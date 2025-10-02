Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту растет очередь – актуальная информация - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251002/na-krymskom-mostu-rastet-ochered--aktualnaya-informatsiya-1149921323.html
На Крымском мосту растет очередь – актуальная информация
На Крымском мосту растет очередь – актуальная информация - РИА Новости Крым, 02.10.2025
На Крымском мосту растет очередь – актуальная информация
На подъездах к Крымскому мосту в очереди со стороны полуострова ожидают проезда 580 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T17:33
2025-10-02T17:33
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
керчь
керченский пролив
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0d/1149426973_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_2c9e61e84003f94ccaa4e1daa8b087d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту в очереди со стороны полуострова ожидают проезда 580 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра отсутствуют.Три часа назад в очереди на выезд с полуострова ожидали почти 400 машин. А по состоянию на 11 часов в очереди со стороны Крыма стояли 100 автомобилей.Чтобы сократить время ожидания в очереди на проезд по транспортному переходу, следует выбирать время поездки. Так, водителям рекомендовано выбирать для поездок в Крым по мосту вторник, среду или четверг. С 8 часов утра до 16 часов ситуация на подъезде к мосту со стороны Кубани ухудшается, а самое напряженное время – с 17 до 23 часов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют. На объекте оборудованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все работают на полную мощность, чтобы граждане прошли очередь как можно быстрее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керчь
керченский пролив
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0d/1149426973_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_87ecc6204c91c36d2ec4aa70ab1810d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
очереди на крымском мосту, крымский мост, керчь, керченский пролив, крым, новости крыма
На Крымском мосту растет очередь – актуальная информация

На Крымском мосту в очереди ожидают проезда почти 600 автомобилей

17:33 02.10.2025
 
© РИА НовостиКрымский мост, солнце
Крымский мост, солнце - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту в очереди со стороны полуострова ожидают проезда 580 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 580 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении по состоянию на 17 часов.
При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра отсутствуют.
Три часа назад в очереди на выезд с полуострова ожидали почти 400 машин. А по состоянию на 11 часов в очереди со стороны Крыма стояли 100 автомобилей.
Чтобы сократить время ожидания в очереди на проезд по транспортному переходу, следует выбирать время поездки. Так, водителям рекомендовано выбирать для поездок в Крым по мосту вторник, среду или четверг. С 8 часов утра до 16 часов ситуация на подъезде к мосту со стороны Кубани ухудшается, а самое напряженное время – с 17 до 23 часов.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют. На объекте оборудованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все работают на полную мощность, чтобы граждане прошли очередь как можно быстрее.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаОчереди на Крымском мостуКрымский мостКерчьКерченский проливКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:38Российская армия является самой боеспособной в мире – Путин
19:34Путин оценил взаимоотношения России и США
19:31Россия очень убедительно ответит на милитаризацию Европы – Путин
19:28В Севастополе объявили воздушную тревогу
19:22Добрая воля возьмет верх: Путин об урегулировании конфликта на Украине
19:18В Судаке начнут топить в школах и больницах
19:10Более 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес"
19:05"Уймитесь": Путин обратился к европейским элитам
19:03Мировой баланс без России не выстраивается – Путин
18:48Россия стала абсолютным рекордсменом мира по санкциям – Путин
18:34Зима близко – в Крыму энергетики готовят сети к отопительному сезону
18:25В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
18:06Капремонт водовода в Евпатории - в эксплуатацию ввели новый участок
17:51Подделала решение суда: в Крыму юрист обманула клиента на 150 тысяч
17:40Россия никогда не хотела войны – Оливер Стоун
17:33На Крымском мосту растет очередь – актуальная информация
17:25В Севастополе бензин подешевеет на 4 рубля
17:22Выплаты для семей с детьми – в Севастополе продлили сроки подачи заявок
17:11Еще 10 жителей Курской области возвращаются домой с территории Украины
17:02Противочумная станция в Крыму работает на отечественном оборудовании
Лента новостейМолния