Погибший в зоне СВО американец Глосс был русским солдатом – Путин - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Погибший в зоне СВО американец Глосс был русским солдатом – Путин
Погибший в зоне СВО американец Глосс был русским солдатом – Путин - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Погибший в зоне СВО американец Глосс был русским солдатом – Путин
Погибший в зоне специальной военной операции сын замдиректора ЦРУ США Майкл Глосс был настоящим русским солдатом, несмотря на то, что был американцем. Об этом... РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T20:39
2025-10-02T20:41
владимир путин (политик)
россия
сша
политика
новости сво
армия и флот
новости
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Погибший в зоне специальной военной операции сын замдиректора ЦРУ США Майкл Глосс был настоящим русским солдатом, несмотря на то, что был американцем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".По словам Путина, он узнал о Глоссе, только когда ему на подпись принесли проект указа о награждении погибшего бойца орденом Мужества. Перед тем, как отправиться в Россию, Глосс сказал родителям, что отправился в путешествие, а сам приехал в Турцию, затем – в РФ. Он пришел в военкомат и сказал, что он разделяет те ценности, которые отстаивает Россия, и готов бороться за них с оружием в руках в зоне СВО. По словам Путина, Глосс прошел специальную подготовку и был зачислен в Воздушно-десантные войска. Майкл Глосс получил ранение, когда его БТР подбили в районе города Часов Яр. Сам истекая кровью, он пытался помочь раненому товарищу, ефрейтору Ивану Коковину, когда на них сбросил мину украинский дрон. Оба бойца погибли. Путин назвал погибшего американца храбрым человеком. По его мнению, значительная часть граждан США могут им гордиться. Орден, которым посмертно наградили американского гражданина, был передан спецпредставителю президента США Стивену Уиткоффу. По инициативе руководства Донецкой Народной Республики одной из школ с углубленным изучением английского языка присвоили имена Глосса и Коковина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия стала абсолютным рекордсменом мира по санкциям – ПутинДобрая воля возьмет верх: Путин об урегулировании конфликта на УкраинеМировой баланс без России не выстраивается – Путин
россия
сша
украина
Погибший в зоне СВО американец Глосс был русским солдатом – Путин

США могут гордиться погибшим в зоне СВО американцем Майклом Глоссом – Путин

20:39 02.10.2025 (обновлено: 20:41 02.10.2025)
 
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Погибший в зоне специальной военной операции сын замдиректора ЦРУ США Майкл Глосс был настоящим русским солдатом, несмотря на то, что был американцем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Вот он хоть и американец, он был русским солдатом", - сказал глава государства.
По словам Путина, он узнал о Глоссе, только когда ему на подпись принесли проект указа о награждении погибшего бойца орденом Мужества.
"Выяснилось, что у него непростые родители: мама – действующий замдиректора ЦРУ США, а отец – ветеран военно-морских сил и возглавляет одну их крупнейших компаний- подрядчиков Пентагона. Это, конечно, не рядовая семья", - отметил российский лидер.
Перед тем, как отправиться в Россию, Глосс сказал родителям, что отправился в путешествие, а сам приехал в Турцию, затем – в РФ. Он пришел в военкомат и сказал, что он разделяет те ценности, которые отстаивает Россия, и готов бороться за них с оружием в руках в зоне СВО. По словам Путина, Глосс прошел специальную подготовку и был зачислен в Воздушно-десантные войска.
"Они (десантники – ред.) – все по сути штурмовики, и он воевал на переднем крае. Воевал достойно, получил тяжелое ранение", - рассказал российский президент.
Майкл Глосс получил ранение, когда его БТР подбили в районе города Часов Яр. Сам истекая кровью, он пытался помочь раненому товарищу, ефрейтору Ивану Коковину, когда на них сбросил мину украинский дрон. Оба бойца погибли.
Путин назвал погибшего американца храбрым человеком. По его мнению, значительная часть граждан США могут им гордиться.
Орден, которым посмертно наградили американского гражданина, был передан спецпредставителю президента США Стивену Уиткоффу. По инициативе руководства Донецкой Народной Республики одной из школ с углубленным изучением английского языка присвоили имена Глосса и Коковина.
