Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в три раза за час
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в три раза за час
2025-10-02T11:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста на выезде с полуострова резко выросла очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее проезда со стороны Керчи ждали 30 автомобилей.Со стороны Тамани очередей перед прохождением досмотрового пункта нет – проезд свободный.Проехать транспортный переход без длительного ожидания в автомобильных очередях можно, выбрав правильное время поездки. Водителям рекомендовано выбирать для поездок в Крым по мосту вторник, среду или четверг. С 8 часов утра до 16 часов ситуация на подъезде к мосту со стороны Кубани ухудшается, а самое напряженное время – с 17 до 23 часов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
