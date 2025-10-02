https://crimea.ria.ru/20251002/povyshenie-nds-otrazitsya-na-ekonomike-rossii--putin-1149928580.html
Повышение НДС отразится на экономике России – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Повышение НДС даст возможность удержать основные параметры экономики создать условия для дальнейшего развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Даже в случае принятого решения правительством о повышении НДС, которое, безусловно, тоже будет отражаться на экономическом росте. Мы это понимаем, это же увеличение налоговой нагрузки, она на экономике будет отражаться. Но это даст возможность найти лучший баланс и Центральному банку при принятии решения по макроэкономическим вопросам, связанным с ключевой ставкой, и правительству по расходам бюджета, и удержать основные параметры, создать условия для дальнейшего развития", - сказал президент.Также президент Путин отметил важность того, чтобы в России не увеличились масштабы теневой экономики."Известно уже о принятых правительством решениях в сфере налогообложения, повышения НДС на 2%, здесь очень важно, чтобы у нас не выросли объемы и масштабы теневой экономики", - уточнил он в ходе заседания.Кроме того, Путин отметил, что Россия является абсолютным рекордсменом в мире по количеству и объему введенных против нее карательных мер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму нарушители валютного законодательства заплатили 4,3 млн штрафовБюджет 2026-2028 – Минфин передал правительству проектВ России упростят оформление налогового вычета по двум категориям
"Даже в случае принятого решения правительством о повышении НДС, которое, безусловно, тоже будет отражаться на экономическом росте. Мы это понимаем, это же увеличение налоговой нагрузки, она на экономике будет отражаться. Но это даст возможность найти лучший баланс и Центральному банку при принятии решения по макроэкономическим вопросам, связанным с ключевой ставкой, и правительству по расходам бюджета, и удержать основные параметры, создать условия для дальнейшего развития", - сказал президент.
Также президент Путин отметил важность того, чтобы в России не увеличились масштабы теневой экономики.
"Известно уже о принятых правительством решениях в сфере налогообложения, повышения НДС на 2%, здесь очень важно, чтобы у нас не выросли объемы и масштабы теневой экономики", - уточнил он в ходе заседания.
Кроме того, Путин отметил, что Россия является абсолютным рекордсменом
в мире по количеству и объему введенных против нее карательных мер.
