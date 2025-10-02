Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: противник несет потери от ударов российских войск - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Новости СВО: противник несет потери от ударов российских войск
Новости СВО: противник несет потери от ударов российских войск - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Новости СВО: противник несет потери от ударов российских войск
Армия России продолжает наносить удары по позициям и технике противника, улучшая свои тактические и оперативные позиции. За сутки уничтожены больше полутора... РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T13:23
2025-10-02T13:24
новости сво
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
вооруженные силы россии
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Армия России продолжает наносить удары по позициям и технике противника, улучшая свои тактические и оперативные позиции. За сутки уничтожены больше полутора тысяч украинских военных и 76 единиц техники, сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям механизированной и егерской бригады ВСУ в районах четырех населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении под удары попали подразделения механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда вблизи трех населенных пунктов. Потери украинских формирований на этих участках составили до 200 военнослужащих, один танк, боевая бронированная машина, несколько автомобилей и орудие полевой артиллерии. Дополнительно уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и семь складов материальных средств.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанеся удары по живой силе и технике механизированных и штурмовой бригад ВСУ, а также по подразделениям территориальной обороны и нацгвардии в районах семи населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Противник потерял больше 230 военнослужащих, несколько единиц автомобильной и бронетехники, а также артиллерийское орудие. Были уничтожены четыре станции РЭБ и шесть складов с боеприпасами."Южная" группировка продолжила активные действия в районах восьми населенных пунктов. Были ликвидированы формирования двух механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ, а также подразделения территориальной обороны. Потери противника составили до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины западного производства и семь автомобилей. Уничтожены восемь складов с боеприпасами и материальными средствами.Войска группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи. Под удары попали три механизированные, две десантно-штурмовые и аэромобильная бригады, штурмовой полк, а также бригады морской пехоты и нацгвардии ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР. Потери украинских сил составили более 500 военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, бронеавтомобиль, три орудия полевой артиллерии и автомобиль.Подразделения группировки "Восток" нанесли поражение ВСУ в районах трех населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Поражены механизированная бригада и силы теробороны. Потери противника составили до 295 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.Группировка "Днепр" нанесла удары по позициям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. В результате уничтожено до 35 военнослужащих, склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, складам боеприпасов, местам хранения беспилотников большой дальности, а также по пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 138 районах. Средствами ПВО было сбито 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и одна ракета американской системы HIMARS.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
новости сво, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, вооруженные силы россии, потери всу , инфографика
Новости СВО: противник несет потери от ударов российских войск

Новости СВО – российские войска за сутки ликвидировали полторы тысячи боевиков Киева

13:23 02.10.2025 (обновлено: 13:24 02.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Армия России продолжает наносить удары по позициям и технике противника, улучшая свои тактические и оперативные позиции. За сутки уничтожены больше полутора тысяч украинских военных и 76 единиц техники, сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям механизированной и егерской бригады ВСУ в районах четырех населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении под удары попали подразделения механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда вблизи трех населенных пунктов. Потери украинских формирований на этих участках составили до 200 военнослужащих, один танк, боевая бронированная машина, несколько автомобилей и орудие полевой артиллерии. Дополнительно уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и семь складов материальных средств.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанеся удары по живой силе и технике механизированных и штурмовой бригад ВСУ, а также по подразделениям территориальной обороны и нацгвардии в районах семи населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Противник потерял больше 230 военнослужащих, несколько единиц автомобильной и бронетехники, а также артиллерийское орудие. Были уничтожены четыре станции РЭБ и шесть складов с боеприпасами.
"Южная" группировка продолжила активные действия в районах восьми населенных пунктов. Были ликвидированы формирования двух механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ, а также подразделения территориальной обороны. Потери противника составили до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины западного производства и семь автомобилей. Уничтожены восемь складов с боеприпасами и материальными средствами.
Войска группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи. Под удары попали три механизированные, две десантно-штурмовые и аэромобильная бригады, штурмовой полк, а также бригады морской пехоты и нацгвардии ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР. Потери украинских сил составили более 500 военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, бронеавтомобиль, три орудия полевой артиллерии и автомобиль.
Подразделения группировки "Восток" нанесли поражение ВСУ в районах трех населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Поражены механизированная бригада и силы теробороны. Потери противника составили до 295 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.
Группировка "Днепр" нанесла удары по позициям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. В результате уничтожено до 35 военнослужащих, склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, складам боеприпасов, местам хранения беспилотников большой дальности, а также по пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 138 районах. Средствами ПВО было сбито 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и одна ракета американской системы HIMARS.
Новости СВОНовые регионы РоссииХарьковская областьСумская областьДнепропетровская областьВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
