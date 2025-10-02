https://crimea.ria.ru/20251002/esche-10-zhiteley-kurskoy-oblasti-vozvraschayutsya-domoy-s-territorii-ukrainy-1149920612.html
Еще 10 жителей Курской области возвращаются домой с территории Украины
Еще 10 жителей Курской области возвращаются домой с территории Украины - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Еще 10 жителей Курской области возвращаются домой с территории Украины
Десять мирных жителей Курской области, которых киевский режим удерживал на территории Украины, возвращаются в Россию. Об этом сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T17:11
2025-10-02T17:11
2025-10-02T17:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Десять мирных жителей Курской области, которых киевский режим удерживал на территории Украины, возвращаются в Россию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.2 октября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 185 на 185, в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Кроме того, возвращены двадцать гражданских лиц, сообщали ранее в четверг в Минобороны России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удалось вернуть 132 жителя Курской области - МоскальковаВозвращение жителей Курской области из украинского плена продолжаетсяВсе находящиеся в украинском плену крымчане будут освобождены – Аксенов
Еще 10 жителей Курской области возвращаются домой с территории Украины
В Россию из Сум возвращаются еще десять жителей Курской области – Москалькова