Противочумная станция в Крыму работает на отечественном оборудовании

Противочумная станция в Симферополе на 70% укомплектована отечественным оборудованием
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Новейший лабораторно-научный комплекс зданий противочумной станции Роспотребнадзора в Симферополе на 70% оснащен оборудованием отечественного производства. На станции планируют проводить лабораторные и научные исследования для населения республики и пограничных с ней территорий. Об этом в Telegram-канале написал глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Это – центр мирового уровня, в субъектах России на сегодняшний день их всего 12. При этом 70% оборудования, которым укомплектована станция, – отечественного производства", – сказано в сообщении.
Новое здание противочумной станции в Крыму построено в рамках федерального проекта "Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)". Работы велись в течение двух лет, напомнил Константинов.
На станции планируют проводить лабораторные и научные исследования для населения Крыма и пограничных с ним территорий в соответствии с планом, утвержденным Роспотребнадзором. А также при осложнении эпидобстановки, возникновении различных ЧС в области санитарно-эпидемиологического благополучия, отметил глава республиканского парламента.
"Крымская противочумная станция имеет свою богатую историю, свой авторитет, наработанный в течение десятков лет. На счету наших специалистов тысячи сохраненных жизней крымчан и населения других регионов, в том числе Донбасса. Значительный вклад специалисты станции внесли в борьбу с пандемией коронавируса", – подчеркнул Владимир Константинов.
Ранее сообщалось, что крымские специалисты изобрели уникальный переходник для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), позволяющий за считанные секунды переключить пациента с реанимобиля на стационарное больничное оборудование. Изделие востребовано как в зоне специальной военной операции, так и в гражданской медицине.
