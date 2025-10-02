Рейтинг@Mail.ru
В Крыму заштормит - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251002/na-krymu-zashtormit-1149908795.html
В Крыму заштормит
В Крыму заштормит - РИА Новости Крым, 02.10.2025
В Крыму заштормит
В Крыму в пятницу ожидается усиление северо-восточного ветра до 20 метров в секунду. Об этом со ссылкой на синоптиков предупреждает республиканский главк МЧС... РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T12:22
2025-10-02T12:39
штормовое предупреждение
крым
новости крыма
крымская погода
погода в крыму
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140196477_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e48cf9f353c0cc6fac144b8a3eca90ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу ожидается усиление северо-восточного ветра до 20 метров в секунду. Об этом со ссылкой на синоптиков предупреждает республиканский главк МЧС России.Спасатели напоминают о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Также не исключены нарушения транспортного сообщения, затруднение движения транспорта, особенно на участках горных перевалов. "Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и обрывами линий электропередачи", – предупредили в пресс-службе.В ведомстве призывают жителей и гостей полуострова временно не выходить в горы и леса, а также отказаться от морских прогулок. Автовладельцев просят не оставлять машины рядом с рекламными щитами, под деревьями и проводами.Ранее в четверг сообщалось, что в Крыму на период с 3 по 5 октября объявлено экстренное предупреждение о высокой пожароопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму нужно обязательное страхование жилья от стихийных бедствий – мнениеВ Ялте ураган сорвал крышу Дома культуры и повалил 43 дерева - ФОТОВ Симферополе из-за шторма ввели режим повышенной готовности
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140196477_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_d8ead353c6c64a963c2f3d80e2a981ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
штормовое предупреждение, крым, новости крыма, крымская погода, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым
В Крыму заштормит

В Крыму ветер усилится до 20 метров в секунду – МЧС

12:22 02.10.2025 (обновлено: 12:39 02.10.2025)
 
© РИА Новости КрымШторм в Керчи
Шторм в Керчи - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу ожидается усиление северо-восточного ветра до 20 метров в секунду. Об этом со ссылкой на синоптиков предупреждает республиканский главк МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 октября в Крыму ожидается усиление северо-восточного, восточного ветра до 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Спасатели напоминают о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Также не исключены нарушения транспортного сообщения, затруднение движения транспорта, особенно на участках горных перевалов.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и обрывами линий электропередачи", – предупредили в пресс-службе.
В ведомстве призывают жителей и гостей полуострова временно не выходить в горы и леса, а также отказаться от морских прогулок. Автовладельцев просят не оставлять машины рядом с рекламными щитами, под деревьями и проводами.
Особое внимание в МЧС акцентировали на том, что в сухую и ветреную погоду значительно увеличивается риск возникновения природных пожаров.
Ранее в четверг сообщалось, что в Крыму на период с 3 по 5 октября объявлено экстренное предупреждение о высокой пожароопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крыму нужно обязательное страхование жилья от стихийных бедствий – мнение
В Ялте ураган сорвал крышу Дома культуры и повалил 43 дерева - ФОТО
В Симферополе из-за шторма ввели режим повышенной готовности
 
Штормовое предупреждениеКрымНовости КрымаКрымская погодаПогода в КрымуГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:28Крымский мост сейчас - актуальные данные по очередям
14:12Миллиарды рублей в казну: что даст Крыму мегакурорт в Евпатории
13:55146 лет назад выдали первый патент на "вагон с бесконечными рельсами"
13:3912 лет за шпионаж: украинца осудили за "слив" данных об армии России
13:23Новости СВО: противник несет потери от ударов российских войск
13:06Крупное наступление ВСУ на Крым: что стоит за словами британцев
12:52В Феодосии проведут учебные стрельбы – когда будет громко в городе
12:40В России появятся новые дорожные знаки
12:22В Крыму заштормит
12:10На Кубани ребенок провалился в глубокую яму - нашли только утром
11:55Кремль прокомментировал возможную передачу Киеву разведданных и Tomahawk
11:37Два севастопольца задержаны за кражу шести мешков яблок
11:19В Крыму вдоль дорог высадят 150 тысяч "защитных" деревьев
11:08Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в три раза за час
10:55В Крыму объявлено экстренное предупреждение
10:41"Эхо прошедшей войны": на востоке Крыма уничтожают взрывоопасные предметы
10:34"Солнце на работе": магнитная буря бушует над Землей третий день
10:25В ВТБ рассказали, как защитить свои биометрические данные от мошенников
10:18Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова начала расти очередь
10:12Чтобы остаться: украинцы переезжают жить в Крым
Лента новостейМолния