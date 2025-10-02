Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в три раза за час - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в три раза за час
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в три раза за час
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста на выезде с полуострова резко выросла очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее проезда со стороны Керчи ждали 30 автомобилей.Со стороны Тамани очередей перед прохождением досмотрового пункта нет – проезд свободный.Проехать транспортный переход без длительного ожидания в автомобильных очередях можно, выбрав правильное время поездки. Водителям рекомендовано выбирать для поездок в Крым по мосту вторник, среду или четверг. С 8 часов утра до 16 часов ситуация на подъезде к мосту со стороны Кубани ухудшается, а самое напряженное время – с 17 до 23 часов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в три раза за час

11:08 02.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста на выезде с полуострова резко выросла очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 100 транспортных средств", – говорится в сообщении по состоянию на 11.00.
Часом ранее проезда со стороны Керчи ждали 30 автомобилей.
Со стороны Тамани очередей перед прохождением досмотрового пункта нет – проезд свободный.
Проехать транспортный переход без длительного ожидания в автомобильных очередях можно, выбрав правильное время поездки. Водителям рекомендовано выбирать для поездок в Крым по мосту вторник, среду или четверг. С 8 часов утра до 16 часов ситуация на подъезде к мосту со стороны Кубани ухудшается, а самое напряженное время – с 17 до 23 часов.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
