https://crimea.ria.ru/20251002/na-krymu-zashtormit-1149908795.html
В Крыму заштормит
В Крыму заштормит - РИА Новости Крым, 02.10.2025
В Крыму заштормит
В Крыму в пятницу ожидается усиление северо-восточного ветра до 20 метров в секунду. Об этом со ссылкой на синоптиков предупреждает республиканский главк МЧС... РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T12:22
2025-10-02T12:22
2025-10-02T12:39
штормовое предупреждение
крым
новости крыма
крымская погода
погода в крыму
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140196477_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e48cf9f353c0cc6fac144b8a3eca90ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу ожидается усиление северо-восточного ветра до 20 метров в секунду. Об этом со ссылкой на синоптиков предупреждает республиканский главк МЧС России.Спасатели напоминают о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Также не исключены нарушения транспортного сообщения, затруднение движения транспорта, особенно на участках горных перевалов. "Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и обрывами линий электропередачи", – предупредили в пресс-службе.В ведомстве призывают жителей и гостей полуострова временно не выходить в горы и леса, а также отказаться от морских прогулок. Автовладельцев просят не оставлять машины рядом с рекламными щитами, под деревьями и проводами.Ранее в четверг сообщалось, что в Крыму на период с 3 по 5 октября объявлено экстренное предупреждение о высокой пожароопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму нужно обязательное страхование жилья от стихийных бедствий – мнениеВ Ялте ураган сорвал крышу Дома культуры и повалил 43 дерева - ФОТОВ Симферополе из-за шторма ввели режим повышенной готовности
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140196477_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_d8ead353c6c64a963c2f3d80e2a981ba.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
штормовое предупреждение, крым, новости крыма, крымская погода, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу ожидается усиление северо-восточного ветра до 20 метров в секунду. Об этом со ссылкой на синоптиков предупреждает республиканский главк МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 октября в Крыму ожидается усиление северо-восточного, восточного ветра до 15-20 м/с", – говорится в сообщении.
Спасатели напоминают о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Также не исключены нарушения транспортного сообщения, затруднение движения транспорта, особенно на участках горных перевалов.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и обрывами линий электропередачи", – предупредили в пресс-службе.
В ведомстве призывают жителей и гостей полуострова временно не выходить в горы и леса, а также отказаться от морских прогулок. Автовладельцев просят не оставлять машины рядом с рекламными щитами, под деревьями и проводами.
Особое внимание в МЧС акцентировали на том, что в сухую и ветреную погоду значительно увеличивается риск возникновения природных пожаров.
Ранее в четверг сообщалось
, что в Крыму на период с 3 по 5 октября объявлено экстренное предупреждение о высокой пожароопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: