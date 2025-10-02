https://crimea.ria.ru/20251002/v-feodosii-provedut-uchebnye-strelby--kogda-budet-gromko-v-gorode-1149909197.html

В Феодосии проведут учебные стрельбы – когда будет громко в городе

В Феодосии проведут учебные стрельбы – когда будет громко в городе

2025-10-02T12:52

2025-10-02T12:52

2025-10-02T12:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии в четверг будут слышны выстрелы – в городе пройдут учебные стрельбы. Об этом предупреждают в местной администрации.Власти просят жителей и гостей региона сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. С февраля 2023 года на территории полуострова действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Эхо прошедшей войны": на востоке Крыма уничтожают взрывоопасные предметыВС России и Белорусии завершили совместное учение "Запад-2025"Схему применения ядерного оружия и "Орешника" отработают на учениях

