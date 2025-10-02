https://crimea.ria.ru/20251002/novosti-svo-protivnik-neset-poteri-ot-udarov-rossiyskikh-voysk-1149910188.html

Новости СВО: противник несет потери от ударов российских войск

Новости СВО: противник несет потери от ударов российских войск - РИА Новости Крым, 02.10.2025

Новости СВО: противник несет потери от ударов российских войск

Армия России продолжает наносить удары по позициям и технике противника, улучшая свои тактические и оперативные позиции. За сутки уничтожены больше полутора... РИА Новости Крым, 02.10.2025

2025-10-02T13:23

2025-10-02T13:23

2025-10-02T13:24

новости сво

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

вооруженные силы россии

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_c1866af8cf1fbc5fdb98c4f3c8702916.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Армия России продолжает наносить удары по позициям и технике противника, улучшая свои тактические и оперативные позиции. За сутки уничтожены больше полутора тысяч украинских военных и 76 единиц техники, сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям механизированной и егерской бригады ВСУ в районах четырех населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении под удары попали подразделения механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда вблизи трех населенных пунктов. Потери украинских формирований на этих участках составили до 200 военнослужащих, один танк, боевая бронированная машина, несколько автомобилей и орудие полевой артиллерии. Дополнительно уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и семь складов материальных средств.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанеся удары по живой силе и технике механизированных и штурмовой бригад ВСУ, а также по подразделениям территориальной обороны и нацгвардии в районах семи населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Противник потерял больше 230 военнослужащих, несколько единиц автомобильной и бронетехники, а также артиллерийское орудие. Были уничтожены четыре станции РЭБ и шесть складов с боеприпасами."Южная" группировка продолжила активные действия в районах восьми населенных пунктов. Были ликвидированы формирования двух механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ, а также подразделения территориальной обороны. Потери противника составили до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины западного производства и семь автомобилей. Уничтожены восемь складов с боеприпасами и материальными средствами.Войска группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи. Под удары попали три механизированные, две десантно-штурмовые и аэромобильная бригады, штурмовой полк, а также бригады морской пехоты и нацгвардии ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР. Потери украинских сил составили более 500 военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, бронеавтомобиль, три орудия полевой артиллерии и автомобиль.Подразделения группировки "Восток" нанесли поражение ВСУ в районах трех населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Поражены механизированная бригада и силы теробороны. Потери противника составили до 295 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.Группировка "Днепр" нанесла удары по позициям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. В результате уничтожено до 35 военнослужащих, склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, складам боеприпасов, местам хранения беспилотников большой дальности, а также по пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 138 районах. Средствами ПВО было сбито 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и одна ракета американской системы HIMARS.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, вооруженные силы россии, потери всу , инфографика