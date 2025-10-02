Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии проведут учебные стрельбы – когда будет громко в городе - РИА Новости Крым, 02.10.2025
В Феодосии проведут учебные стрельбы – когда будет громко в городе
В Феодосии в четверг будут слышны выстрелы – в городе пройдут учебные стрельбы. Об этом предупреждают в местной администрации. РИА Новости Крым, 02.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии в четверг будут слышны выстрелы – в городе пройдут учебные стрельбы. Об этом предупреждают в местной администрации.Власти просят жителей и гостей региона сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. С февраля 2023 года на территории полуострова действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Эхо прошедшей войны": на востоке Крыма уничтожают взрывоопасные предметыВС России и Белорусии завершили совместное учение "Запад-2025"Схему применения ядерного оружия и "Орешника" отработают на учениях
В Феодосии проведут учебные стрельбы – когда будет громко в городе

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии в четверг будут слышны выстрелы – в городе пройдут учебные стрельбы. Об этом предупреждают в местной администрации.

"Вниманию жителей и гостей Феодосии! Сегодня, 2 октября, с 15:00 до 17:00 планируется проведение учебных стрельб в районе мыса Феодосия. Резервное время – с 19:00 до 22:00", – сказано в сообщении.

Власти просят жителей и гостей региона сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.
Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. С февраля 2023 года на территории полуострова действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
