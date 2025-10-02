https://crimea.ria.ru/20251002/milliardy-rubley-v-kaznu-chto-dast-krymu-megakurort-v-evpatorii--1149912365.html

Миллиарды рублей в казну: что даст Крыму мегакурорт в Евпатории

Миллиарды рублей в казну: что даст Крыму мегакурорт в Евпатории - РИА Новости Крым, 02.10.2025

Миллиарды рублей в казну: что даст Крыму мегакурорт в Евпатории

Строительство масштабного круглогодичного морского курорта в Евпатории на западном побережье Крыма обеспечит поступление в бюджет региона порядка трех... РИА Новости Крым, 02.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Строительство масштабного круглогодичного морского курорта в Евпатории на западном побережье Крыма обеспечит поступление в бюджет региона порядка трех миллиардов рублей до 2035 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил генеральный директор курорта Вадим Волченко.Курорт "Золотые пески" в Евпатории возводится в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" национального проекта "Туризм и гостеприимство". В рамках его реализации планируется строительство 12 крупных круглогодичных курортов на Черном, Азовском, Балтийском, Каспийском и Японском морях, а также на озере Байкал.За 10 лет в Евпатории планируется построить 18 отелей в категориях от трех до пяти "звезд". Их общая вместимость - почти восемь с половиной тысяч номеров. На курорте появится большой крытый аквапарк, парк развлечений, отапливаемые бассейны, термальные и медицинские комплексы, экспоцентр и другие объекты. Протяженность набережной составит 12 километров. Строительство курорта планируется завершить к 2035 году.На курорте появится не менее пяти тысяч новых рабочих мест, туристический поток в регион увеличится более чем на один миллион человек в год. Это также повлечет за собой развитие смежных сфер экономики, таких как транспорт, строительство и сельское хозяйство.Волченко отметил, что по темпам реализации крымский курорт находится в лидерах в сравнении с другими проектами в рамках инициативы "Пять морей и озеро Байкал". Непосредственно строительные работы начнутся в конце этого – начале следующего года.Он также сообщил, что в возведение мегакурорта в Евпатории планируется вложить 130 миллиардов рублей частных инвестиций и 13 миллиардов рублей государственных средств. В частности, 7,5 млрд рублей выделят на строительство новой дороги протяженностью 18 километров.Важным элементом будущего курорта станет экологическая безопасность. В границах комплекса пассажиров будут перевозить на электрокарах и электробусах, для этого там появятся пункты аренды электрокаров и зарядные станции. Кроме того, будет создана дорожная сеть для движения велосипедов и самокатов. При этом парковки для личных автомобилей будут располагаться за границами курорта.Волченко добавил, что в ходе строительства курорта будут благоустроены 50 гектаров пляжей. Вход на эти пляжи останется открытым для всех жителей и гостей Крыма, подчеркнул гендиректор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отели Крыма лидируют по прохождению самооценки В Крыму в межсезонье будут работать порядка 300 отелей и здравниц На 60 тысяч больше: Крым посетили более 6 млн туристов с начала года

евпатория

крым

