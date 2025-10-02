https://crimea.ria.ru/20251002/putin-sdelal-zayavlenie-o-yadernom-oruzhii--1149929403.html

Путин сделал заявление о ядерном оружии

2025-10-02T22:34

2025-10-02T22:34

2025-10-02T22:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Уровень современности в войсках стратегического назначения у России выше, чем в любой другой ядерной стране. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Он подчеркнул, что при этом Москва нигде не размещает тактическое ядерное вооружение, кроме Белоруссии, а США делает это по всему миру."Тактическое ядерное оружие... Мы нигде его не размещаем, кроме Белоруссии. А у американцев по всему миру - во всей Европе, в Турции, где только нет", - отметил российский лидер. При этом у США больше подводных лодок, однако количество ядерных зарядов на них у РФ и Штатов примерно одинаковое, акцентировал президент.Он также добавил, что Москва знает о подготовке некоторых стран к ядерным испытаниям. В случае, если их проведут, Москва сделает то же самое."Кое-кто готовит эти (ядерные - ред.) испытания. Мы это видим, знаем, если они произойдут, мы сделаем то же самое", - сказал он и добавил, что Россия уверена в своем ядерном щите.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин анонсировал появление новых систем гиперзвукового оружияВоенные РФ и Беларуси отработали применение ядерного оружия и "Орешника"Ядерные силы РФ пополнят 4 атомные подлодки проекта "Борей-А" – Путин

