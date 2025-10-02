Рейтинг@Mail.ru
Кремль прокомментировал возможную передачу Киеву разведданных и Tomahawk - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Кремль прокомментировал возможную передачу Киеву разведданных и Tomahawk
Кремль прокомментировал возможную передачу Киеву разведданных и Tomahawk - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Кремль прокомментировал возможную передачу Киеву разведданных и Tomahawk
Россия должным образом отреагирует на возможную передачу ракет Tomahawk Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также представитель Кремля,... РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T11:55
2025-10-02T12:14
кремль
дмитрий песков
россия
сша
поставки западного оружия украине
нато
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Россия должным образом отреагирует на возможную передачу ракет Tomahawk Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также представитель Кремля, комментируя сообщения по поводу передачи США разведданных Украине для ударов вглубь территорий России, выразил мнение, что сообщений СМИ на пустом месте не бывает.И отметил, что для сбора и передачи разведданных Украине задействована инфраструктура США и НАТО."То, что обмен разведданными идет, не обмен, а поставка, и задействованы все инфраструктуры НАТО и США для сбора и передачи разведданных украинской стороне, это очевидно", – сказал Песков журналистам.И подчеркнул, что Россия должным образом будет реагировать на возможную передачу Tomahawk Украине.Также Песков проинформировал, что реакции США на предложение президента РФ Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) пока не было.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кремль, дмитрий песков, россия, сша, поставки западного оружия украине, нато, украина
Кремль прокомментировал возможную передачу Киеву разведданных и Tomahawk

Сообщения о передаче Киеву ракет Tomahawk и разведданных прокомментировали в Кремле

11:55 02.10.2025 (обновлено: 12:14 02.10.2025)
 
Спасская башня Московского Кремля.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Россия должным образом отреагирует на возможную передачу ракет Tomahawk Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также представитель Кремля, комментируя сообщения по поводу передачи США разведданных Украине для ударов вглубь территорий России, выразил мнение, что сообщений СМИ на пустом месте не бывает.
"Это сообщения СМИ. Хотя, как показывает практика, на пустом месте они не бывают. Соединенные Штаты Америки передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме онлайн", – сказал журналистам Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
И отметил, что для сбора и передачи разведданных Украине задействована инфраструктура США и НАТО.
"То, что обмен разведданными идет, не обмен, а поставка, и задействованы все инфраструктуры НАТО и США для сбора и передачи разведданных украинской стороне, это очевидно", – сказал Песков журналистам.
И подчеркнул, что Россия должным образом будет реагировать на возможную передачу Tomahawk Украине.
Также Песков проинформировал, что реакции США на предложение президента РФ Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) пока не было.
КремльДмитрий ПесковРоссияСШАПоставки западного оружия УкраинеНАТОУкраина
 
Лента новостейМолния