https://crimea.ria.ru/20251002/na-krymskom-mostu-rastet-ochered--aktualnaya-informatsiya-1149921323.html

На Крымском мосту растет очередь – актуальная информация

На Крымском мосту растет очередь – актуальная информация - РИА Новости Крым, 02.10.2025

На Крымском мосту растет очередь – актуальная информация

На подъездах к Крымскому мосту в очереди со стороны полуострова ожидают проезда 580 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 02.10.2025

2025-10-02T17:33

2025-10-02T17:33

2025-10-02T17:33

ситуация на дорогах крыма

очереди на крымском мосту

крымский мост

керчь

керченский пролив

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0d/1149426973_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_2c9e61e84003f94ccaa4e1daa8b087d1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту в очереди со стороны полуострова ожидают проезда 580 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра отсутствуют.Три часа назад в очереди на выезд с полуострова ожидали почти 400 машин. А по состоянию на 11 часов в очереди со стороны Крыма стояли 100 автомобилей.Чтобы сократить время ожидания в очереди на проезд по транспортному переходу, следует выбирать время поездки. Так, водителям рекомендовано выбирать для поездок в Крым по мосту вторник, среду или четверг. С 8 часов утра до 16 часов ситуация на подъезде к мосту со стороны Кубани ухудшается, а самое напряженное время – с 17 до 23 часов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют. На объекте оборудованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все работают на полную мощность, чтобы граждане прошли очередь как можно быстрее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

керчь

керченский пролив

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

очереди на крымском мосту, крымский мост, керчь, керченский пролив, крым, новости крыма