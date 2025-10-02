Рейтинг@Mail.ru
На Кубани ребенок провалился в глубокую яму - нашли только утром
https://crimea.ria.ru/20251002/na-kubani-rebenok-provalilsya-v-glubokuyu-yamu---nashli-tolko-utrom-1149908230.html
На Кубани ребенок провалился в глубокую яму - нашли только утром
На Кубани ребенок провалился в глубокую яму - нашли только утром - РИА Новости Крым, 02.10.2025
На Кубани ребенок провалился в глубокую яму - нашли только утром
В Краснодарском крае 11-летний мальчик провалился в глубокую яму, не смог выбраться и провел там всю ночь. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД. РИА Новости Крым, 02.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае 11-летний мальчик провалился в глубокую яму, не смог выбраться и провел там всю ночь. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.Об инциденте полиции стало известно от сотрудников больницы, куда утром в четверг поступил ребенок. Также в больницу приехала его мать и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточнили в ведомстве.Ранее в Евпатории мужчина упал в восьмиметровый колодец во дворе своего дома. Как сообщает пресс-служба МЧС по Крыму, пострадавшего спасли.
На Кубани ребенок провалился в глубокую яму - нашли только утром

На Кубани 11-летний мальчик упал в глубокую яму и провел там всю ночь

12:10 02.10.2025 (обновлено: 12:11 02.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае 11-летний мальчик провалился в глубокую яму, не смог выбраться и провел там всю ночь. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.
Об инциденте полиции стало известно от сотрудников больницы, куда утром в четверг поступил ребенок.
"Сегодня в 10.00 в ОМВД России по Апшеронскому району поступило сообщение из Центральной районной больницы города Апшеронска, о том, что к ним поступил 11-летний ребенок. Предварительно установлено, что мальчик 1 октября шел с тренировки и упал в неогороженную яму, где провел всю ночь", - рассказали правоохранители.
Также в больницу приехала его мать и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточнили в ведомстве.
Ранее в Евпатории мужчина упал в восьмиметровый колодец во дворе своего дома. Как сообщает пресс-служба МЧС по Крыму, пострадавшего спасли.
