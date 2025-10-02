https://crimea.ria.ru/20251002/nashi-voyska-uverenno-idut-vpered--putin-rasskazal-o-situatsii-v-zone-svo-1149926515.html

Наши войска уверенно идут вперед – Путин рассказал о ситуации в зоне СВО

Наши войска уверенно идут вперед – Путин рассказал о ситуации в зоне СВО - РИА Новости Крым, 02.10.2025

Наши войска уверенно идут вперед – Путин рассказал о ситуации в зоне СВО

По всей линии боевого соприкосновения войска РФ уверенно идут вперед, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба... РИА Новости Крым, 02.10.2025

2025-10-02T20:18

2025-10-02T20:18

2025-10-02T20:24

владимир путин (политик)

политика

валдай

международный дискуссионный клуб "валдай"

новости сво

вооруженные силы россии

украина

потери всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144093059_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_27cb0c7a27f91c9f500d04746eefb9fb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. По всей линии боевого соприкосновения войска РФ уверенно идут вперед, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Также он отметил, что с Россией "воюют очень много стран, все страны НАТО с нами воюют. Они сами это уже не скрывают". <…> Поэтому, конечно, такой вызов для нас серьезный".Так, президент рассказал, что по всей линии боевого соприкосновения российские войска уверенно идут вперед.Кроме того, Путин рассказал, что западная группировка войск забрала две трети Купянска, центр уже в руках российских военных.По информации президента "Южная" группировка уже вошла в город Константиновка, а это один из основных оборонительных рубежей ВСУ."Константиновка, Славянск, Краматорск - это те рубежи, которые создавались уже на протяжении более 10 лет с помощью западных специалистов. Вот туда уже зашли наши войска, и там идут боевые действия. Также как зашли в Северск, тоже довольно крупный населенный пункт, и идут боевые действия там", - сказал он.Кировск в ДНР полностью перешел под контроль ВС РФ, заявил он."Кировск полностью перешел под наш контроль", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Группировка "Центр" работает активно и эффективно в зоне СВО, бойцы зашли в город Красноармейск."Уверенно наши ребята работают. Что касается группировки "Восток", она идет достаточно уверенно, быстрым темпом по северной части Запорожской области и частично Днепропетровской. Очень себя надежно чувствует и уверенно действует группировка "Днепр", - сообщил Путин.Также президент Путин сказал, что Вооруженные силы России на сегодняшний день являются самой сильной и боеспособной армией в мире, в том числе по уровню выучки личного состава, техническим возможностям и тактике ведения боевых действий.Кроме того, он отметил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным.

валдай

украина

2025

владимир путин (политик), политика, валдай, международный дискуссионный клуб "валдай", новости сво, вооруженные силы россии, украина, потери всу