https://crimea.ria.ru/20251002/krymskiy-most-seychas-na-vyezde-s-poluostrova-nachala-rasti-ochered-1149904867.html
Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова начала расти очередь
Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова начала расти очередь - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова начала расти очередь
Проезда через Крымский мост со стороны Керчи ожидают 30 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T10:18
2025-10-02T10:18
2025-10-02T10:21
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139383186_0:899:2042:2048_1920x0_80_0_0_1c26aa97973afa401cab4e29546d9788.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Проезда через Крымский мост со стороны Керчи ожидают 30 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Тамани очередей перед прохождением досмотрового пункта нет – проезд свободный.Проехать транспортный переход без длительного ожидания в автомобильных очередях можно, выбрав правильное время поездки. Водителям рекомендовано выбирать для поездок в Крым по мосту вторник, среду или четверг. С 8 часов утра до 16 часов ситуация на подъезде к мосту со стороны Кубани ухудшается, а самое напряженное время – с 17 до 23 часов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139383186_342:921:1845:2048_1920x0_80_0_0_9854dda792db2ff4e5c3d2b8aa2b2d8f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова начала расти очередь
Крымский мост сейчас – на выезде с полуострова проезда ждут 30 машин
10:18 02.10.2025 (обновлено: 10:21 02.10.2025)