Первый полет Ил-2: начало истории "летающего танка"

2025-10-02T08:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. 2 октября 1939 года состоялся первый полет прототипа знаменитого штурмовика Ил-2. Машина, получившая от противников прозвища "черная смерть", "летающий танк" и "бетонный самолет", стала одним из главных символов советской авиации времен Великой Отечественной войны. Ил-2 внес решающий вклад в поддержку Красной армии на фронте, став грозой для немецких танковых колонн и укреплений. Легендарный штурмовик, отличавшийся мощной бронезащитой и высокой живучестью, навсегда вошел в историю как один из самых массовых боевых самолетов Второй мировой.Подробнее об основных характеристиках Ил-2 – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

