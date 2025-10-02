Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - актуальные данные по очередям - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - актуальные данные по очередям
2025-10-02T14:28
2025-10-02T14:28
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
крым
тамань
керчь
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очереди на выезд с полуострова ожидают почти 400 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом, со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В 11 часов в очереди со стороны Крыма стояли 100 автомобилей.Проехать транспортный переход без длительного ожидания в автомобильных очередях можно, выбрав правильное время поездки. Водителям рекомендовано выбирать для поездок в Крым по мосту вторник, среду или четверг. С 8 часов утра до 16 часов ситуация на подъезде к мосту со стороны Кубани ухудшается, а самое напряженное время – с 17 до 23 часов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас - актуальные данные по очередям

На Крымском мосту очереди ждут порядка 400 машин

14:28 02.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очереди на выезд с полуострова ожидают почти 400 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 380 транспортных средств. Время ожидания более часа", - говорится в сообщении по состоянию на 14 часов.
При этом, со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
В 11 часов в очереди со стороны Крыма стояли 100 автомобилей.
Проехать транспортный переход без длительного ожидания в автомобильных очередях можно, выбрав правильное время поездки. Водителям рекомендовано выбирать для поездок в Крым по мосту вторник, среду или четверг. С 8 часов утра до 16 часов ситуация на подъезде к мосту со стороны Кубани ухудшается, а самое напряженное время – с 17 до 23 часов.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
