Погибший в зоне СВО американец Глосс был русским солдатом – Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Погибший в зоне специальной военной операции сын замдиректора ЦРУ США Майкл Глосс был настоящим русским солдатом, несмотря на то, что был американцем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".По словам Путина, он узнал о Глоссе, только когда ему на подпись принесли проект указа о награждении погибшего бойца орденом Мужества. Перед тем, как отправиться в Россию, Глосс сказал родителям, что отправился в путешествие, а сам приехал в Турцию, затем – в РФ. Он пришел в военкомат и сказал, что он разделяет те ценности, которые отстаивает Россия, и готов бороться за них с оружием в руках в зоне СВО. По словам Путина, Глосс прошел специальную подготовку и был зачислен в Воздушно-десантные войска. Майкл Глосс получил ранение, когда его БТР подбили в районе города Часов Яр. Сам истекая кровью, он пытался помочь раненому товарищу, ефрейтору Ивану Коковину, когда на них сбросил мину украинский дрон. Оба бойца погибли. Путин назвал погибшего американца храбрым человеком. По его мнению, значительная часть граждан США могут им гордиться. Орден, которым посмертно наградили американского гражданина, был передан спецпредставителю президента США Стивену Уиткоффу. По инициативе руководства Донецкой Народной Республики одной из школ с углубленным изучением английского языка присвоили имена Глосса и Коковина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия стала абсолютным рекордсменом мира по санкциям – ПутинДобрая воля возьмет верх: Путин об урегулировании конфликта на УкраинеМировой баланс без России не выстраивается – Путин

