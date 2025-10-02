https://crimea.ria.ru/20251002/pervyy-polet-il-2-nachalo-istorii-letayuschego-tanka-1149898812.html
Первый полет Ил-2: начало истории "летающего танка"
Первый полет Ил-2: начало истории "летающего танка" - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Первый полет Ил-2: начало истории "летающего танка"
2 октября 1939 года состоялся первый полет прототипа знаменитого штурмовика Ил-2. Машина, получившая от противников прозвища "черная смерть", "летающий танк" и... РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T08:28
2025-10-02T08:28
2025-10-02T08:28
инфографика
история
ссср
самолет
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145885019_0:0:2965:1668_1920x0_80_0_0_c7b0224e58067b3053db03ea844da2e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. 2 октября 1939 года состоялся первый полет прототипа знаменитого штурмовика Ил-2. Машина, получившая от противников прозвища "черная смерть", "летающий танк" и "бетонный самолет", стала одним из главных символов советской авиации времен Великой Отечественной войны. Ил-2 внес решающий вклад в поддержку Красной армии на фронте, став грозой для немецких танковых колонн и укреплений. Легендарный штурмовик, отличавшийся мощной бронезащитой и высокой живучестью, навсегда вошел в историю как один из самых массовых боевых самолетов Второй мировой.Подробнее об основных характеристиках Ил-2 – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ссср
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145885019_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_3bf10f53a79bb578bc0f6246ce12e6cc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
история, ссср, самолет, авиация
Первый полет Ил-2: начало истории "летающего танка"
Легендарный штурмовик Ил-2 совершил первый полет 86 лет назад – инфографика