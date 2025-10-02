https://crimea.ria.ru/20251002/krymskiy-most--obstanovka-k-vecheru-chetverga-1149929164.html
Крымский мост – обстановка к вечеру четверга
Крымский мост – обстановка к вечеру четверга - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Крымский мост – обстановка к вечеру четверга
К вечеру четверга у досмотровых пунктов перед Крымским мостом сохраняется часовой затор со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T22:10
2025-10-02T22:10
2025-10-02T22:10
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687888_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_6ee7960c4e839cea2e60b744aabede83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. К вечеру четверга у досмотровых пунктов перед Крымским мостом сохраняется часовой затор со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Чтобы сократить время ожидания в очереди на проезд по транспортному переходу, следует выбирать время поездки. Так, водителям рекомендовано выбирать для поездок в Крым по мосту вторник, среду или четверг. С 8 часов утра до 16 часов ситуация на подъезде к мосту со стороны Кубани ухудшается, а самое напряженное время – с 17 до 23 часов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют. На объекте оборудованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все работают на полную мощность, чтобы граждане прошли очередь как можно быстрее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687888_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_3847c31c578be093341928ef43dce139.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост – обстановка к вечеру четверга
У Крымского моста к вечеру четверга в пробке со стороны Керчи стоят 240 машин