Противочумная станция в Крыму работает на отечественном оборудовании - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Противочумная станция в Крыму работает на отечественном оборудовании
Противочумная станция в Крыму работает на отечественном оборудовании - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Противочумная станция в Крыму работает на отечественном оборудовании
Новейший лабораторно-научный комплекс зданий противочумной станции Роспотребнадзора в Симферополе на 70% оснащен оборудованием отечественного производства. На... РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T17:02
2025-10-02T17:02
чума
противочумная станция в крыму
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/02/1136227101_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b9c5b687e3aa047d64edf7edeeb3babb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Новейший лабораторно-научный комплекс зданий противочумной станции Роспотребнадзора в Симферополе на 70% оснащен оборудованием отечественного производства. На станции планируют проводить лабораторные и научные исследования для населения республики и пограничных с ней территорий. Об этом в Telegram-канале написал глава крымского парламента Владимир Константинов.Новое здание противочумной станции в Крыму построено в рамках федерального проекта "Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)". Работы велись в течение двух лет, напомнил Константинов.На станции планируют проводить лабораторные и научные исследования для населения Крыма и пограничных с ним территорий в соответствии с планом, утвержденным Роспотребнадзором. А также при осложнении эпидобстановки, возникновении различных ЧС в области санитарно-эпидемиологического благополучия, отметил глава республиканского парламента.Ранее сообщалось, что крымские специалисты изобрели уникальный переходник для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), позволяющий за считанные секунды переключить пациента с реанимобиля на стационарное больничное оборудование. Изделие востребовано как в зоне специальной военной операции, так и в гражданской медицине.
крым
РИА Новости Крым
Новости
чума, противочумная станция в крыму, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости крыма, крым
Противочумная станция в Крыму работает на отечественном оборудовании

Противочумная станция в Симферополе на 70% укомплектована отечественным оборудованием

17:02 02.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПротивочумная станция в Симферополе
Противочумная станция в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Новейший лабораторно-научный комплекс зданий противочумной станции Роспотребнадзора в Симферополе на 70% оснащен оборудованием отечественного производства. На станции планируют проводить лабораторные и научные исследования для населения республики и пограничных с ней территорий. Об этом в Telegram-канале написал глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Это – центр мирового уровня, в субъектах России на сегодняшний день их всего 12. При этом 70% оборудования, которым укомплектована станция, – отечественного производства", – сказано в сообщении.
Новое здание противочумной станции в Крыму построено в рамках федерального проекта "Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)". Работы велись в течение двух лет, напомнил Константинов.
На станции планируют проводить лабораторные и научные исследования для населения Крыма и пограничных с ним территорий в соответствии с планом, утвержденным Роспотребнадзором. А также при осложнении эпидобстановки, возникновении различных ЧС в области санитарно-эпидемиологического благополучия, отметил глава республиканского парламента.
"Крымская противочумная станция имеет свою богатую историю, свой авторитет, наработанный в течение десятков лет. На счету наших специалистов тысячи сохраненных жизней крымчан и населения других регионов, в том числе Донбасса. Значительный вклад специалисты станции внесли в борьбу с пандемией коронавируса", – подчеркнул Владимир Константинов.
Ранее сообщалось, что крымские специалисты изобрели уникальный переходник для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), позволяющий за считанные секунды переключить пациента с реанимобиля на стационарное больничное оборудование. Изделие востребовано как в зоне специальной военной операции, так и в гражданской медицине.
ЧумаПротивочумная станция в КрымуЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииНовости КрымаКрым
 
