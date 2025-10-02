https://crimea.ria.ru/20251002/putin-nazval-poteri-vsu-za-sentyabr-1149925831.html
Путин назвал потери ВСУ за сентябрь
Путин назвал потери ВСУ за сентябрь - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Путин назвал потери ВСУ за сентябрь
Потери вооруженных сил Украины в зоне СВО за сентябрь составили 44 700 человек, из них почти половина – безвозвратные. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин
2025-10-02T19:41
2025-10-02T19:41
2025-10-02T19:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины в зоне СВО за сентябрь составили 44 700 человек, из них почти половина – безвозвратные. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".При этом за это время по принудительной мобилизации в ВСУ набрали 18,5 тысячи человек, а 14,5 тысячи вернули из госпиталей после излечения. "Если сложить, сколько мобилизовали и сколько вернули из госпиталей, и отнять сколько потеряли, получается минус 11 тысяч в месяц. Не только нет восполнения на линии боевого соприкосновения, а уменьшение идет", - отметил российский лидер. При этом с января по август этого года из ВСУ дезертировали примерно 150 тысяч военнослужащих, добавил он. По словам Путина, даже если киевский режим снизит мобилизационный возраст, это не даст для них положительного результата, потому что нет времени на подготовку новобранцев в ситуации, когда российские войска наступают каждый день."Лучше бы киевскому руководству подумать о том, как договариваться", - добавил президент РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия стала абсолютным рекордсменом мира по санкциям – ПутинДобрая воля возьмет верх: Путин об урегулировании конфликта на УкраинеМировой баланс без России не выстраивается – Путин
Путин назвал потери ВСУ за сентябрь
ВСУ за сентябрь потеряли почти 45 тысяч человек – Путин
19:41 02.10.2025 (обновлено: 19:59 02.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины в зоне СВО за сентябрь составили 44 700 человек, из них почти половина – безвозвратные. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"За сентябрь потери ВСУ – где-то 44 700 человек, из них почти половина – безвозвратные", - сказал глава государства.
При этом за это время по принудительной мобилизации в ВСУ набрали 18,5 тысячи человек, а 14,5 тысячи вернули из госпиталей после излечения.
"Если сложить, сколько мобилизовали и сколько вернули из госпиталей, и отнять сколько потеряли, получается минус 11 тысяч в месяц. Не только нет восполнения на линии боевого соприкосновения, а уменьшение идет", - отметил российский лидер.
При этом с января по август этого года из ВСУ дезертировали примерно 150 тысяч военнослужащих, добавил он.
По словам Путина, даже если киевский режим снизит мобилизационный возраст, это не даст для них положительного результата, потому что нет времени на подготовку новобранцев в ситуации, когда российские войска наступают каждый день.
"Лучше бы киевскому руководству подумать о том, как договариваться", - добавил президент РФ.
