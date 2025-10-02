https://crimea.ria.ru/20251002/protivochumnaya-stantsiya-v-krymu-rabotaet-na-otechestvennom-oborudovanii-1149920422.html

Противочумная станция в Крыму работает на отечественном оборудовании

Противочумная станция в Крыму работает на отечественном оборудовании

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Новейший лабораторно-научный комплекс зданий противочумной станции Роспотребнадзора в Симферополе на 70% оснащен оборудованием отечественного производства. На станции планируют проводить лабораторные и научные исследования для населения республики и пограничных с ней территорий. Об этом в Telegram-канале написал глава крымского парламента Владимир Константинов.Новое здание противочумной станции в Крыму построено в рамках федерального проекта "Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)". Работы велись в течение двух лет, напомнил Константинов.На станции планируют проводить лабораторные и научные исследования для населения Крыма и пограничных с ним территорий в соответствии с планом, утвержденным Роспотребнадзором. А также при осложнении эпидобстановки, возникновении различных ЧС в области санитарно-эпидемиологического благополучия, отметил глава республиканского парламента.Ранее сообщалось, что крымские специалисты изобрели уникальный переходник для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), позволяющий за считанные секунды переключить пациента с реанимобиля на стационарное больничное оборудование. Изделие востребовано как в зоне специальной военной операции, так и в гражданской медицине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Санитарно-эпидемиологический надзор — залог здоровья жителей полуостроваВ России разработали тест на 25 инфекцийВ Крыму модернизируют систему здравоохранения – что изменится

