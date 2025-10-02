https://crimea.ria.ru/20251002/krupnoe-nastuplenie-vsu-na-krym-chto-stoit-za-slovami-britantsev-1149909639.html
Крупное наступление ВСУ на Крым: что стоит за словами британцев
Крупное наступление ВСУ на Крым: что стоит за словами британцев - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Крупное наступление ВСУ на Крым: что стоит за словами британцев
Заявления о крупном наступлении Украины на Крым – скорее пропагандистские лозунги, нежели реальные военные планы. Такое мнение РИА Новости Крым выразил публицист, политолог и военный волонтер Алексей Живов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Заявления о крупном наступлении Украины на Крым – скорее пропагандистские лозунги, нежели реальные военные планы. Такое мнение РИА Новости Крым выразил публицист, политолог и военный волонтер Алексей Живов.Ранее на британском телеканале Sky News появились материалы о том, что Украина якобы готовит масштабное наступление на Крым, предполагающее высадку десанта или удары по Крымскому мосту."У Украины нет ракет и беспилотников, способных преодолеть эшелонированную оборону. Все попытки атак в последнее время успешно отражаются. Поэтому разговоры о разрушении моста – не более чем рассуждения", – подчеркнул Живов.Что касается возможной высадки, политолог назвал ее маловероятной. По его словам, для подобной операции Киеву и западным союзникам потребовалось бы сосредоточить сотни десантных лодок и вертолетов, что не может остаться незамеченным.Эксперт также допустил, что вместо масштабных операций возможна активизация диверсий на территории Крыма. Вот к этому, по его мнению, силовым структурам следует отнестись с особым вниманием.Первый заместитель председателя Государственного Совета Крыма Сергей Цеков также скептически оценил заявления британских СМИ."Они могут говорить все, что угодно. Им на Марс проще высадиться, чем в Крыму. Единственный возможный сценарий – это пара диверсантов, но мы готовы их встретить. Крым защищен", – подчеркнул Цеков.Ранее экс-министр обороны Британии Бен Уоллес на Варшавском форуме по безопасности заявил, что власти страны должны сделать все возможное для того, чтобы Украина смогла наносить ракетные удары по Крыму, чтобы сделать полуостров необитаемым.Как ранее неоднократно заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, Крым надежно защищен на всех направлениях, никакая сухопутная операция противника полуострову не грозит. По его словам, эффективное взаимодействие органов власти с силовыми структурами и Минобороны в части безопасности Крыма и его жителей полностью налажено.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов ранее высказал мнение, что попытка вторжения украинских войск в Крым маловероятна, однако полуострову нужно быть готовым к любым провокациям киевского режима.
Крупное наступление ВСУ на Крым: что стоит за словами британцев
Заявления о крупном наступлении ВСУ на Крым являются пустыми рассуждениями - эксперты
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко
. Заявления о крупном наступлении Украины на Крым – скорее пропагандистские лозунги, нежели реальные военные планы. Такое мнение РИА Новости Крым
выразил публицист, политолог и военный волонтер Алексей Живов.
Ранее на британском телеканале Sky News появились материалы о том, что Украина якобы готовит масштабное наступление на Крым, предполагающее высадку десанта или удары по Крымскому мосту.
"У Украины нет ракет и беспилотников, способных преодолеть эшелонированную оборону. Все попытки атак в последнее время успешно отражаются. Поэтому разговоры о разрушении моста – не более чем рассуждения", – подчеркнул Живов.
Что касается возможной высадки, политолог назвал ее маловероятной. По его словам, для подобной операции Киеву и западным союзникам потребовалось бы сосредоточить сотни десантных лодок и вертолетов, что не может остаться незамеченным.
"Любое такое скопление на территории Украины будет своевременно выявлено и уничтожено. Теоретически подготовка могла бы вестись на территории стран НАТО, однако это втянуло бы Запад в прямой военный конфликт с Россией, чего они пока явно избегают", – добавил Живов.
Эксперт также допустил, что вместо масштабных операций возможна активизация диверсий на территории Крыма. Вот к этому, по его мнению, силовым структурам следует отнестись с особым вниманием.
Первый заместитель председателя Государственного Совета Крыма Сергей Цеков также скептически оценил заявления британских СМИ.
"Они могут говорить все, что угодно. Им на Марс проще высадиться, чем в Крыму. Единственный возможный сценарий – это пара диверсантов, но мы готовы их встретить. Крым защищен", – подчеркнул Цеков.
Ранее экс-министр обороны Британии Бен Уоллес на Варшавском форуме по безопасности заявил, что власти страны должны сделать все возможное для того, чтобы Украина смогла наносить ракетные удары по Крыму, чтобы сделать полуостров необитаемым
.
Как ранее неоднократно заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, Крым надежно защищен на всех направлениях
, никакая сухопутная операция противника полуострову не грозит. По его словам, эффективное взаимодействие органов власти с силовыми структурами и Минобороны в части безопасности Крыма и его жителей полностью налажено.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов ранее высказал мнение
, что попытка вторжения украинских войск в Крым маловероятна, однако полуострову нужно быть готовым к любым провокациям киевского режима.
