В Детском парке Симферополя появится пешеходный фонтан - РИА Новости Крым, 02.10.2025
В Детском парке Симферополя появится пешеходный фонтан
В Детском парке Симферополя появится пешеходный фонтан - РИА Новости Крым, 02.10.2025
В Детском парке Симферополя появится пешеходный фонтан
В симферопольском Детском парке появится пешеходный фонтан. Об этом в своем Telegram-канале сообщает муниципальное бюджетное учреждение культуры "Парки... РИА Новости Крым, 02.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В симферопольском Детском парке появится пешеходный фонтан. Об этом в своем Telegram-канале сообщает муниципальное бюджетное учреждение культуры "Парки столицы".Новый фонтан, который строится неподалеку от главного входа, гармонично впишется в пешеходную зону центральной аллеи – его размеры 10,8 на 2,4 метра, уточнили в учреждении.На объекте уже установлены арматурные каркасы и элементы чаш, смонтированы системы водоснабжения и водоотведения, залита бетонная основа, добавили в пресс-службе.Строительство фонтана ведется в рамках благоустройства Детского парка по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".В конце августа степень готовности Детского парка составляла 67%, об этом РИА Новости Крым сообщал начальник департамента капитального строительства администрации Симферополя Антон Давиденко.Ранее сообщалось, что в самом крупном парке крымской столицы – им. Ю.А. Гагарина – в июне также начались работы по благоустройству, сообщал ранее глава администрации города Михаил Афанасьев. В парке уложат плитку, отремонтируют и заменят асфальтобетонное покрытие, обустроят зоны из газонной решетки и заменят покрытие на спортивных площадках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выбор сделан – где в Крыму благоустроят общественные пространстваАллея к Вечному огню в Симферополе останется краснойСимферополь возглавил топ-городов для однодневных остановок
В Детском парке Симферополя появится пешеходный фонтан

В Детском парке Симферополя строят пешеходный фонтан

16:42 02.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В симферопольском Детском парке появится пешеходный фонтан. Об этом в своем Telegram-канале сообщает муниципальное бюджетное учреждение культуры "Парки столицы".
"Первый в истории парка фонтан будет пешеходным. Его особенность в том, что чаша, оборудование и насосы располагаются ниже уровня земли. Через специальные решетки вверх будут подниматься 16 водных струй, создавая эффект воды, появляющейся прямо из-под земли", - говорится в сообщении.
Новый фонтан, который строится неподалеку от главного входа, гармонично впишется в пешеходную зону центральной аллеи – его размеры 10,8 на 2,4 метра, уточнили в учреждении.
На объекте уже установлены арматурные каркасы и элементы чаш, смонтированы системы водоснабжения и водоотведения, залита бетонная основа, добавили в пресс-службе.
Строительство фонтана ведется в рамках благоустройства Детского парка по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
В конце августа степень готовности Детского парка составляла 67%, об этом РИА Новости Крым сообщал начальник департамента капитального строительства администрации Симферополя Антон Давиденко.
Ранее сообщалось, что в самом крупном парке крымской столицы – им. Ю.А. Гагарина – в июне также начались работы по благоустройству, сообщал ранее глава администрации города Михаил Афанасьев. В парке уложат плитку, отремонтируют и заменят асфальтобетонное покрытие, обустроят зоны из газонной решетки и заменят покрытие на спортивных площадках.
