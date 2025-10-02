https://crimea.ria.ru/20251002/na-kubani-rebenok-provalilsya-v-glubokuyu-yamu---nashli-tolko-utrom-1149908230.html

На Кубани ребенок провалился в глубокую яму - нашли только утром

В Краснодарском крае 11-летний мальчик провалился в глубокую яму, не смог выбраться и провел там всю ночь. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД. РИА Новости Крым, 02.10.2025

2025-10-02T12:10

2025-10-02T12:10

2025-10-02T12:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае 11-летний мальчик провалился в глубокую яму, не смог выбраться и провел там всю ночь. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.Об инциденте полиции стало известно от сотрудников больницы, куда утром в четверг поступил ребенок. Также в больницу приехала его мать и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточнили в ведомстве.Ранее в Евпатории мужчина упал в восьмиметровый колодец во дворе своего дома. Как сообщает пресс-служба МЧС по Крыму, пострадавшего спасли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымОстался без присмотра: в Севастополе трехлетний мальчик утонул в бассейнеРебенок в Крыму отравился газом – осужден работник "Крымгазсетей"В Керчи 4-летняя девочка выпала из окна дома

