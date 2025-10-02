https://crimea.ria.ru/20251002/kak-v-krymu-razvivayut-sportivnuyu-infrastrukturu-v-gorodakh-i-selakh-1149920873.html

Как в Крыму развивают спортивную инфраструктуру в городах и селах

Как в Крыму развивают спортивную инфраструктуру в городах и селах - РИА Новости Крым, 02.10.2025

Как в Крыму развивают спортивную инфраструктуру в городах и селах

В Крыму строят десять новых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Работы в разных районах ведутся за счет средств, полученных от национализации... РИА Новости Крым, 02.10.2025

2025-10-02T21:52

2025-10-02T21:52

2025-10-02T21:35

радио "спутник в крыму"

ольга торубарова

спорт

крым

физкультура

общество

новости крыма

минспорта крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1e/1122207281_0:102:3072:1829_1920x0_80_0_0_2c06668ead640843dd657778d7fc4a4a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Крыму строят десять новых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Работы в разных районах ведутся за счет средств, полученных от национализации объектов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила министр спорта республики Ольга Торубарова.По ее словам, это будут универсальные объекты, на базе которых можно будет проводить не только тренировки, но и соревнования местного уровня."От наших глав районов и депутатского корпуса мы ждем и просим системной работы в этих новых залах. Построить – это одна задача, но это всего 50% успеха. Появилась материально-техническая база, и она не должна пустовать... При правильной организации процесса этот зал будет точкой притяжения абсолютно всех", – заявила Торубарова.Так, по мнению министра, по утрам, когда дети преимущественно в школах, в новых физкультурно-оздоровительных комплексах могли бы проводиться занятия физической активности для беременных женщин, людей старшего поколения или маломобильных граждан.В этом году в селах Перово и Доброе Симферопольского района введены в эксплуатацию два физкультурно-спортивных комплекса, а до конца года будет возведен модульный бассейн в Керчи. Кроме того, планируется строительство новых объектов, открытие секций и увеличение числа тренерских ставок. Изменения, в частности, грядут в Дворце водных видов спорта в Симферополе.Полную версию эфира смотрите и слушайте в группе радио "Спутник в Крыму" в ВКонтакте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие виды спорта популярны в КрымуКакие виды спорта выбирают ветераны СВО в КрымуВ Крыму обозначили приоритетные виды спорта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга торубарова, спорт, крым, физкультура, общество, новости крыма, минспорта крыма