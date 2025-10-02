Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал потери ВСУ за сентябрь - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251002/putin-nazval-poteri-vsu-za-sentyabr-1149925831.html
Путин назвал потери ВСУ за сентябрь
Путин назвал потери ВСУ за сентябрь - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Путин назвал потери ВСУ за сентябрь
Потери вооруженных сил Украины в зоне СВО за сентябрь составили 44 700 человек, из них почти половина – безвозвратные. Об этом заявил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T19:41
2025-10-02T19:59
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
владимир путин (политик)
новости
новости сво
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149925891_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_7c0d56b32c83a22ffc3e6f01d1ee7f73.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины в зоне СВО за сентябрь составили 44 700 человек, из них почти половина – безвозвратные. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".При этом за это время по принудительной мобилизации в ВСУ набрали 18,5 тысячи человек, а 14,5 тысячи вернули из госпиталей после излечения. "Если сложить, сколько мобилизовали и сколько вернули из госпиталей, и отнять сколько потеряли, получается минус 11 тысяч в месяц. Не только нет восполнения на линии боевого соприкосновения, а уменьшение идет", - отметил российский лидер. При этом с января по август этого года из ВСУ дезертировали примерно 150 тысяч военнослужащих, добавил он. По словам Путина, даже если киевский режим снизит мобилизационный возраст, это не даст для них положительного результата, потому что нет времени на подготовку новобранцев в ситуации, когда российские войска наступают каждый день."Лучше бы киевскому руководству подумать о том, как договариваться", - добавил президент РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия стала абсолютным рекордсменом мира по санкциям – ПутинДобрая воля возьмет верх: Путин об урегулировании конфликта на УкраинеМировой баланс без России не выстраивается – Путин
https://crimea.ria.ru/20251002/rossiyskaya-armiya-yavlyaetsya-samoy-boesposobnoy-v-mire--putin-1149925720.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149925891_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_6af931afbb5b0d8f6fde9d38842fc045.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
потери всу , всу (вооруженные силы украины), владимир путин (политик), новости, новости сво, украина
Путин назвал потери ВСУ за сентябрь

ВСУ за сентябрь потеряли почти 45 тысяч человек – Путин

19:41 02.10.2025 (обновлено: 19:59 02.10.2025)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины в зоне СВО за сентябрь составили 44 700 человек, из них почти половина – безвозвратные. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"За сентябрь потери ВСУ – где-то 44 700 человек, из них почти половина – безвозвратные", - сказал глава государства.
При этом за это время по принудительной мобилизации в ВСУ набрали 18,5 тысячи человек, а 14,5 тысячи вернули из госпиталей после излечения.
"Если сложить, сколько мобилизовали и сколько вернули из госпиталей, и отнять сколько потеряли, получается минус 11 тысяч в месяц. Не только нет восполнения на линии боевого соприкосновения, а уменьшение идет", - отметил российский лидер.
При этом с января по август этого года из ВСУ дезертировали примерно 150 тысяч военнослужащих, добавил он.
По словам Путина, даже если киевский режим снизит мобилизационный возраст, это не даст для них положительного результата, потому что нет времени на подготовку новобранцев в ситуации, когда российские войска наступают каждый день.
"Лучше бы киевскому руководству подумать о том, как договариваться", - добавил президент РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия стала абсолютным рекордсменом мира по санкциям – Путин
Добрая воля возьмет верх: Путин об урегулировании конфликта на Украине
Мировой баланс без России не выстраивается – Путин
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
19:38
Российская армия является самой боеспособной в мире – Путин
 
Потери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Владимир Путин (политик)НовостиНовости СВОУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:52Как в Крыму развивают спортивную инфраструктуру в городах и селах
21:36Повышение НДС отразится на экономике России – Путин
21:27Будем сбивать: Путин о возможной передаче Украине ракет Tomahawk
21:14Путин раскрыл подробности переговоров с Трампом на Аляске
21:13Готовились к теракту: в Херсонской области задержаны двое украинцев
20:58Путин допустил возможность зеркального ответа на обстрелы ЗАЭС Украиной
20:46В Севастополе талантливые студенты и школьники будут получать стипендии
20:39Погибший в зоне СВО американец Глосс был русским солдатом – Путин
20:29Воздушную тревогу в Севастополе отменили
20:2211 беспилотников сбили над Черным морем
20:18Наши войска уверенно идут вперед – Путин рассказал о ситуации в зоне СВО
19:52В Севастополе военные отражают налет беспилотников ВСУ
19:41Путин назвал потери ВСУ за сентябрь
19:38Российская армия является самой боеспособной в мире – Путин
19:34Путин оценил взаимоотношения России и США
19:31Россия очень убедительно ответит на милитаризацию Европы – Путин
19:28В Севастополе объявили воздушную тревогу
19:22Добрая воля возьмет верх: Путин об урегулировании конфликта на Украине
19:18В Судаке включат отопление в школах и больницах
19:10Более 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес"
Лента новостейМолния