Крымский мост – обстановка к вечеру четверга - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251002/krymskiy-most--obstanovka-k-vecheru-chetverga-1149929164.html
Крымский мост – обстановка к вечеру четверга
Крымский мост – обстановка к вечеру четверга - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Крымский мост – обстановка к вечеру четверга
К вечеру четверга у досмотровых пунктов перед Крымским мостом сохраняется часовой затор со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации
2025-10-02T22:10
2025-10-02T22:10
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687888_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_6ee7960c4e839cea2e60b744aabede83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. К вечеру четверга у досмотровых пунктов перед Крымским мостом сохраняется часовой затор со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Чтобы сократить время ожидания в очереди на проезд по транспортному переходу, следует выбирать время поездки. Так, водителям рекомендовано выбирать для поездок в Крым по мосту вторник, среду или четверг. С 8 часов утра до 16 часов ситуация на подъезде к мосту со стороны Кубани ухудшается, а самое напряженное время – с 17 до 23 часов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют. На объекте оборудованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все работают на полную мощность, чтобы граждане прошли очередь как можно быстрее.
крым
крымский мост
керчь
тамань
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост – обстановка к вечеру четверга

У Крымского моста к вечеру четверга в пробке со стороны Керчи стоят 240 машин

22:10 02.10.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. К вечеру четверга у досмотровых пунктов перед Крымским мостом сохраняется часовой затор со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 240 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Чтобы сократить время ожидания в очереди на проезд по транспортному переходу, следует выбирать время поездки. Так, водителям рекомендовано выбирать для поездок в Крым по мосту вторник, среду или четверг. С 8 часов утра до 16 часов ситуация на подъезде к мосту со стороны Кубани ухудшается, а самое напряженное время – с 17 до 23 часов.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют. На объекте оборудованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все работают на полную мощность, чтобы граждане прошли очередь как можно быстрее.
