https://crimea.ria.ru/20251002/rossiya-nikogda-ne-khotela-voyny--oliver-stoun-1149921659.html

Россия никогда не хотела войны – Оливер Стоун

Россия никогда не хотела войны – Оливер Стоун - РИА Новости Крым, 02.10.2025

Россия никогда не хотела войны – Оливер Стоун

Россия всегда была заинтересована в мире. Такое мнение выразил американский режиссер Оливер Стоун на международном саммите по технологическому... РИА Новости Крым, 02.10.2025

2025-10-02T17:40

2025-10-02T17:40

2025-10-02T17:40

мнения

политика

россия

сша

вторая мировая война

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110901/28/1109012841_0:145:2926:1791_1920x0_80_0_0_9b8a0ec8ec928458c89e49c18ee8c4dc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Россия всегда была заинтересована в мире. Такое мнение выразил американский режиссер Оливер Стоун на международном саммите по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit, пишет Российское агентство правовой и судебной информации.Он также подчеркнул, что не видит никаких причин, по которым Россия, Иран, США и Китай не должны быть партнерами.Кроме того, на площадке Moscow Startup Summit режиссер оценил перспективы искусственного интеллекта, который, по его мнению, имеет большие перспективы применения в области кинопроизводства и в реализации других трудозатратных проектов.Саммит проходит в Москве 1 и 2 октября. Мероприятие объединяет более 4 тысяч участников из 25 стран, а также технологические стартапы, венчурных инвесторов, крупные корпорации и представителей науки из России, стран БРИКС и ШОС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин в интервью Оливеру Стоуну рассказал об инциденте в Керченском проливеПутин назвал главную задачу РоссииРоссия не хочет войны с США – Лавров

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, политика, россия, сша, вторая мировая война, новости, в мире