Путин сделал заявление о ядерном оружии - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Путин сделал заявление о ядерном оружии
Путин сделал заявление о ядерном оружии - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Путин сделал заявление о ядерном оружии
Уровень современности в войсках стратегического назначения у России выше, чем в любой другой ядерной стране. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин... РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T22:34
2025-10-02T22:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Уровень современности в войсках стратегического назначения у России выше, чем в любой другой ядерной стране. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Он подчеркнул, что при этом Москва нигде не размещает тактическое ядерное вооружение, кроме Белоруссии, а США делает это по всему миру."Тактическое ядерное оружие... Мы нигде его не размещаем, кроме Белоруссии. А у американцев по всему миру - во всей Европе, в Турции, где только нет", - отметил российский лидер. При этом у США больше подводных лодок, однако количество ядерных зарядов на них у РФ и Штатов примерно одинаковое, акцентировал президент.Он также добавил, что Москва знает о подготовке некоторых стран к ядерным испытаниям. В случае, если их проведут, Москва сделает то же самое."Кое-кто готовит эти (ядерные - ред.) испытания. Мы это видим, знаем, если они произойдут, мы сделаем то же самое", - сказал он и добавил, что Россия уверена в своем ядерном щите.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин анонсировал появление новых систем гиперзвукового оружияВоенные РФ и Беларуси отработали применение ядерного оружия и "Орешника"Ядерные силы РФ пополнят 4 атомные подлодки проекта "Борей-А" – Путин
Путин сделал заявление о ядерном оружии

Ядерное оружие России самое современное в мире - Путин

22:34 02.10.2025 (обновлено: 22:38 02.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Уровень современности в войсках стратегического назначения у России выше, чем в любой другой ядерной стране. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Уровень современности у нас выше, чем в любой другой ядерной стране мира", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что при этом Москва нигде не размещает тактическое ядерное вооружение, кроме Белоруссии, а США делает это по всему миру.
"Тактическое ядерное оружие... Мы нигде его не размещаем, кроме Белоруссии. А у американцев по всему миру - во всей Европе, в Турции, где только нет", - отметил российский лидер.
При этом у США больше подводных лодок, однако количество ядерных зарядов на них у РФ и Штатов примерно одинаковое, акцентировал президент.
"У американцев больше подводных лодок. Но количество ядерных зарядов на этих лодках примерно одинаковое", - сказал глава государства.
Он также добавил, что Москва знает о подготовке некоторых стран к ядерным испытаниям. В случае, если их проведут, Москва сделает то же самое.
"Кое-кто готовит эти (ядерные - ред.) испытания. Мы это видим, знаем, если они произойдут, мы сделаем то же самое", - сказал он и добавил, что Россия уверена в своем ядерном щите.
