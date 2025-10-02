https://crimea.ria.ru/20251002/na-krymu-zashtormit-1149908795.html

В Крыму заштормит

В Крыму заштормит

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу ожидается усиление северо-восточного ветра до 20 метров в секунду. Об этом со ссылкой на синоптиков предупреждает республиканский главк МЧС России.Спасатели напоминают о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Также не исключены нарушения транспортного сообщения, затруднение движения транспорта, особенно на участках горных перевалов. "Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и обрывами линий электропередачи", – предупредили в пресс-службе.В ведомстве призывают жителей и гостей полуострова временно не выходить в горы и леса, а также отказаться от морских прогулок. Автовладельцев просят не оставлять машины рядом с рекламными щитами, под деревьями и проводами.Ранее в четверг сообщалось, что в Крыму на период с 3 по 5 октября объявлено экстренное предупреждение о высокой пожароопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму нужно обязательное страхование жилья от стихийных бедствий – мнениеВ Ялте ураган сорвал крышу Дома культуры и повалил 43 дерева - ФОТОВ Симферополе из-за шторма ввели режим повышенной готовности

