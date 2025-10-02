https://crimea.ria.ru/20251002/krymskiy-most--obstanovka-k-vecheru-chetverga-1149929164.html

Крымский мост – обстановка к вечеру четверга

Крымский мост – обстановка к вечеру четверга

К вечеру четверга у досмотровых пунктов перед Крымским мостом сохраняется часовой затор со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации РИА Новости Крым, 02.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. К вечеру четверга у досмотровых пунктов перед Крымским мостом сохраняется часовой затор со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Чтобы сократить время ожидания в очереди на проезд по транспортному переходу, следует выбирать время поездки. Так, водителям рекомендовано выбирать для поездок в Крым по мосту вторник, среду или четверг. С 8 часов утра до 16 часов ситуация на подъезде к мосту со стороны Кубани ухудшается, а самое напряженное время – с 17 до 23 часов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют. На объекте оборудованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все работают на полную мощность, чтобы граждане прошли очередь как можно быстрее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

