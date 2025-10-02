Рейтинг@Mail.ru
Как в Крыму развивают спортивную инфраструктуру в городах и селах - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Как в Крыму развивают спортивную инфраструктуру в городах и селах
Как в Крыму развивают спортивную инфраструктуру в городах и селах
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Крыму строят десять новых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Работы в разных районах ведутся за счет средств, полученных от национализации объектов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила министр спорта республики Ольга Торубарова.По ее словам, это будут универсальные объекты, на базе которых можно будет проводить не только тренировки, но и соревнования местного уровня."От наших глав районов и депутатского корпуса мы ждем и просим системной работы в этих новых залах. Построить – это одна задача, но это всего 50% успеха. Появилась материально-техническая база, и она не должна пустовать... При правильной организации процесса этот зал будет точкой притяжения абсолютно всех", – заявила Торубарова.Так, по мнению министра, по утрам, когда дети преимущественно в школах, в новых физкультурно-оздоровительных комплексах могли бы проводиться занятия физической активности для беременных женщин, людей старшего поколения или маломобильных граждан.В этом году в селах Перово и Доброе Симферопольского района введены в эксплуатацию два физкультурно-спортивных комплекса, а до конца года будет возведен модульный бассейн в Керчи. Кроме того, планируется строительство новых объектов, открытие секций и увеличение числа тренерских ставок. Изменения, в частности, грядут в Дворце водных видов спорта в Симферополе.
Как в Крыму развивают спортивную инфраструктуру в городах и селах

В Крыму строят 10 физкультурно-оздоровительных комплексов

21:52 02.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Крыму строят десять новых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Работы в разных районах ведутся за счет средств, полученных от национализации объектов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила министр спорта республики Ольга Торубарова.

"На сегодняшний день уже активно идет возведение. Например, Нижнегорский район – там уже все в завершающей стадии. Залы появятся в наших сельских районах Черноморского, Джанкойского, Советского и Белогорского районов, а также в Бахчисарае. Всего десять таких комплексов", – сказала министр спорта Крыма.

По ее словам, это будут универсальные объекты, на базе которых можно будет проводить не только тренировки, но и соревнования местного уровня.
"От наших глав районов и депутатского корпуса мы ждем и просим системной работы в этих новых залах. Построить – это одна задача, но это всего 50% успеха. Появилась материально-техническая база, и она не должна пустовать... При правильной организации процесса этот зал будет точкой притяжения абсолютно всех", – заявила Торубарова.
Так, по мнению министра, по утрам, когда дети преимущественно в школах, в новых физкультурно-оздоровительных комплексах могли бы проводиться занятия физической активности для беременных женщин, людей старшего поколения или маломобильных граждан.
В этом году в селах Перово и Доброе Симферопольского района введены в эксплуатацию два физкультурно-спортивных комплекса, а до конца года будет возведен модульный бассейн в Керчи. Кроме того, планируется строительство новых объектов, открытие секций и увеличение числа тренерских ставок. Изменения, в частности, грядут в Дворце водных видов спорта в Симферополе.
Полную версию эфира смотрите и слушайте в группе радио "Спутник в Крыму" в ВКонтакте.
