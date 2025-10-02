https://crimea.ria.ru/20251002/putin-otsenil-vzaimootnosheniya-rossii-i-ssha-1149925549.html
Путин оценил взаимоотношения России и США
В отношениях России и США есть противоречия, но для таких крупных государств это естественно, главное – улаживать их миром. Об этом заявил президент РФ Владимир
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В отношениях России и США есть противоречия, но для таких крупных государств это естественно, главное – улаживать их миром. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, нынешняя администрация Белого дома о своих интересах и желаниях заявляет прямо, иногда и прямолинейно, но зато без всякого лишнего лицемерия. И всегда лучше отчетливо понимать, чего хочет собеседник, чего он добивается, чем пытаться угадать реальный смысл в череде экивоков, двусмысленных и туманных намеков, подчеркнул Путин."Мы видим, что сегодняшняя администрация США руководствуется, прежде всего, интересами своей собственной страны так, как она их понимает. Полагаю, что это рациональный подход. Но тогда, извините, и Россия оставляет за собой право руководствоваться нашими национальными интересами, одним из которых, кстати, является и восстановление полноформатных отношений с США", - отметил президент РФ.Он добавил, что какими бы ни были противоречия, если относиться друг к другу с уважением, то торг, пусть даже самый жесткий и упорный, все же будет иметь целью сойтись. А это значит, что в конце концов взаимоприемлемые варианты решения возможны, добавил Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Доложили "точно": как разведданные США для Украины повлияют на ход СВОРоссия никогда не хотела войны – Оливер СтоунКрупное наступление ВСУ на Крым: что стоит за словами британцев
