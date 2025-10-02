Рейтинг@Mail.ru
Россия никогда не хотела войны – Оливер Стоун - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Россия никогда не хотела войны – Оливер Стоун
Россия никогда не хотела войны – Оливер Стоун - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Россия никогда не хотела войны – Оливер Стоун
Россия всегда была заинтересована в мире. Такое мнение выразил американский режиссер Оливер Стоун на международном саммите по технологическому... РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T17:40
2025-10-02T17:40
мнения
политика
россия
сша
вторая мировая война
новости
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Россия всегда была заинтересована в мире. Такое мнение выразил американский режиссер Оливер Стоун на международном саммите по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit, пишет Российское агентство правовой и судебной информации.Он также подчеркнул, что не видит никаких причин, по которым Россия, Иран, США и Китай не должны быть партнерами.Кроме того, на площадке Moscow Startup Summit режиссер оценил перспективы искусственного интеллекта, который, по его мнению, имеет большие перспективы применения в области кинопроизводства и в реализации других трудозатратных проектов.Саммит проходит в Москве 1 и 2 октября. Мероприятие объединяет более 4 тысяч участников из 25 стран, а также технологические стартапы, венчурных инвесторов, крупные корпорации и представителей науки из России, стран БРИКС и ШОС.
Россия никогда не хотела войны – Оливер Стоун

17:40 02.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Россия всегда была заинтересована в мире. Такое мнение выразил американский режиссер Оливер Стоун на международном саммите по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit, пишет Российское агентство правовой и судебной информации.
"В России, как я считаю, всегда были заинтересованы в мире, потому что мир является ключевым элементом. У вас был такой ужасный опыт введения Второй мировой войны. Это важный урок, который должен быть перенят другими странами", – сказал режиссер.
Он также подчеркнул, что не видит никаких причин, по которым Россия, Иран, США и Китай не должны быть партнерами.
Кроме того, на площадке Moscow Startup Summit режиссер оценил перспективы искусственного интеллекта, который, по его мнению, имеет большие перспективы применения в области кинопроизводства и в реализации других трудозатратных проектов.
"ИИ работает, мы его применяем, но пока качество не на том уровне, чтобы снять полнометражный фильм. Пока он не готов, но через несколько лет может быть. Это позволяет экономить деньги. Я считаю, что это перспективная тема", — заявил режиссер.
Саммит проходит в Москве 1 и 2 октября. Мероприятие объединяет более 4 тысяч участников из 25 стран, а также технологические стартапы, венчурных инвесторов, крупные корпорации и представителей науки из России, стран БРИКС и ШОС.
