Еще 10 жителей Курской области возвращаются домой с территории Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Десять мирных жителей Курской области, которых киевский режим удерживал на территории Украины, возвращаются в Россию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.2 октября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 185 на 185, в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Кроме того, возвращены двадцать гражданских лиц, сообщали ранее в четверг в Минобороны России.
татьяна москалькова, россия, курская область, сумы, украина, общество, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Десять мирных жителей Курской области, которых киевский режим удерживал на территории Украины, возвращаются в Россию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Еще десять курян, которых удерживали в Сумах, возвращаются в Россию", – цитирует Москалькову РИА Новости.
2 октября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 185 на 185, в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Кроме того, возвращены двадцать гражданских лиц, сообщали ранее в четверг в Минобороны России.
Удалось вернуть 132 жителя Курской области - Москалькова
Возвращение жителей Курской области из украинского плена продолжается
Все находящиеся в украинском плену крымчане будут освобождены – Аксенов
 
