В Детском парке Симферополя появится пешеходный фонтан
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В симферопольском Детском парке появится пешеходный фонтан. Об этом в своем Telegram-канале сообщает муниципальное бюджетное учреждение культуры "Парки столицы".Новый фонтан, который строится неподалеку от главного входа, гармонично впишется в пешеходную зону центральной аллеи – его размеры 10,8 на 2,4 метра, уточнили в учреждении.На объекте уже установлены арматурные каркасы и элементы чаш, смонтированы системы водоснабжения и водоотведения, залита бетонная основа, добавили в пресс-службе.Строительство фонтана ведется в рамках благоустройства Детского парка по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".В конце августа степень готовности Детского парка составляла 67%, об этом РИА Новости Крым сообщал начальник департамента капитального строительства администрации Симферополя Антон Давиденко.Ранее сообщалось, что в самом крупном парке крымской столицы – им. Ю.А. Гагарина – в июне также начались работы по благоустройству, сообщал ранее глава администрации города Михаил Афанасьев. В парке уложат плитку, отремонтируют и заменят асфальтобетонное покрытие, обустроят зоны из газонной решетки и заменят покрытие на спортивных площадках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выбор сделан – где в Крыму благоустроят общественные пространстваАллея к Вечному огню в Симферополе останется краснойСимферополь возглавил топ-городов для однодневных остановок
