проинформировал Гоцанюк.Актуальные данные о наличии топлива на АЗС Республики Крым размещены на портале Минтопэнерго Крыма.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводится ограничение на продажу – не более 20 литров в одни руки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путину доложат о варианте решения проблемы с бензином в КрымуФАС проверяет сети АЗС из-за дорогого бензинаВ Крыму цены на бензин зафиксируют на месяц

