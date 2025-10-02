Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил взаимоотношения России и США - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Путин оценил взаимоотношения России и США
Путин оценил взаимоотношения России и США - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Путин оценил взаимоотношения России и США
В отношениях России и США есть противоречия, но для таких крупных государств это естественно, главное – улаживать их миром. Об этом заявил президент РФ Владимир РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T19:34
2025-10-02T19:34
владимир путин (политик)
россия
сша
политика
внешняя политика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В отношениях России и США есть противоречия, но для таких крупных государств это естественно, главное – улаживать их миром. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, нынешняя администрация Белого дома о своих интересах и желаниях заявляет прямо, иногда и прямолинейно, но зато без всякого лишнего лицемерия. И всегда лучше отчетливо понимать, чего хочет собеседник, чего он добивается, чем пытаться угадать реальный смысл в череде экивоков, двусмысленных и туманных намеков, подчеркнул Путин."Мы видим, что сегодняшняя администрация США руководствуется, прежде всего, интересами своей собственной страны так, как она их понимает. Полагаю, что это рациональный подход. Но тогда, извините, и Россия оставляет за собой право руководствоваться нашими национальными интересами, одним из которых, кстати, является и восстановление полноформатных отношений с США", - отметил президент РФ.Он добавил, что какими бы ни были противоречия, если относиться друг к другу с уважением, то торг, пусть даже самый жесткий и упорный, все же будет иметь целью сойтись. А это значит, что в конце концов взаимоприемлемые варианты решения возможны, добавил Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Доложили "точно": как разведданные США для Украины повлияют на ход СВОРоссия никогда не хотела войны – Оливер СтоунКрупное наступление ВСУ на Крым: что стоит за словами британцев
россия
сша
владимир путин (политик), россия, сша, политика, внешняя политика, новости
Путин оценил взаимоотношения России и США

Путин назвал нормальным наличие противоречий в отношениях России и США

19:34 02.10.2025
 
© Коллаж РИА НовостиФлаг России и США. Архивное фото
Флаг России и США. Архивное фото
© Коллаж РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В отношениях России и США есть противоречия, но для таких крупных государств это естественно, главное – улаживать их миром. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"У наших стран, как известно, немало противоречий. Наши взгляды на многие мировые проблемы не сходятся. Для таких крупных держав это нормально, естественно абсолютно. Главное - как разрешать эти противоречия, насколько удается улаживать их миром", - сказал российский лидер.
По его словам, нынешняя администрация Белого дома о своих интересах и желаниях заявляет прямо, иногда и прямолинейно, но зато без всякого лишнего лицемерия. И всегда лучше отчетливо понимать, чего хочет собеседник, чего он добивается, чем пытаться угадать реальный смысл в череде экивоков, двусмысленных и туманных намеков, подчеркнул Путин.
"Мы видим, что сегодняшняя администрация США руководствуется, прежде всего, интересами своей собственной страны так, как она их понимает. Полагаю, что это рациональный подход. Но тогда, извините, и Россия оставляет за собой право руководствоваться нашими национальными интересами, одним из которых, кстати, является и восстановление полноформатных отношений с США", - отметил президент РФ.
Он добавил, что какими бы ни были противоречия, если относиться друг к другу с уважением, то торг, пусть даже самый жесткий и упорный, все же будет иметь целью сойтись. А это значит, что в конце концов взаимоприемлемые варианты решения возможны, добавил Путин.
Доложили "точно": как разведданные США для Украины повлияют на ход СВО
Россия никогда не хотела войны – Оливер Стоун
Крупное наступление ВСУ на Крым: что стоит за словами британцев
 
Владимир Путин (политик)РоссияСШАПолитикаВнешняя политикаНовости
 
